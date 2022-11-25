Налоговые проверки

Что налоговики будут проверять у вас в 2023 году

Если коротко: лютой жести не обещаем, но и приятного будет мало. Задача налоговой пополнять бюджет никуда не делась.

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Что налоговики будут проверять у вас в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Праздничное послевкусие

Буквально в начале этой недели все сотрудники ФНС отмечали профессиональный праздник – день налоговика. По этому случаю им с лихвой насыпали поздравлений. И инновационные они, и высокопрофессиональные, и трудолюбивые, и с уникальными качествами. Министр финансов Антон Силуанов пошел дальше – заявил, что «платить налоги стало выгоднее и проще, чем уклоняться от них».

Любопытное, конечно, утверждение. По итогу-то мы все равно остаемся при том же, что и раньше: уровень налоговой нагрузки по-прежнему высок, особенно для кризисных времен, и бизнес ищет способы платить максимально немного налогов. Причем законные и незаконные. А у налоговой по-прежнему задача наполнять бюджет, так что в ее интересах найти максимум незаконных способов, которыми пользуется бизнес.

Круг замкнулся.

А есть какие-нибудь цифры

Да, вот вам немножко. В консолидированный бюджет РФ по итогам 10 месяцев 2022 года поступило 27,4 трлн рублей, что на 18% больше чем в прошлом году – отчитался Путину Даниил Егоров. Впереди еще достаточно времени, чтоб собрать еще почти 6 триллионов.

Понятно, что далеко не все из этих денег собирают в итоге доначислений, но тем не менее: с ВНП тоже происходит что-то непонятное.

Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», аттестованный налоговый консультант заметил: с первого квартала ФНС перестала публиковать сведения о количестве ВНП, как это делалось прежде. Почему, вопрос, конечно, риторический. Проверок слишком много, слишком мало или они просто не дают нужного эффекта?

Изучите ЕНП раньше налоговиков

Оставим в стороне размышления уходящего года и подумаем о 2023м. С 1 января налоговая система кардинально изменится: приходит единый налоговый платеж. Что, по сути, это значит?

Что общение с налоговой придется перестраивать на новый лад. Потому что помимо всех остальных прелестей есть главный минус: налоговики будут сами распределять средства с вашего единого налогового счета. За ними придется перепроверять. А значит, есть потенциальная почва для конфликтов. 

Какие тут могут быть советы?

Первый – изучите заранее, как работает единый налоговый платеж. На «Клерке» все материалы по этому поводу можно найти в отдельной рубрике.

Посвятите свободные минутки на работе в декабре изучению статей. Почитайте советы налоговых консультантов. Сделайте максимум, чтобы не начинать следующий год с аврала, иначе перестроиться на новую систему будет еще сложнее.

Второй – проведите сверку с налоговой. Сделать это надо лучше до конца года. Как минимум, есть шанс минимизировать конфликты из-за неправильных подсчетов в самом начале. После 1 января 2023 сальдовые остатки по всем налогам, сборам, пеням и штрафам (за исключением переплаты старше 3-х лет) будут объединены в единую карточку – ЕНП и в дальнейшем будут учитываться на едином налоговом счете.

– Полагаю, вполне разумная рекомендация ФНС, т.к. после Нового года все смешаться может не только в доме Облонских, – считает адвокат Карина Урберг.

Третий – будьте готовы к долгому и тяжелому отлаживанию новой системы. Зачет уплаченных взносов в счет налогов – далеко не единственное, с чем вы можете столкнуться. Но проявите понимание: новую систему не знают даже сами налоговики. Так же, как и вы, они все будут осваивать на практике.

С дроблением будут жестче

Один из звоночков к тому, что за дроблением бизнеса будут следить пристальнее – это отмена спецрежимов для ювелирного бизнеса. Авторы и сторонники инициативы прямо об этом говорят. Из слов, например, генерального директора Ассоциации ювелиров Вадима Серова прямо следует: проблема в том, что «некоторые недобросовестные участники рынка использовали различные схемы, в том числе дробление бизнеса, создавая множество микро- и малых компаний на упрощенной системе налогообложения». Отмена спецрежимов якобы решает эту проблему. Какая отрасль на очереди следующая?

Справедливости ради, надо сказать, что внимание налоговиков к вопросу дробления то слегка утихает, то снова возобновляется. Так, например, в течение этого года «послабления» по дроблению получили IT-компании. С другой стороны, немало было и новостей другого характера, вроде:

Однозначно можно сказать одно: дробление бизнеса без четких деловых целей по-прежнему остается незаконным предприятием. А прийти с вопросами по такому поводу в будущем году к вам могут в любое время.

Что там с обелением

Несколько слов о так называемых «отраслевых проектах» ФНС. В прошлом году тотально «обелять» налоговики грозили общепит. Теперь вот есть прогноз на 2023 год.

Транспортной отрасли предложили создать комитет и скоринг-систему рынка. В зависимости от налоговой дисциплины компании окрасят в зеленый, желтый и красный цвета. Организации смогут взвешенно решать, стоит ли связываться с контрагентами.

Кроме того, обсуждается внесение в договоры пресловутой налоговой оговорки.

Вскоре может появиться цифровая платформа «Реестр перевозчиков и экспедиторов». Через такой реестр компании будут получать допуск на рынок.

Как вас могут путать или пугать

Излюбленные методы хитрых или вовсе недобросовестных инспекторов остаются все те же: цель их – неизменно пополнять бюджет, а тут, как известно, все средства хороши. Вот только некоторые:

  • дезинформировать налогоплательщика (манипулируя ситуацией, на рабочих группах налоговики часто сообщают то, чего нет на самом деле);
  • угрожать разглашением налоговой тайны или даже прямо это сделать (например, по отношению к вашему контрагенту);
  • пугать возбуждением уголовного дела.

Налоговый адвокат Карина Урберг уверена:

– Как правило, возбуждение уголовного дела – это пугалка, которую используют на рабочих группах или в процессе допроса. Иногда налоговики для уверенности приглашают на эти мероприятия сотрудников ОЭБиПК, чтобы тот посверлил налогоплательщика своим взглядом. В таких ситуациях у меня всегда возникает дилемма: то ли инспектор не знает пороговые цифры и особый порядок возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям, то ли просто он пользуется тем, что этого не знает налогоплательщик.

Что делать

Советы простые:

  • проверять контрагентов;
  • не идти на сто раз указанные незаконные штуки, типа бумажного НДС, однодневок и так далее;
  • вести четкий и понятный налоговый учет;
  • учиться правильно разбирать и анализировать требования;
  • изучать все налоговые требования и новации раньше самих налоговиков, чтобы сразу быть во всеоружии.

B общем-то, советы на 2023 год остаются все теми же: максимальная бдительность, четкость, порядок и конечно же, знания. Изучить весь НК невозможно, но владеть знаниями по самым важным для своей работы статьям вам просто необходимо.

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