«Ночной бухгалтер». Налоговики не могут определиться с платежками на взносы ИП. Много нового в работе банков

Никак не договорятся

Непонятно что происходит в головах налоговиков: ИП пытаются выбить из них, какой период указывать в платежке на взносы, а они в ответ спорят между собой на собственных вебинарах.

Выбирают сейчас бухгалтеры из двух вариантов: ГД.00.2023 или КВ.01.2023. Налоговики говорят о втором, но мнение это не окончательное, и каждый бухгалтер выбирает то, что ему ближе.

Бухгалтеры возмущаются:

«Тут приведен частный случай, касающийся УСН, где вариантов всего 2: ГД.00.2023, КВ.01.2023. А что ставить патентщикам, у которых патент может быть выдан на любой срок в течение года? Боже, как же надоел весь этот дурдом с ЕНП...»

Банковские истории

Скажем сразу: глобальных перемен в работе банков нет, но некоторые неприятные сюрпризы имеются.

Так, под санкции попал Тинькофф, после чего его приложение удалили из App Store, а сегодня стало известно, что банк приостановил валютные переводы в Грузию. «Райффайзен Банк» больше не открывает счета для бизнеса и дополнительные валютные счета действующим корпоративным клиентам.

Но есть и кое-что позитивное: «Мир» должен скоро запуститься на Кубе. А Сбер тестирует телефонный банкинг: это значит, что кредиты, например, будут предоставлять по телефону.

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Про Моисея

Миллиардер Олег Дерипаска так назвал российского предпринимателя в 2023 году. Сказал так:

«Предприниматель – это единственный субъект, который выведет нашу страну в эти 25 лет, как Моисей»

Что принес нам март

Все новые законы первого месяца весны можно найти вот в этом обзоре.

Осторожно, НДС

До сдачи декларации по НДС за 1 квартал еще уйма времени, но лучше прямо сейчас сохранить себе шпаргалку о том, как ее сдавать.

А еще не забывайте, что для того, чтобы вас не оштрафовали за уточненку, лучше заранее разобраться с долгами по остальным налогам. ЕНС всю систему изменил.

Ваша редакция