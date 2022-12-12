Аккредитация IT-компаний в 2023 году: как считать среднюю зарплату

Нормативка по аккредитации

ITкомпаниям надо ориентироваться на такие нормативные акты:

Условия

Для бизнеса есть три варианта получения аккредитации:

с учетом доходов и зарплаты (в общем случае);

без учета зарплаты (если есть программа в реестре российского ПО);

без учета доходов (для стартапов).

Смотрите в нашей таблице эти условия.

Норма ПП № 1729 Условие для варианта № 1 Условие для варианта № 2 Условие для варианта № 3 (стартап, компания создана не более 3 лет назад и имеет доход до 1 млн. руб). Подпункт а пункта 4 Основной ОКВЭД из перечня Подпункт б пункта 4 Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону - Среднемесячная зарплата в РСВ за последний квартал не ниже средней зарплаты по РФ или региону Подпункт в пункта 4 Доля профильных доходов по итогам предыдущего года более 30% - Пункт 7 - Компания является правообладателем программы из реестра российского ПО и имеет от нее доход - Пункт 8 - - Компания включена в реестр стартапов (если он есть в регионе) Подпункт г пункта 4 У компании есть сайт и на нем размещена необходимая информация Подпункт д пункта 4 Компания направила в ИФНС заявление о согласии на раскрытие налоговой тайны Подпункт б пункта 17 Нет прямого или косвенного участия (не менее 50%) РФ, субъекта РФ, муниципалитета Подпункт г пункта 17 Организация не является банком, страховой компанией, небанковской кредитной организацией, некредитной финансовой организацией Подпункт д пункта 17 Компания не имеет недоимку по налогам более 3 тыс. рублей Подпункт е пункта 17 У руководителя компании нет неснятой или непогашенной судимости

Коды ОКВЭД

Получить аккредитацию может бизнес с такими кодами ОКВЭД:

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 26.20.4 + код из групп 62, 63 Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации 46.51.2 + код из групп 62, 63 Торговля оптовая программным обеспечением 58 + код из групп 62, 63 Деятельность издательская 47.91.2 + код из групп 62, 63 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 58.2 + код из групп 62, 63 Издание программного обеспечения 59.14 + код из групп 62, 63 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 60.10 + код из групп 62, 63 Деятельность в области радиовещания 60.20 + код из групп 62, 63 Деятельность в области телевизионного вещания 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем 62.02.4 Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации 62.02.9 Деятельность консультативная в области компьютерных технологий прочая 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 62.03.1 Деятельность по управлению компьютерными системами 62.03.11 Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно 62.03.13 Деятельность по сопровождению компьютерных систем 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов 63.11.9 Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая 63.12 Деятельность web-порталов 63.91 + код из групп 62, 63 Деятельность информационных агентств 73.1 Деятельность рекламная 73.20.1 + код из групп 62, 63 Исследование конъюнктуры рынка 74.90.9 Деятельность в области защиты информации 85.30 + код из групп 62, 63 Обучение профессиональное 85.41 + код из групп 62, 63 Образование дополнительное детей и взрослых 85.42 + код из групп 62, 63 Образование профессиональное дополнительное

Налоговая тайна

Многие IT-компании, направляя заявку на аккредитацию, ошибаются с согласием на раскрытие налоговой тайны.

Перед тем, как подать заявление на аккредитацию, надо направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны. В бланке IT-компании должны отразить период – с 2021 по 2023 год.

Код сведений – 20009.

От налоговиков придет квитанция о приеме. Именно эту квитанцию надо отправить в Минцифры вместе с заявлением. Многие вместо нее отправляют само согласие, которое было сдано в ФНС.

Но Минцифры этот бланк не нужен, им нужно подтверждение, что вы его сдали.

Есть инструкция по заполнению согласия на раскрытие налоговой тайны. Ее можно скачать здесь.

Но обратите внимание, что с 13 декабря заработает приказ ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1085@ с новым бланком и форматом согласия.

Доходы

Учитывают доходы за прошлый год, для новых компаний – доход текущего года.

При подсчете доли в 30% учитывают профильные доходы от IT-деятельности.

В числителе будут доходы из перечня, утвержденного приказом Минцифры от 08.10.2022 № 766.

Не путайте их с перечнем из НК РФ, который применяется для налоговых льгот.

В знаменателе – общий доход. Его сверят с данными бухотчетности из ГИР БО.

Средняя зарплата

Среднюю зарплату IT-компании сравнивают со средней по стране или регионув целом по экономике. Ее размер определяет Росстат.

Статистику по средней зарплате в стране можно посмотреть здесь.

Смотрят зарплату IT-компании за последний квартал (по данным РСВ). Как ее считают, разъяснила ФНС в письме от 28.11.2022 № ЗГ-3-11/13312@.

То, что сотрудники работают неполный день – не учитывается. Важно количество застрахованных лиц и их доход по трудовым договорам.

ФНС берет данные из раздела 3 РСВ.

Общая сумма выплата отражена в строке 140. Из этой суммы вычитают выплаты по договорам ГПХ, которые отражены в строке 150.

Получается результат – выплаты по трудовым договорам. Высчитывают эту сумму за каждый отдельный месяц последнего квартала.

Затем считают людей, которым эти выплаты производились по количеству уникальных СНИЛС. Причем считают только тех, у кого есть выплаты по трудовым договорам.

Если сотрудник есть в РСВ, но выплат ему не было, то его не считают. Например, нет выплат у тех, кто в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске без содержания (полный месяц), кто мобилизован.

Далее общую сумму выплат делят на количество сотрудников, и так по каждому месяцу.

Потом складывают результаты за все 3 месяца и делят на число месяцев, в которых выплаты были больше нуля (от 1 до 3).

Пример

июль август сентябрь Всего (стр 140) В т.ч. по ГПХ (стр 160) Всего (стр 140) В т.ч. по ГПХ (стр 160) Всего (стр 140) В т.ч. по ГПХ (стр 160) Работник № 1 110 000 0 120 000 0 130 000 0 Работник № 2 (договорник) 0 30 000 0 30 000 0 30 000 Работник № 3 80 000 10 000 80 000 0 100 000 20 000 Работник № 4 (на 0,5 ставки) 40 000 0 40 000 0 40 000 0 Итого 230 000 40 000 240 000 30 000 270 000 50 000

Расчет