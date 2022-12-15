«Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях

Возвращайтесь по-хорошему

Буквально недавно на «Клерке» публиковали мнение одного из эйчар-специалистов о том, что удаленка для релоцировавшихся из России в ближайшее время может стать намного сложнее. И вот первые тревожные звоночки в эту сторону.

В Думу внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, которые покинули страну. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Впрочем, в том же Минцифры уже заявили, что с господином Клишасом не согласны. Законодательный запрет на удаленку из-за рубежа в министерстве не поддерживают и говорят, что на цифровую экономику это повлияет плохо.

Говорит эксперт Этот и некоторые другие факторы должны немного снизить градус эмоций, убежден Александр Шорин, директор по персоналу РНДСОФТ: – Учитывая заявление Минцифры, которое открыто не поддержало запрет на удаленную работу для релокантов, сложность в контролировании исполнения гипотетического закона, сомнительную заинтересованность бизнеса в исполнении такого указа я полагаю, что текущие заявления сенаторов скорее всего не найдут отклика в формировании реального законопроекта. Поэтому выдыхайте и не переживайте. Понятно, что у страха глаза велики, но тут пока совсем не о чем беспокоиться. Другой разговор, что бизнес в текущих реалиях уже и сам, без всяких законов, начинает сворачивать релокации, поддержку переездов и все чаще начинает возвращать сотрудников на родину. Но это, как говорится, совсем другая история.

Заберите вашу голову

У будущего объединенного Социального фонда России уже есть будущий глава. Им станет временно исполняющий обязанности председателя правления ПФР Сергей Чирков.

Внеплановые проверки

...ждут некоторые виды бизнеса. Все крупные торговые центры и склады собирается внепланово проверить МЧС.

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Вопрос ребром

Как уменьшать налог по УСН на взносы при ЕНП, если налоговая говорит, что уведомление на взносы не нужно? Чем доказать, что уплачены именно взносы?

Ответа на этот вопрос пока нет, а между тем ИП все чаще его задают. Редакция «Клерка» задала прямой вопрос ФНС, следите за новостями и мы все расскажем.

Главред рекомендует Грядущий ЕНП так замучил бухгалтеров, что мы сходили к налоговому эксперту и попросили его оценить ситуацию со стороны. Правда ли, что мороки будет так много? Читайте интервью.

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