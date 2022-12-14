Налоговая отчетность

Сроки сдачи отчетности за 2022 год

Скоро начнется период годового отчета за 2022 г. Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

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Сроки сдачи отчетности за 2022 год
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Обратите внимание на появление новой ежемесячной отчетности в ФНС!

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Социальный фонд (объединенный ПФР и ФСС)

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п 16 января (форма сдается в последний раз)
ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 20 января (форма сдается в последний раз)
Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 80 от 14.03.2022 г.
 

20 января (в бумажном виде)

25 января (в форме электронного документа)

Форма сдается в последний раз

Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п 1 марта (форма сдается в последний раз)
ЕФС-1 в части Сведений о трудовой деятельности (вместо СЗВ-ТД). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице.
Сведения о трудовой деятельности
Сведения о трудовой деятельности
  

27 февраля

27 марта

(перенос с 25 из-за выходных)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)

27 февраля (перенос с субботы 25)

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ (ред. от 29.09.2022)
 		 2 мая (перенос с воскресенья 30 апреля)

Страховые взносы и персонифицированная отчетность в ФНС

Персонифицированные сведения о физлицах (новая ежемесячная отчетность!) Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@

27 февраля (перенос с субботы 25)

25 марта (перенос с субботы 25)

Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@
 

25 января

Расчет по страховым взносам (КФХ без работников) Приказ ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ 25 января

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2022 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 января

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

21 ноября

20 декабря

20 января

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)

25 января

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@

25 ноября

27 декабря

25 января

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@

25 ноября

27 декабря

25 января

Представление деклараций по алкоголю

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 20 января

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 января

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@

27 марта (организации)

25 апреля (ИП)

ЕСХН

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 18.12.2020)

27 марта

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)

28 ноября

28 декабря

27 марта

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 05.10.2021)
 

27 марта (перенос из-за выходных)

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)

28 ноября

28 декабря

27 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 05.10.2021)
 		 27 марта
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

27 марта

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

28 ноября

28 декабря

27 марта

Налог на имущество организаций

Декларация по налогу на имущество организаций

Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
(ред. от 18.06.2021)

 27 марта (перенос с 25 из-за выходных)

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@

30 ноября

9 января

25 января

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

25 января

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес

Приказ ФНС России от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@

21 ноября

20 декабря

20 января

Транспортный налог

Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по транспортному налогу не сдаются  

 

Земельный налог

Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по земельному налогу не сдаются  

 

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде! Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.19.04.2019)

31 марта

Экологические платежи

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043

10 марта

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14 апреля

 

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