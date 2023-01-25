Обзоры для бухгалтера

Карточка дня. Что бухгалтеру надо сдать 25 января

Сверяйтесь, все ли уже успели. И ускоряйтесь, если про что-то забыли.

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Карточка дня. Что бухгалтеру надо сдать 25 января

Итак, до конца 25 января сдайте:

1. Первое уведомление по ЕНП

В уведомлении укажите НДФЛ за период с 01.01.2023 по 22.01.2023. Уведомление можно отправить по ТКС, через ЛК, по почте на бумаге.

Инструкция, как все сделать правильно – здесь.

2. РСВ за 2022 год, электронный 4-ФСС за 2022 год

Суммы по страховым взносам за декабрь 2022 года не включайте в уведомление января. Их возьмут из годового РСВ.

Чтобы всегда иметь под рукой все инструкции по отчетности за прошлый и нынешний годы, подпишитесь на «Разборы». Прямо сейчас там лежат напоминалки по РСВ и НДС (за 4 квартал).

3. Декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года

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