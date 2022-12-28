«Ночной бухгалтер». Налоговики трясут физлиц по сделкам с квартирами

Ой

Московские налоговые инспекции стали массово вызывать на ковер владельцев недвижимости и требовать уплатить НДФЛ. Дело в том, что есть много случаев, когда НДФЛ при сделках с жильем не возникает. А потому и вопрос: откуда источник информации?

Говорят, что проблема в сбое в Росреестре. Другие источники – что налоговики сами выгрузили сведения и сравнили их с данными ЗАГС. Суть остается простая: ФНС требует доплатить налог по сделкам с недвижимостью.

Говорит главред «Если бы это был какой-то единичный случай. Но у ФНС (и не только) так регулярно. У меня знакомая ходит к приставам каждый год, потому что с нее пытаются взыскать один и тот же штраф неоднократно. Никакие документы, жалобы и прочее не спасают. В ФНС при появлении проблем всегда виновата программа, но почему то вместо того, чтобы решить эти технические проблемы и не трогать налогоплательщиков, они предпочитают подергать людям нервы», рассказывает Елена Балаклицкая.

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