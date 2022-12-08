Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Шпионские страсти: СФР будет следить за вашими ОКВЭДами

Новый социальный фонд России еще не заработал, а ему уже передали обязанности. Проверять, соответствует ли деятельность вашей фирмы кодам ОКВЭД в ЕГРЮЛ. На самом деле, серьезных изменений в системе не так уж много, но о них надо знать.

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«Ночной бухгалтер». Шпионские страсти: СФР будет следить за вашими ОКВЭДами
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что за слежка

Вы же знаете, что новый СФР (объединенный ПФР и ФСС) имеет право проводить камеральные и выездные проверки?

В 2023 году будет новая система (с сентября), по которой в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним. Сначала бизнес будет сам вносить данные. Потом СФР будет следить за тем, чтобы коды соответствовали деятельности.

В случае несоответствий «письмо счастья» напишут и вам, и налоговикам одновременно.

Новые песни о главном

Топ новостей про ЕНП (божеопять):

Говорят читатели

«Налоговики не советуют это делать? значит хорошие сапоги, надо брать ©», пишут бухгалтеры по поводу платежек.

Кстати, тут есть образец такой платежки. А 23 декабря про ЕНП поговорим на классном вебинаре.

Волонтер ищет работу

На самом деле, не самый плохой порыв: бухгалтер в поисках опыта и знаний предлагает поработать помощником бесплатно. Возьмете такого себе на работу?

Я вообще-то с опытом

Тогда айда смотреть рекомендацию от нашего главреда! Методолог Клерк.Обучения Елена Ярушкина сделала большую лекцию на Яндекс.Кью о личном бренде бухгалтера. Вышло очень полезно (и прямо-таки эстетически приятно).

 

Конец года – время проверок. Ввиду дефицита бюджета 2023 г. они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам

Что будут искать контролеры: схемы дробления бизнеса, схемы с ИП и самозанятыми, НДС-разрывы...

Как подготовиться к проверке, допросу или ответить на требования, как отменить результаты ВНП, вы узнаете на нашем курсе: «Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки».

Разберем все изменения законодательства 2023 г.:

  1. Переход на единый налоговый платеж
  2. Изменение лимитов по УСН и ввод АУСН
  3. Новые льготы, компенсации и ставки по налогам
  4. Ужесточение в УК по налоговым преступлениям

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Проверьте себя

Бесплатная касса: правда или развод? Если вы не знаете ответ на этот вопрос (даже если на 100% не знаете), эта статья точно для вас.

Ваша поздняя и любознательная редакция

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