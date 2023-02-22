Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Малый бизнес будет платить больше страховых взносов, а ФНС всех хочет видеть на ЭДО

И вроде бы ничего неожиданного: взносы растут каждый год, но на этот раз анонс повышения пришел заранее. Если кто не понял: уже известно, на сколько поднимут МРОТ. А вместе с ним поднимутся и взносы.

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«Ночной бухгалтер». Малый бизнес будет платить больше страховых взносов, а ФНС всех хочет видеть на ЭДО
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что там со взносами

Из важных новостей сразу три. Первая: вместе с МРОТом вырастут и страховые взносы для малого бизнеса. Вот пример расчета на одного сотрудника:

 

2023 год

2024 год

Зарплата

50 000

50 000

МРОТ

16 242

19 242

Взносы 30% с МРОТ

4 872,60

5 772,60

Взносы 15% свыше МРОТ

5 063,70

4 613,70

Итого взносы

9 936,30

10 386,30

Второе: на отсроченные взносы за прошедший год дадут рассрочку. Но для этого нужно заявление. Подать его можно начиная с 1 марта.

И еще для малого бизнеса. Помните поговорку «когда рак на горе свистнет»? Так вот, это про время, когда ФНС сделает специальный сервис для формирования платежек на фиксированные взносы. Иными словами, делать это налоговики отказались.

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Работают в ФНС, конечно, большие оптимисты, потому как там уверены: к 2024 году весь бизнес перейдет на ЭДО. И с налоговой будет по ТКС работать. Вы как, верите?

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Ваша немного на валерьянке редакция

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«Ночной бухгалтер». Малый бизнес будет платить больше страховых взносов, а ФНС всех хочет видеть на ЭДО

И вроде бы ничего неожиданного: взносы растут каждый год, но на этот раз анонс повышения пришел заранее. Если кто не понял: уже известно, на сколько поднимут МРОТ. А вместе с ним поднимутся и взносы.

«Ночной бухгалтер». Малый бизнес будет платить больше страховых взносов, а ФНС всех хочет видеть на ЭДО

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