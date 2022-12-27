Нюансы долгих больничных: как оплачивать и когда это можно не делать

Или же оплата положена лишь за время до 30 дней после увольнения? Сколько будет оплачено?

Весь больничный оплачивается в размере 60% среднего заработка, указал Роструд.

В силу норм закона в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения работы, больничный оплачивается прежним работодателем (или ФСС, который получит сведения именно от прежнего работодателя). При этом размер выплаты не зависит от стажа.

Закон содержит прямое указание на то, что такие больничные оплачиваются в размере 60% среднего заработка.

Прогулял и уволен позже

Работник «гуляет» начиная с 30 сентября. Но уволили его только 10 декабря (выпустили приказ). Сразу же взял длительный больничный. В этой ситуации прежний работодатель ничем не поможет.

Дело в том, что в случае прогула днем увольнения считается последний день, когда работник побывал на рабочем месте (в данном случае – 29 сентября), а не день выпуска приказа об увольнении. Это установлено одной из норм Трудового кодекса (часть 3 статьи 84.1).

Значит, работодатель мог поучаствовать в оплате больничного, только если бы он начался до 29 октября.

Долгий больничный и отпуск

Работник длительно находится на больничном, по графику отпусков у него запланирован отпуск.

Работник не желает переносить отпуск по графику и, находясь на больничном, пишет заявление на предоставление отпуска по графику.

Имеет ли право работодатель требовать от работника написать заявление на перенос отпуска в данном случае?

Роструд ответил, что работодатель вправе обратиться к работнику только с просьбой написать заявление о переносе отпуска. Однако работник не обязан это делать.

Если болезнь захватила работника уже во время отпуска, то срок возвращения из отпуска автоматически удлиняется на количество дней больничного. В таком случае работник обязан немедленно уведомить о больничном своего нанимателя.

Если период временной нетрудоспособности наступил до начала ежегодного оплачиваемого отпуска, то отпуск в таком случае должен быть перенесен на другой срок с учетом пожеланий работника, которые он может выразить как в устной, так и в письменной форме.