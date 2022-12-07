Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Свершилось: бухгалтерам показали, как будет выглядеть уведомление по ЕНП

Правда, выяснилось из этого уведомления, что ФНС не умеет считать. По ее мнению, в квартале четыре месяца, а не три.

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«Ночной бухгалтер». Свершилось: бухгалтерам показали, как будет выглядеть уведомление по ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Сложности с арифметикой

Долгожданное уведомление по ЕНП наконец утвердили! Сейчас (пока ЕНП еще эксперимент) применяется один бланк уведомления. С 1 января (при обязательной системе) – будет другой.

Изучать можно уже сейчас: времени-то осталось немного. Наши читатели так и сделали – и заметили несостыковочку. В квартал входят всего три месяца, но по приказу ФНС выходит, что четыре 🤷

«...указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04», сказано в приказе ФНС.

Ну и шут с ней, с опечаткой (если это опечатка). Ловите удобную таблицу, чтобы понять, какой код периода указывать в уведомлении по ЕНП.

Главред рекомендует

«Возможно, к концу года все мы сойдем с ума с ЕНП и тысячей других изменений. Так что я собрала команду наших экспертов и сказала: нужен мега-вебинар! Кто разложит все по полочкам и даст спокойно нам уйти на праздники? Вызвалась Вера Сокуренко, гуру бухгалтерии и учета, кандидат наук, преподаватель. Решили провести вебинар 23 декабря, чтоб не под бой курантов во все вникать, а заранее».

Давайте ТК поправим

Русская женщина, она же какая? И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. А теперь еще и тяжести таскать будет. По новым поправкам в ТК оттуда исключат статью «Обеспечение охраны здоровья женщин на отдельных работах».

Мол, «для мужчин это публичное заявляемые неравные условия заботы о здоровье со стороны государства». Что думаете, коллеги? Высказать можно в комментариях.

От меня убежали деньги

Чтоб такого не случалось, учимся контролировать БДС и БДСС. И это не неприличности какие-то, а бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. Забирайте инструкцию, как различать и что учитывать.

Налоговые проверки грозят всем

Если точнее, то всем, у кого не проверенные контрагенты. Вы ведь не хотите штрафов и доначислений из-за ненадежного поставщика или исполнителя?

Защитите компанию – проверьте все данные о контрагенте с помощью платформы компании «Контрагент.РФ». Данные из открытых баз данных, быстрый поиск – аналогов у платформы нет.

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Идея дня

Вместо тысячи слов:

«Если наша страна не может при тех доходах, которые есть сейчас, обеспечить достойную жизнь нашей армии и нашим офицерам, значит, поднимите налоги нам. Мне поднимите налоги, я готова» © главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Отвлекитесь

Мы обычно смотрим на котиков, когда хотим не сгореть на работе, но прямо сейчас котика под рукой нет, так что держите интересные статьи:

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Практикой и лайфхаками поделятся эксперты компании МойСклад на вебинаре 8 ноября в 11:00 мск:

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Ваша готовится к корпоративу редакция

6-НДФЛ

Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом

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