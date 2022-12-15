Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях

Уехали за границу? Будут проблемы с дистанционной работой. Во всяком случае, о том, чтобы ограничить работу из-за рубежа, заговорили в Госдуме. Пока не все так однозначно: Минцифры против законопроекта.

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«Ночной бухгалтер». Работать на удаленке за границей может стать сложнее. Пошли разговоры об ограничениях
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Возвращайтесь по-хорошему

Буквально недавно на «Клерке» публиковали мнение одного из эйчар-специалистов о том, что удаленка для релоцировавшихся из России в ближайшее время может стать намного сложнее. И вот первые тревожные звоночки в эту сторону.

В Думу внесут законопроект об ограничении удаленной работы для россиян, которые покинули страну. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Впрочем, в том же Минцифры уже заявили, что с господином Клишасом не согласны. Законодательный запрет на удаленку из-за рубежа в министерстве не поддерживают и говорят, что на цифровую экономику это повлияет плохо.

Говорит эксперт

Этот и некоторые другие факторы должны немного снизить градус эмоций, убежден Александр Шорин, директор по персоналу РНДСОФТ:

– Учитывая заявление Минцифры, которое открыто не поддержало запрет на удаленную работу для релокантов, сложность в контролировании исполнения гипотетического закона, сомнительную заинтересованность бизнеса в исполнении такого указа я полагаю, что текущие заявления сенаторов скорее всего не найдут отклика в формировании реального законопроекта. Поэтому выдыхайте и не переживайте. Понятно, что у страха глаза велики, но тут пока совсем не о чем беспокоиться. Другой разговор, что бизнес в текущих реалиях уже и сам, без всяких законов, начинает сворачивать релокации, поддержку переездов и все чаще начинает возвращать сотрудников на родину. Но это, как говорится, совсем другая история.

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