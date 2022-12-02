«Ночной бухгалтер». Грядет революция в системе ОКВЭД. Бухгалтерам на аутсорсе придется стать ИП?

Бочка меда

Из мира действительно неплохих новостей: подтверждать ОКВЭД каждый год будет не нужно. По проекту новой системы ОКВЭД код будут давать один раз, а уточняться придется только при необходимости. Реестр данных будет один – в ФНС.

Больше того, ФНС планирует создать «удаленного помощника», который поможет определить вид деятельности при открытии бизнеса. Планируется, что это будет помогать новичкам.

Говорят читатели Пошли упорные новости, что власти готовят новую редакцию НК. Клерки отреагировали бурно: «Пользоваться сейчас Налоговым кодексом очень трудно? Как бы после изменения не стало ещё труднее!» «А никогда не было идеи посоветоваться с теми кто непосредственно с этим Кодексом работает?» «Ну что вы, это ж не ядерная физика...подумаешь, трудность какая – НК переписать) плюс туда, минус сюда, вот и вся недолга»

Ложка дегтя

...в пятничных новостях – это дискуссия в Совфеде по инициативе Минфина по поводу самозанятых. Обсуждали, оставить или убрать возможность работать с «юриками». Если инициативу примут, работать на НПД можно будет только с физлицами.

Радует одно: раньше, чем эксперимент с НПД закончится, закон не примут. То есть не раньше 2028 года.

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Пятничный микс

На карандаш:

Главред рекомендует Обзор про ЭДО, кстати, – то, что доктор прописал, если вы работаете в ритейле. Многие довольно сильно путаются в нем, а тут прямо-таки на пальцах разложили самое важное. Бери и пользуйся.

Налоговики vs бизнес. Счет 1:1

Две истории, как налоговики выиграли и проиграли дела в суде по историям с путевыми листами. Учитесь, как делать не надо.

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Ваша поздняя пятничная редакция