«Ночной бухгалтер». Удаленную работу хотят ограничить в НК? ФНС наконец рассказала, что делать с уведомлениями по взносам

Больше отчетов богу отчетов

Поправки готовят довольно тревожные, но раньше времени переживать не стоит: пока речь не идет ни о повышении налогов, ни о запрете удаленки, как говорили в конце года. Вот что хотят поменять.

Во-первых, работодателям придумали новый отчет: в нем надо будет сообщать о переводе сотрудников на удаленку. Законопроект внесли в Госдуму.

Если такой удаленщик переехал за границу и работает оттуда на российскую компанию, НДФЛ за него будет платить работодатель. То есть возможности «сэкономить» не будет, и эту норму пропишут в НК.

Аудит и сведения в Федресурсе ждут большие перемены. Узнайте, чем это грозит Обязаны ли вы размещать сведения об аудите в Федресурсе? Почему организации должны размещать 2 сообщения в Федресурсе? Какие последствия ожидают тех, кто допустит нарушения в Федресурсе? Узнайте ответы на эти вопросы уже сейчас! Нажмите здесь и получите доступ к записи.

Неужели

Налоговики наконец ответили на один из самых важных вопросов ЕНП – по уведомлениям по страховым взносам. Итак: сдавать уведомления по взносам надо. Но есть исключения. За март, июнь, сентябрь и декабрь уведомления не сдают. Данные налоговики сами увидят в РСВ.

Говорят читатели Мы пролистали ленту мнений и собрали крики бухгалтерской души за день: «Хотели как лучше, получилось, как обычно. До налоговой не дозвониться. Они в глухой осаде» «А почему не каждый месяц по-новому формировать уведомление? Давайте вообще на каждый налог свое уведомление придумаем???.....бесят﻿😡﻿» «Я работать хочу... А не жить под забором у налоговой...» Тем временем налоговики собираются строить новое здание для Сахалинской инспекции за миллиард рублей. Бухгалтеры иронизируют: «странно, что не в Туле». Даешь Тулу – налоговую столицу России!

Битва букв – ЕСН или ЕНС?

Единый налоговый счет – современная «придумка», но опытные бухгалтеры помнять времена единого социального налога, мороки с которым тоже было немало. Среди наших читателей битва: что хуже?

Осторожно, рабочие будни

Главред рекомендует За кутерьмой с ЕНП и новым фондом легко забыть о самых важных задачах года – например, о том, что надо составить учетную политику на новый рабочий год. Ловите статью нашего эксперта с подробной инструкцией.

Бальзам для вашей самооценки

Почитайте полезный текст о том, как избавиться от вины, что вы недостаточно хороши как работник.

Если хотите еще больше повысить самооценку, самое время собрать все достижения в кучу и заполнить анкету участника Сообщества профессиональных бухгалтеров. Просто заполните заявку и уже поймете, как вы круты на самом деле. Это как резюме, только круче!

Ваша очень заботливая редакция