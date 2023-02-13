Что делать, если работодатель не перезванивает

Собеседование позади, и вы показали себя с лучшей стороны: продемонстрировали знания о компании, интерес к делу и профессионализм. «Мы вам позвоним!» — бодро обещает рекрутёр на прощание. И вы отправляетесь… ждать.

Спустя неделю, устав каждые пять минут бросать взгляды в сторону телефона и просматривать электронную почту, вы задаётесь непростым вопросом: что делать, если менеджер по персоналу не перезванивает?

Звонить или не звонить

Ответ прост: звонить!

Почти половина опрошенных нашим исследовательским центром рекрутеров считает, что в случае отсутствия обратной связи соискатель должен позвонить в компанию сам.

Ещё 19% уверены, что кандидату стоит написать электронное письмо. «Активность соискателя — это верный признак заинтересованности в работе», — комментируют работодатели.

Правда, 32% опрошенных нами кадровиков думают, что отсутствие ответа рекрутера означает отказ и обрывать корпоративные телефоны бесполезно. «Если работодатель будет заинтересован, он сам позвонит» и «Не нужно останавливаться в своих поисках, лучше продолжать активно посещать собеседования», — говорят они.

Но мы все же уверены: в таком деле, как поиск работы, лучше позвонить, чем не позвонить. Почему?

Так вы продемонстрируете свою активную жизненную позицию, покажете, что не плывёте по течению, а умеете работать на результат и добиваться поставленной цели, ещё раз подчёркиваете свою заинтересованность в работе.

Ваш звонок может повлиять на ситуацию! Только ведите себя вежливо и тактично — не забывайте, что рекрутер может быть занят и другими делами.

Выясняем судьбу по электронной почте или в мессенджере

Бывает, что дозвониться менеджеру по подбору кадров сложно. Тогда воспользуемся альтернативой — письмом по электронной почте или сообщением в мессенджере.

В некоторых странах вообще есть традиция после интервью писать рекрутёру короткий e-mail с выражением благодарности за уделённое время, но у нас эти «церемонии» не особо прижились.

Но почему бы не поинтересоваться, каковы результаты рассмотрения вашей кандидатуры? Если сам рекрутёр, несмотря на обещание, не звонит и не пишет, подобная инициатива вполне уместна.

В таком письме или сообщении сначала напомните, когда и по поводу какой вакансии вы встречались, поблагодарите за оказанное внимание, подтвердите, что данная работа вам интересна, и спросите, можете ли вы рассчитывать на продолжение переговоров.

Это может выглядеть, например, так:

«Добрый день, Елена. На прошлой неделе мы с Вами встречались на собеседовании по поводу открытой у Вас вакансии инженера-проектировщика. Спасибо за уделённое мне время. Работа в Вашей компании очень интересна для меня, в связи с чем хотелось бы поинтересоваться результатами рассмотрения моей кандидатуры. Могу ли я рассчитывать на последующее собеседование с потенциальным руководителем? Заранее признателен за ответ. С уважением, …».

Почему они молчат

Можете нам поверить: рекрутёр не всегда молчит потому, что кандидат не удовлетворяет требованиям вакансии.

У такого поведения менеджера по персоналу может быть ещё несколько причин:

Во-первых, в назначенное для обратной связи время решение может быть ещё не принято . Процесс выбора между несколькими кандидатами — дело нелёгкое, тем более что в принятии решения участвуют несколько сторон — менеджер по кадрам, непосредственный руководитель, а иногда ещё и генеральный директор или его заместитель.

Во-вторых, некоторые рекрутёры рассчитывают, что соискатель сам позвонит, подтвердив тем самым свою заинтересованность. Особенно это касается таких вакансий, как менеджер по продажам, специалист по пиару и т. п., то есть тех позиций, где требуется настойчивость в достижении цели.

Наконец, менеджер по персоналу, как и любой из нас, может просто забыть о назначенном звонке. Увы, рекрутёры — обычные люди, ничто человеческое им не чуждо...

Продолжаем искать работу

Пока вы не получили приглашения на работу, продолжайте искать работу.

Если звонок от рекрутёра поступит, когда вы уже будете на финальном этапе трудоустройства в другую компанию, значит, у вас будет выбор! А это просто замечательно!

Успешного трудоустройства!