«Ночной бухгалтер». Шпионские страсти: СФР будет следить за вашими ОКВЭДами

Что за слежка

Вы же знаете, что новый СФР (объединенный ПФР и ФСС) имеет право проводить камеральные и выездные проверки?

В 2023 году будет новая система (с сентября), по которой в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним. Сначала бизнес будет сам вносить данные. Потом СФР будет следить за тем, чтобы коды соответствовали деятельности.

В случае несоответствий «письмо счастья» напишут и вам, и налоговикам одновременно.

Новые песни о главном

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Волонтер ищет работу

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Тогда айда смотреть рекомендацию от нашего главреда! Методолог Клерк.Обучения Елена Ярушкина сделала большую лекцию на Яндекс.Кью о личном бренде бухгалтера. Вышло очень полезно (и прямо-таки эстетически приятно).

Конец года – время проверок. Ввиду дефицита бюджета 2023 г. они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам Что будут искать контролеры: схемы дробления бизнеса, схемы с ИП и самозанятыми, НДС-разрывы... Как подготовиться к проверке, допросу или ответить на требования, как отменить результаты ВНП, вы узнаете на нашем курсе: «Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки». Разберем все изменения законодательства 2023 г.: Переход на единый налоговый платеж Изменение лимитов по УСН и ввод АУСН Новые льготы, компенсации и ставки по налогам Ужесточение в УК по налоговым преступлениям Регистрируйтесь на курс!

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Бесплатная касса: правда или развод? Если вы не знаете ответ на этот вопрос (даже если на 100% не знаете), эта статья точно для вас.

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