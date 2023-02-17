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«Ночной бухгалтер». Из ЕНП предлагают исключить НДФЛ, а чиновников заставят говорить без всяких англицизмов

Теперь, похоже, мы наконец-то начнем понимать друг друга. Раньше-то язык мешал! Иначе и не объяснишь, почему все работает не так, как надо, хотя тыщу раз об этом говорили.

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«Ночной бухгалтер». Из ЕНП предлагают исключить НДФЛ, а чиновников заставят говорить без всяких англицизмов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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...НДФЛ из состава ЕНП, требуют регионы. Местные власти напоминают: сейчас НДФЛ могут забрать в счет, например, неуплаченного НДС, так что до регионов деньги не доходят. Надо с этим что-то делать.

Пока власти обсуждают это предложение и говорят, что это маловероятно, т.к. механизм ЕНП уже запущен, ФНС спустила регионам распоряжение вернуть переплату по налогам.

– В этой связи возникает вопрос: что делать тем налогоплательщикам, которые обращались за возвратом излишне уплаченного налога на прибыль в его региональной части до вступления в силу поправок по ЕНС и которым было отказано в таком возврате на том основании, что новый порядок работы с ЕНС не подразумевает возврата переплаты без учета его текущего сальдо ЕНС? – комментирует Антон Свирякин, руководитель проектов в сфере корпоративного управления и налогообложения бизнеса и практикующий юрист.

В законе ответ на этот вопрос содержится в пункте 5.1 статьи 4 закона № 263-ФЗ, добавляет эксперт. Этот пункт говорит, что в случае, если у налогоплательщика возникла переплата по налогу на прибыль в его региональной части, то, при возникновения отрицательного сальдо ЕНС указанная сумма будет признана единым налоговым платежом.

– Эта норма как раз-таки и подводит черту: в итоге налогоплательщику надо исходить из итогового сальдо ЕНС и человеческого фактора при внесении соответствующих данных налоговиками, – объясняет Свирякин.

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...небольшие добровольные сборы с бизнеса в бюджет. Такую инициативу всерьез обсуждают власти.

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...язык от иностранных слов, требует новый закон, который приняла Госдума. Речь идет о ситуациях, когда у слова есть свой аналог в русском языке и когда сам язык используется как государственный.

Неужели чиновники теперь начнут понятно изъясняться? Если вы обрадовались, то зря – первый же принятый закон / постановление / любой официальный документ вас в этом убедят. А пока что наши читатели предложили переименовать «Клерк» во что-то исконно русское: есть варианты?

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