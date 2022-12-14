Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бизнес ждут новые штрафы за персональные данные

В общем случае санкции за утечку будут до 3% от оборота компании, но сумму можно будет уменьшить. Если компенсировать ущерб.

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«Ночной бухгалтер». Бизнес ждут новые штрафы за персональные данные
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Я что-то нажал и оно исчезло

От хакерских атак не застрахован сейчас никто, но давайте по-честному: довольно часто причиной утечки персональных данных становится безответственный или попросту обиженный на компанию сотрудник. Пара щелчков мыши – и вот уже за пределы компании ушли тысячи персональных данных клиентов, а сама фирма попала на штрафы.

Эти штрафы по проекту закона от Минцифры хотят сделать в сумме до 3% от оборота компании. Смягчить наказание можно будет только в случае, если:

  • инвестировать в защиту данных;
  • компенсировать ущерб пострадавшим.

Говорит эксперт

– Введение в правовой оборот оборотного штрафа за утечку персональных данных должно предполагать не только наличие смягчающих обстоятельств, но и наличие соответствующей системы контроля. Такая система должна исключать возможные злоупотребления по отношению к компании со стороны проверяющих. И прежде, чем вводить в регуляторный оборот подобный штраф, должны быть выработаны реально (а не только на бумаге) исполнимые стандарты безопасности. А лица, которые от имени компании будут за эту безопасность отвечать, должны стать самостоятельным субъектом ответственности за предусмотренное деяние. В идеале оборотный штраф должен быть исключительной карающей мерой воздействия на компанию. Время покажет.

Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист

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