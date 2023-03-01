Кто и как может применять спецрежимы в 2023 году

УСН

УСН – это универсальный спецрежим, который заменяет уплату (с некоторыми исключениями) налога на прибыль, НДС и налога на имущество.

Остальные налоги нужно платить, как на общем режиме (п. п. 2, 5 ст. 346.11 НК).

Кто может применять УСН

Чтобы иметь право применять УСН, остаточная стоимость ваших основных средств не должна быть больше 150 млн рублей.

Остаточная стоимость считается по данным бухучета по тем основным средствам, которые признаются амортизируемым имуществом.

Амортизируемое имущество – это имущество, соответствующее следующим критериям:

принадлежит организации. Но тут есть исключение – лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя;

используется в деятельности, направленной на получение дохода. Но при этом не потребляется в ходе производства как сырье и материалы, а также не продается как товар;

первоначальная стоимость единицы такого имущества превышает 100 тысяч рублей;

срок его полезного использования – более двенадцати месяцев.

Почему оно называется амортизируемым?

Потому что его стоимость учитывается в расходах организации частями – это называется амортизацией.

Чтобы узнать остаточную стоимость основного средства, надо от первоначальной стоимости основных средств (она отражается на счете бухучета ноль один «Основные средства») вычесть сумму накопленной амортизации на счете ноль два «Амортизация основных средств».

И если у вас много ОС и вы все покупаете и покупаете новые, то надо следить за остаточной стоимостью постоянно.

Важный момент: земля не является амортизируемым имуществом и в расчете лимита не участвует!

Теперь поговорим о численности работников.

Плательщики УСН должны соблюдать лимит средней численности – сто тридцать человек.

Правила расчета средней численности установлены Росстатом для статистической отчетности, но они применяются и для налоговых целей.

Для расчета средней численности учитываются работники по трудовым договорам, в том числе и совместители. А также физлица по договорам оказания услуг или выполнения работ (кроме ИП и самозанятых).

Упрощенка – один из самых популярных режимов налогообложения для бизнеса. Его выбирает в основном небольшие компании и ИП. Если вы хотите рассмотреть альтернативные варианты – почитайте статью Как малому бизнесу выбрать налоговый режим в 2023 году.

Для ИП свободы выбора даже больше, чем для организаций, правда есть и существенные ограничения. Кроме того, использовать уже в 2023 году вы сможете не все режимы.

Сменить объект налогобложения можно тоже только со следующего календарного года!

УСН для ИП: нюанс

Несмотря на то, что в Налоговом кодексе прямо идет речь об организациях, ФНС и Минфин считают, что правила для ИП такие же, как для организаций.

К сожалению, еще есть нехорошее решение Верховного суда, в котором говорится о том, что эта норма распространяется и на индивидуальных предпринимателей.

Так что владельцам дорогой недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности, стоит быть осторожными.

Однако в уведомлении о переходе на УСН предприниматели, в отличие от организаций, стоимость основных средств не указывают.

Кто не может применять УСН

Не могут применять «упрощенку»:

банки, страховщики, инвестиционные фонды и НПФ, профучастники РЦБ;

ломбарды;

производители подакцизных товаров (исключая виноград и винопродуктов собственного производства);

те, кто добывают и продают полезные ископаемые (исключая общераспространенные);

организаторы и лица, проводящие азартные игры;

участники СРП;

работающие на ЕСХН;

казенные и бюджетные учреждения;

иностранные организации;

микрофинансовые организации;

частные агентства занятости, предоставляющие труд своих работников организациям, ИП, физическим лицам.

Организация-«упрощенец» с объектом «доходы» не может быть стороной договоров:

простого товарищества;

о совместной деятельности;

доверительного управления имуществом.

Надо или менять объект («доходы минус расходы», с начала следующего года), или переходить на ОСН.

Налоговые ставки на УСН

Способ расчета налога компания может выбрать сама. Руководствоваться надо статьей 346.14 НК, и вот какие варианты:

с доходов по ставке 6%;

с доходов, уменьшенных на расходы, но по ставке 15%.

Впрочем, цифры могут быть и другими.

Например, при объекте «доходы» ставка будет не 6, а 8%, если произошло превышение с начала года лимитов в пределах допустимого:

для доходов – более 150 млн руб., но не более 200 млн руб. (лимиты индексируются);

для средней численности работников – более 100, но в пределах 130 персон.

При объекте «доходы минус расходы» при превышении этих лимитов ставки составляет 20%.

То есть право применять упрощенку сохраняется, но ставка повышается.

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Как платить налоги на УСН

На упрощенке надо раз в три месяца вносить авансовые платежи (то есть по итогам I квартала, 6 и 9 месяцев) и платить сам налог по итогам года.

Вот когда вносить авансы:

Период Срок уплаты Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 25 апреля Авансовый платеж за шесть месяцев 25 июля Авансовый платеж за девять месяцев 25 октября

Налог за год надо платить не позднее 31 марта, следующего за налоговым периодом. Соответственно, раз в год до этой даты надо и сдавать декларацию по УСН.

Еще одна важная деталь: минимальный налог за год не может быть менее 1% от дохода.

Как перейти на УСН

Теперь расскажем, как перейти на упрощенку, если бизнес уже давно работает.

Для этого подают уведомление (с указанием объекта) до 31 декабря текущего года. Тогда перейти на новый режим сможете с 1 января.

Необходимое условие: доходы за 9 месяцев текущего года – не более 112,5 млн руб. (это индексируемый ежегодно порог).

Если вы толькорегистрируете бизнес, выбрать упрощенку тоже можно сразу. Для этого надо подать уведомление не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет.

При переходе на УСН нужно внести изменения в учетную политику (кстати, для ее формирования у нас есть отличный онлайн-конструктор). Если вы уже применяете упрощенку – не забудьте проверить все ли в вашей учетной политике соответствует изменениям 2023 года. Основные нюансы изменений налоговой учетной политики для УСН найдете вот в этой статье.

АУСН

АУСН – это новый налоговый режим, который доступен малому бизнесу с лимитами в 5 наемных работников и доходами до 60 млн рублей в год.

У АУСН есть несколько важных ограничений.

Во-первых, применять ее не могут НКО, КФХ и унитарные предприятия, основанные на праве оперуправлении или хозведения.

Во-вторых, действует АУСН с 1 июля 2022 года только на территории нескольких регионов:

На АУСН не могут перейти организации, у которых имеются филиалы или обособки. А еще если в организации есть участия других хозсубъектов (доля участия более 25%, но есть исключения).

В общем, спецрежим предназначен скорее для микробизнеса и пока в нем очень много ограничений. Но он вполне может вам подойти. Давайте разбираться.

Условия применения АУСН

Есть некоторые пороги, если превысить которые, с АУСН слетите:

Порог Пояснение Не более 150 млн рублей По остаточной (балансовой) стоимости ОС по данным бухучета Не более 60 млн рублей доходов Речь про доходы, учитываемые при определении налоговой базы в текущем календарном году Более пяти человек работников за налоговый период Показатель считается в среднем Привлечение к работе нерезидентов Привлечение персонала для работ, дающих право на досрочную пенсию

Дальше скажем, что еще нельзя на АУСН:

применять иные, помимо АУСН, режимы налогообложения;

участвовать в простых товариществах (в совместной деятельности), в инвестиционном товариществе, в договорах доверительного управления имуществом или концессионных соглашениях на российской территории;

работать по агентским договорам, а также поручения и комиссии;

иметь счета (электронные платежные средства платежа) в неуполномоченных кредитных организациях.

Иными словами, все остальные применять новый спецрежим могут.

Все изменения 2023 года, включая АУСН в курсе Все новые правила – 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН, новая отчетность

Налоговые ставки на АУСН

Суть их примерно та же, что и на упрощенке, но сами ставки несколько выше.

Вот какие варианты:

Вариант подсчета доходов Налоговая ставка Доходы 8% Доходы минус расходы 20%

Как платить налоги на АУСН

Применение АУСН не освобождает от уплаты НДС (при импорте и осуществлении функций налогового агента).

Придется платить и налог на прибыль с дивидендов, процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, прибылям КИК и по ряду других доходов (см. п. 4 ст. 284 НК), в том числе при исполнении обязанностей налогового агента.

Платить также надо:

налог на имущество по объектам недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости ;

НДФЛ при выполнении функций налогового агента (это можно поручить уполномоченному банку).

Главная суть в том, что сам налог считают сами налоговики. Для этого они собирают данные о доходах и расходах.

Откуда они их берут?

Во-первых, от самой организации или ИП (данные ККТ).

Во-вторых, от вашего банка.

Платить подсчитанный таким образом налог надо не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом, по уведомлению, направляемому ИФНС.

ПСН

ПСН предприниматели очень любят за простоту и доступность. Это привычный, выгодный спецрежим, на котором к тому же можно торговать в розницу подакцизными товарами.

Условия применения ПСН

Здесь проще коротко сказать, кто перейти на ПСН не может.

На этом режиме нельзя торговать:

легковыми автомобилями;

мотоциклами мощнее 150 «лошадей»;

бензином автомобильным и прямогонным;

дизельным топливом, моторными маслами.

Кроме того, у ИП на ПСН не может быть:

больше 15 сотрудников (считаются и те, кто работает по ГПХ-договорам, кроме самозанятых) за налоговый период;

не более 60 млн рублей доходов за календарный год, от всех видов деятельности на ПСН.

Наконец, для применения патента есть запрет на некоторые виды деятельности. Найти их можно в статье 346.43 НК.

Кстати, ПСН можно применять общепиту в том числе, когда еду доставляет сторонняя служба, такие разъяснения давал Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-11-11/129359. Кому еще в общепите можно (и выгодно) применять патентную систему читайте тут.

Какие налоги на ПСН

ПСН заменяет НДФЛ, НДС и налог на имущество, которое ИП использует в предпринимательской деятельности.

Сначала несколько слов про НДФЛ.

От этого налога освобождаются только доходы от патентной деятельности.

Например, доходы от розничной торговли в магазине. А если ИП продал товар организации по договору поставки – это уже не попадает под ПСН.И с этой реализации надо уплачивать налоги по другой системе налогообложения.

Еще у ИП могут быть личные доходы, вообще не связанные с предпринимательской деятельностью.

Например, ИП продал свою квартиру. Тут тоже может быть НДФЛ к уплате, покупка патента в такой ситуации от налога на доходы не освободит.

Но это еще не все. Если у ИП есть работники, он является налоговым агентом по НДФЛ по отношению к ним. То есть, он должен удерживать налог при выплате зарплаты и перечислять его в бюджет. Налоговое агентство по НДФЛ может появиться не только при наличии работников, но и при аренде имущества.

Например, ИП арендует автомобиль у какого-то человека и платит ему арендную плату. При выплате он должен удержать налог и уплатить его в бюджет.

Обратите внимание: при покупке имущества у физлиц налогового агентства не возникает. Люди сами платят свой НДФЛ при продаже квартиры, машины и любого другого имущества.

Теперь разберемся с НДС.

Несмотря на то, что по общему правилу НДС при ПСН не платится, все-таки из этого правила есть исключения.

Самый распространенный случай уплаты НДС при УСН – выставление счета-фактуры с НДС.

Многие крупные организации хотят видеть документы и счет-фактуру с НДС и по-другому работать отказываются.

Имейте ввиду, что полученный НДС в таком случае придется полностью отдать государству в виде налога. Еще и декларацию сдать, причем только в электронном виде.

Вычеты по НДС, как у налогоплательщиков этого налога, ИП на ПСН не положены.

Теперь про налоговое агентство по НДС.

Если вы арендуете государственное или муниципальное имущество, то должны перечислять НДС с арендной платы. И неважно, указан в договоре НДС или нет.

Имейте ввиду, что налоговое агентство есть только в том случае, если арендодатель – само государство. Если же в аренду имущество сдает бюджетное учреждение, то оно само платит налог. И вы налоговым агентом не являетесь.

Также не будет налогового агентства в случае аренды имущества у казенных учреждений. Потому что они НДС не платят.

ИП на ПСН в некоторых случаях должны платить налог на имущество физлиц – с недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Когда это происходит?

Когда недвижимость внесена в региональный перечень имущества, облагаемого от кадастровой стоимости в соответствии со статьей 378 часть 2 НК.

Если вы заглянете в эту статью, то обнаружите, что она находится в главе про налог на имущество организаций. Причем же тут, спрашивается, ИП?

Дело в том, что условия в части освобождения от налога на имущество у них такие же, как и у организаций. То есть освобождение не распространяется на объекты, включенные в региональный перечень имущества, облагаемого от кадастровой стоимости. Иными словами, перечень общий для организаций и ИП.

А если вашей недвижимости в перечне нет?

Тогда, чтобы получить освобождение от налога, надо подать в ФНС заявление, где указать имущество, используемое в предпринимательской деятельности.

Личное имущество физлица, например, квартира, где проживает ИП или дача, от налога не освобождаются.

Кому выгодна ПСН

Это идеальный вариант для небольшого, «домашнего» бизнеса, который расширять не предполагается (иначе стоимость патента станет выгодной, или же будет утрачено право на ПСН).

Из плюсов также: фиксированный налог, не зависящий от расходов и доходов (хотя если вы получите убыток, вернуть деньги за патент не получится).

ЕСХН

Этот режим выгоден лишь для тех, кто практически все доходы имеет лишь от сельхоздеятельности.

Иначе применять его будет нельзя, придется переходить на другой спецрежим или вовсе на общую систему.

Кто может применять ЕСХН из ИП

Как уже понятно из названия, ЕСХН могут применять только сельскохозяйственные предприятия.

Если конкретнее, то категории такие. Производители, которые:

производят и перерабатывают с/х товары и продукты. Здесь важное условие – доход от продажи должен быть не меньше 70% от полученного дохода;

оказывают с/х производителям услуги в области животно- и растениеводства (доход от этой деятельности опять могут быть не меньше 70%);

занимаются рыбным хозяйством, при этом доход от реализации улова – не менее 70%, численность сотрудников за год – не более 300 человек, а суда собственные или зафрахтованные.

Интересная практика складывается в области дробления бизнеса, связанного с сельхозом. Иногда разделение бизнеса на части – законно и оправдано. Вот тут найдете примера разбора ВС в пользу налогоплательщика.

Как платить налоги ИП на ЕСХН

Ставка налога – 6%, умножаемая на разницу доходов и расходов.

Производители подакцизных товаров ЕСХН не применяют (если речь не идет о собственном производстве винограда и винопродуктов).

Уплата ЕСХН не освобождает от уплаты НДС (но можно оформить освобождение по п. 1 ст. 145). Также уплачиваются НДФЛ, налог на имущество с недвижимости, страховые взносы (за себя и за работников), иные налоги, от которых не освобождает работа на этом спецрежиме.

Уплата налогов на ЕСХН:

Дата Что платить 28 июля текущего года авансовый платеж за 6 месяцев 28 марта следующего года налог по итогам года 28 числа месяца, следующего за тем, в котором имело место прекращение ЕСХН налог при прекращении применения спецрежима

Декларацию сдают раз в год, не позднее 25 марта следующего года.

Особенности ЕСХН для организаций

Условия для применения ЕСХН у организаций такие же, как у ИП.

Но кроме того, есть и больше вариантов, например, если у вас есть статус:

с/х потребкооператива с долей профильных доходов не менее 70%;

градо- и (или) поселкообразующей рыбохозяйственной организации;

с/х производственного кооператива (рыболовецкой артели, колхоза).

А вот:

производители подакцизных товаров (исключая виноград и винопродукты собственного производства);

организаторы азартных игр и те, кто их проводит;

бюджетные организации

перейти на ЕСХН не могут, закон им это запрещает.

Какие налоги платить на ЕСХН

Конечно, сам ЕСХН, ставка по нему – 6%, умножаемая на разницу между доходами и расходами.

Но кроме ЕСХН, надо платить и:

НДС (если не оформлено освобождение по п. 1 ст. 145 НК);

налог на прибыль с дивидендов;

налог на имущество с недвижимости, не используемой в профильной деятельности;

НДФЛ и страховые взносы за работников.

Авансовый платеж вносится по итогам 6 месяцев – не позднее 25 июля, налог по итогам года – не позднее 31 марта.

Декларация сдается раз в год.