Грядут новые масштабные поправки в НК РФ

Речь идет о поправках в целях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики (ОНБНТП).
Уведомление об этом опубликовано на федеральном портале.
Предполагается, что поправки заработают с 2024 года.
Текст проекта пока не опубликован.
Летом прошлого года Минфин уже представлял общественности законопроект в рамках ОНБНТП.
В том законопроекте, в частности, есть такие поправки:
- отмена АУСН для ювелиров (про их негодование по этому поводу читайте здесь);
- введение агентства по НДФЛ с зарплат дистанционщиков, работающих за границей;
- норма 35 руб. в день компенсации дистанционщикам за оборудование и интернет;
- повышение лимита расходов на рекламу до 300 руб.;
- лимит суточных 700 руб. при разъездном характере работы;
- упрощенный порядок для соцвычета по НДФЛ;
- страховые взносы с выплат старшим по дому.