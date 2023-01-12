Поправки в НК РФ

Грядут новые масштабные поправки в НК РФ

Поменяют нормы НК по НДФЛ дистанционщиков. Минфин объявил о подготовке поправок в НК.

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Речь идет о поправках в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики (ОНБНТП).

Уведомление об этом опубликовано на федеральном портале.

Предполагается, что поправки заработают с 2024 года.

Текст проекта пока не опубликован.

Летом прошлого года Минфин уже представлял общественности законопроект  в рамках ОНБНТП.

В том законопроекте, в частности, есть такие поправки:

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Поправки в НК РФ
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