«Ночной бухгалтер». А воз и ныне там. Проблемам с ЕНП уже третий месяц, но они почти не сдвигаются с места

На что жалуемся, товарищи

Проблемы с фиксированными взносами не дают ИП нормально жить: платить их платежками-02 не получается, и бессмыссленность этого способа объясняет сама ФНС. Мол, без заявления на зачет по форме КНД 1150057 налоговая не поймет, что это страховые взносы.

Между тем, ни платежку на взносы, ни заявление о зачете ЕНП на взносы сформировать с помощью сервисов ФНС нельзя. А когда делаешь самостоятельно, обязательно натыкаешься на историю вроде той, что выше. Как из этого заколдованного круга вырваться, пока непонятно.

Про некоторые нюансы по взносам (и не только по ним, по ЕНП в целом) у нас выходили специальные разборы:

Бухгалтеры спрашивают Вопрос дня: «В итоге – как это хрЕново заявление подавать? кто-то разобрался? ИП с крошечным оборотом теперь нужно будет подключиться к сервису типа БСИ, Контур, чтобы сдать вот это вот заявление? я правильно понимаю?»

Кстати

На случай, если вы не знали: в этом году не действует запрет на совмещение ЕНП и АУСН. Впрочем, немудрено, что вы этого не знали: из личных кабинетов налоговая эту информацию еще не убрала.

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проведение и значение инвентаризации, в том числе созданных резервов;

исправление ошибок за прошлый период;

правила сдачи бухгалтерской отчётности;

особенности упрощённой бухгалтерской отчётности. 2. Налоговая отчётность: особенности заполнения декларации по налогу на прибыль за 2022 год;

особенности заполнения декларации по НДС за 2022 год;

особенности заполнения декларации по УСН за 2022 год Забронировать место Реклама ООО «Мое дело», ИНН: 7701889831

Праздничное

В некоторые российские регионы вышли в обращение купюры пять и десять рублей. Впрочем, они вряд ли понадобятся мужчинам перед праздником: там, похоже, нужны только тысячные (есть надежда, что если покупать именно 8 марта, то все же будет чуть дешевле).

Мнение профессора ВШЭ: на удовлетворение от работы у бюджетников уровень зарплаты не влияет. Дорогие бюджетники, что скажете вы? Пишите в комментариях.

Вечнозеленое

Извечный спор последних лет – что выгоднее для бухгалтера, аутсорс или штатная работа, снова обсуждают на «Клерке». Вот пост, где можно присоединиться к дискуссии.

Кстати, удаленно или в офисе вы работаете? Вот тут занимательная статистика, по которой удаленщиков-бухгалтеров не очень много.

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Ваша редакция