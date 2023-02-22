«Ночной бухгалтер». Малый бизнес будет платить больше страховых взносов, а ФНС всех хочет видеть на ЭДО

Что там со взносами

Из важных новостей сразу три. Первая: вместе с МРОТом вырастут и страховые взносы для малого бизнеса. Вот пример расчета на одного сотрудника:

2023 год 2024 год Зарплата 50 000 50 000 МРОТ 16 242 19 242 Взносы 30% с МРОТ 4 872,60 5 772,60 Взносы 15% свыше МРОТ 5 063,70 4 613,70 Итого взносы 9 936,30 10 386,30

Второе: на отсроченные взносы за прошедший год дадут рассрочку. Но для этого нужно заявление. Подать его можно начиная с 1 марта.

И еще для малого бизнеса. Помните поговорку «когда рак на горе свистнет»? Так вот, это про время, когда ФНС сделает специальный сервис для формирования платежек на фиксированные взносы. Иными словами, делать это налоговики отказались.

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Через тернии к звездам

Работают в ФНС, конечно, большие оптимисты, потому как там уверены: к 2024 году весь бизнес перейдет на ЭДО. И с налоговой будет по ТКС работать. Вы как, верите?

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Кажется, вы чего-то недоговариваете

Да нет, наоборот собрали вам все важные новости в большой обзор от главреда. Почитайте здесь на досуге.

Главред рекомендует Как будет минутка, пробегитесь глазами по полезной статейке об управленческом учете: учимся вместе считать точку безубыточности.

Что-то про танцы

Прекрасный, даже немного воздушный получился у нас подкаст с «Калугой Астрал», нашими давними друзьями. Послушайте и поделитесь с коллегами. Особенно теми, кто думает завести свой блог.

Ваша немного на валерьянке редакция