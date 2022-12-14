Сроки сдачи отчетности за 2022 год

Обратите внимание на появление новой ежемесячной отчетности в ФНС!
|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Социальный фонд (объединенный ПФР и ФСС)
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п
|16 января (форма сдается в последний раз)
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|20 января (форма сдается в последний раз)
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|
Приказ ФСС № 80 от 14.03.2022 г.
20 января (в бумажном виде)
25 января (в форме электронного документа)
Форма сдается в последний раз
|Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
|Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п
|1 марта (форма сдается в последний раз)
|ЕФС-1 в части Сведений о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице.
27 февраля
27 марта
(перенос с 25 из-за выходных)
НДФЛ
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)
27 февраля (перенос с субботы 25)
|Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
|
Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (ред. от 29.09.2022)
|2 мая (перенос с воскресенья 30 апреля)
Страховые взносы и персонифицированная отчетность в ФНС
|Персонифицированные сведения о физлицах (новая ежемесячная отчетность!)
|Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@
27 февраля (перенос с субботы 25)
25 марта (перенос с субботы 25)
|Расчет по страховым взносам
|
Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
25 января
|Расчет по страховым взносам (КФХ без работников)
|Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
|25 января
НДС, акцизы и алкоголь
|Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2022 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
20 января
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза
|Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
21 ноября
20 декабря
20 января
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)
25 января
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@
25 ноября
27 декабря
25 января
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@
25 ноября
27 декабря
25 января
Представление деклараций по алкоголю
|Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396
|20 января
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
20 января
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
|Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@
27 марта (организации)
25 апреля (ИП)
ЕСХН
|Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
|Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 18.12.2020)
27 марта
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
28 ноября
28 декабря
27 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
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Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
27 марта (перенос из-за выходных)
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
28 ноября
28 декабря
27 марта
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
|
Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
|27 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
27 марта
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
28 ноября
28 декабря
27 марта
Налог на имущество организаций
|Декларация по налогу на имущество организаций
Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
|27 марта (перенос с 25 из-за выходных)
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@
30 ноября
9 января
25 января
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
25 января
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
Приказ ФНС России от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@
21 ноября
20 декабря
20 января
Транспортный налог
|Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по транспортному налогу не сдаются
Земельный налог
|Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по земельному налогу не сдаются
Бухгалтерская отчетность
|Бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде!
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Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.19.04.2019)
31 марта
Экологические платежи
|Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043
10 марта
|Расчет суммы экологического сбора
|Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488
14 апреля