«Ночной бухгалтер». Шпионские страсти: СФР будет следить за вашими ОКВЭДами

Что за слежка
Вы же знаете, что новый СФР (объединенный ПФР и ФСС) имеет право проводить камеральные и выездные проверки?
В 2023 году будет новая система (с сентября), по которой в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут не только коды ОКВЭД, но и процентная доля по ним. Сначала бизнес будет сам вносить данные. Потом СФР будет следить за тем, чтобы коды соответствовали деятельности.
В случае несоответствий «письмо счастья» напишут и вам, и налоговикам одновременно.
Новые песни о главном
Топ новостей про ЕНП (божеопять):
- Если не сдать уведомление по ЕНП, налоговики начислят пени
- Уведомления по ЕНП можно корректировать
- В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но налоговики не советуют это делать: мол, уведомления удобнее?
Говорят читатели
«Налоговики не советуют это делать? значит хорошие сапоги, надо брать ©», пишут бухгалтеры по поводу платежек.
Кстати, тут есть образец такой платежки. А 23 декабря про ЕНП поговорим на классном вебинаре.
Волонтер ищет работу
На самом деле, не самый плохой порыв: бухгалтер в поисках опыта и знаний предлагает поработать помощником бесплатно. Возьмете такого себе на работу?
Я вообще-то с опытом
Тогда айда смотреть рекомендацию от нашего главреда! Методолог Клерк.Обучения Елена Ярушкина сделала большую лекцию на Яндекс.Кью о личном бренде бухгалтера. Вышло очень полезно (и прямо-таки эстетически приятно).
Конец года – время проверок. Ввиду дефицита бюджета 2023 г. они будут проходить особенно тщательно и по новым правилам
Что будут искать контролеры: схемы дробления бизнеса, схемы с ИП и самозанятыми, НДС-разрывы...
Как подготовиться к проверке, допросу или ответить на требования, как отменить результаты ВНП, вы узнаете на нашем курсе: «Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений и схем 2023 г. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки».
Разберем все изменения законодательства 2023 г.:
- Переход на единый налоговый платеж
- Изменение лимитов по УСН и ввод АУСН
- Новые льготы, компенсации и ставки по налогам
- Ужесточение в УК по налоговым преступлениям
Проверьте себя
Бесплатная касса: правда или развод? Если вы не знаете ответ на этот вопрос (даже если на 100% не знаете), эта статья точно для вас.
Ваша поздняя и любознательная редакция