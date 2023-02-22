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Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы и просто хорошие новости про материнский капитал. Актуальный обзор

Короткая неделя перед праздником — не повод не думать о работе. Наоборот, стоит заглянуть в календарь и свериться, не забыли ли вы отправить один из новых отчетов или подать уведомление по ЕНП. Собрали для вас самые актуальные новости и статьи, а также посты коллег в Трибуне — им есть, что сказать.

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Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы и просто хорошие новости про материнский капитал. Актуальный обзор
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что сдаем

Новый отчет ЕФС-1 – универсальный, в нем несколько разделов, а сдавать их надо в зависимости от события.

Такском в своем блоге напомнил про порядок заполнения нового отчета ЕФС-1 в 2023 году. В статье есть удобная табличка, чтобы вы не запутались в сроках, подсказки по заполнению и напоминалка о штрафах.

Отдельный вопрос – заполнение подраздела 1.3 формы ЕФС-1. Он предназначен для некоторых государственных (муниципальных) организаций. Заполнять раздел обязаны учреждения образования, науки и здравоохранения, организации, оказывающие социальные услуги, а также те, которые связаны с искусством, культурой и кинематографией.

«Клерк» не остался в стороне и подготовил целых три разбора по заполнению ЕФС-1:

Если кто-то еще не разобрался с уведомлениями о начисленных налогах и взносах, вот вам ликбез от налогового консультанта Евгения Сивкова.

Кстати, некоторые запутались и в уведомлении указали КБК ЕНП, а это неправильно, КБК должны быть как раз конкретные по налогам и взносам.

Бухгалтеры спорят о том, какой оператор ЭДО лучше для сдачи отчетности – поучаствуете в дискуссии?

Что платим

Если решили свериться по расчетам с бюджетом, то не забудьте о новых формах для сверки. Хотя пока непонятно – стоит ли сверяться с ФНС сейчас, когда сальдо ЕНС далеко не у всех соответсвует реальному.

Президент, кстати, считает, что долги на едином налоговом счете – технические и надо эту проблему поскорее решить.

ФНС обещает, что пени по задолженностям начислять не будут и приоткрывает завесу тайны – почему все платежи теперь идут в Тулу.

НДФЛ

Все изменения по НДФЛ со сроками уплаты, табличками и кратким ликбезом по 6-НДФЛ собрали для вас в одной статье.

Между прочим, губернатор Владимирской области Александр Авдеев предлагает вообще убрать НДФЛ из состава ЕНП, потому что новая систему уплаты налога и так ужасно путаная (с этим согласны и бухгалтеры), а еще и регионы оперативно не могут получить НДФЛ в свой бюджет (раньше он поступал туда напрямую, а теперь идет через Тулу).

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Страховые взносы

Предпринимателям, у которых уже глаз дергается от вопросов по уплате взносов в 2023 году – подробная статья с примерами и КБК по взносам ИП «за себя».

Для тех ИП, кто применяет патент, Тинькофф подготовил инструкцию по уменьшению патента на взносы – пользуйтесь.

И новость дня – с 2024 года вырастут взносы у малого бизнеса. Все дело в росте МРОТ. Сейчас у МСП есть льгота – взносы на сотрудников платятся в размере 15% с суммы, превышающей МРОТ, а раз минималка увеличится, то и взносы по стандартной ставке 30% придется платить с большей суммы.

УСН

Для упрощенцев мы собрали все изменения по УСН в 2023 году в большом обзоре. Тут и про лимиты, и про отчетность, и про единый налог – как его платить в 2023 году и уведомлять ФНС об авансах. В статье есть образцы документов и таблицы, которые можно сохранить и использовать в работе.

Про то, что нужно включить в учетную политику по УСН на 2023 год написала в своем блоге в Трибуне Светлана Беляева – практик с 20-летним опытом работы бухгалтером, налоговым консультантом, внутренним и внешним аудитором, аккредитованный преподаватель, руководитель учебно-консалтингового центра.

Зарплата и дивидены

Самый больной вопрос еще с января – это зарплата за декабрь 2022 года и ее отражение в отчетах. Но этим проблемы бухгалтеров не ограничиваются.

Статью про индексацию зарплаты в 2023 году от Такском прочитало уже почти 7 тысяч пользователей «Клерка». Вы же в курсе, что индексация – обязанность по ТК? Кроме того, с 1 января повысился МРОТ, а это значит, что если у вас есть работники, которые получают зарплату равную МРОТ или приближенную к ней, то нужно пересмотреть размер их заработка.

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Еще больше читателей интересовались материалом компании Е-Офис 24 про детские вычеты. По ним тоже есть нюансы.

Посмотреть коды доходов по НДФЛ и по налоговым вычетам можно в таблицах вот тут.

Бухгалтеры продолжают спорить – как платить авансы по зарплате, то ли считать по факту, то ли можно ставить процент от оклада. Вопрос вечный – мнение у каждого свое.

Волнительная тема – дивиденды. Обычно их выплачивают по итогам квартал, полугодия и т.д., но иногда руководство хочет дивиденды буквально каждый месяц. Судя по тому, что статью про дивиденды в 2023 году в феврале прочитало больше 16000 пользователей «Клерка» – учредители торопятся получить свою долю прибыли поскорее.

Что еще интересного?

Борис Мальцев, основатель «Клерка», в своем боге рассказал о планах по расширению IT-команды сайта и переезде на новый сервер. А еще в офисе вот-вот должен завершиться ремонт.

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В Трибуне появился новый автор, который поднимает очень непростую тему уголовной ответственности в бизнес-сфере. Например, статья о привлечении к ответственности гендиректора за неуплату налогов уже набрала больше 1,5 тысяч просмотров. Посты в блоге – это фактически кейсы, основанные на реальных делах, рекомендуем почитать (тьфу-тьфу, чтобы не пригодилось).

Для семей с детьми есть новости по получению материнского капитала – во, первых, его проиндексировали, во-вторых, возможность получать выплаты из маткапитала появилась у большего числа семей.

Кстати, родители из новых регионов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) тоже смогут получить материнский капитал за детей, которые родились, начиная с 2007 года.

 

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Обзоры для бухгалтера

Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы и просто хорошие новости про материнский капитал. Актуальный обзор

Короткая неделя перед праздником — не повод не думать о работе. Наоброт, стоит загянуть в календарь и свериться, не забыли ли вы отправить один из новых отчетов или подать уведомление по ЕНП. Собрали для вас самые актуальные новости и статьи, а также посты коллег в Трибуне — им есть, что сказать.

Как сдавать ЕФС-1 и платить зарплату в 2023 году, кто хочет убрать НДФЛ из ЕНП, почему вырастут страховые взносы и просто хорошие новости про материнский капитал. Актуальный обзор

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