Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали бухгалтерам, как заполнять отчет, который они уже сдали. С 8 марта, любимые!

Никогда такого не было и вот опять. Отчет по персонифицированным сведениям бухгалтеры сдали 27 февраля, а разъяснения по ним прилетели только сегодня.

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«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали бухгалтерам, как заполнять отчет, который они уже сдали. С 8 марта, любимые!
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Внезапные новости от ФНС

Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет, заявила ФНС. Вы знали? Руководители относятся к неработающим лицам, а значит, и отчет по ним не нужен.

Бухгалтеры в восторге:

«27 февраля вся страна сдала первый такой отчёт. Бухгалтеры и предприниматели меж собой делились догадками, как и на кого сдавать эти сведения?! И вот спустя 4 дня ФНС разродилось разъяснениями? ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Сколько ещё ФНС будет тормозить и пребывать в роли „догоняющего“? Тормозов ни в одном обществе не жалуют...»

Банковские новости

Если вы по-прежнему ищете способ оформить карту Visa и Masterсard в зарубежных банках, то вот вам сюрприз: сделать это можно в онлайн-банках Турции.

А платежная система МИР запустит переводы между корпоративными счетами и картами. С 25 апреля.

💲Как защитить себя от штрафов из-за кадровых документов

Все эксперты говорят: переводите кадровые документы в «цифру». Так вы всегда получите их от сотрудников в срок. А налоговая вместо штрафа уйдет от вас ни с чем.

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Новости маркетплейсов

Для тех, кто с ними работает:

Для тех, кто там покупает:

Подборка от главреда

На досуге почитайте полезные инструкции по ЭДО (да да, мы знаем, что у вас закатились глаза, но без электронных документов – никуда).

А здесь – короткий пост о том, как порадовать саму себя к празднику. Мы подготовили для вас лучшее!

Дамы, с праздником!

И больше никаких новостей до 9 марта. Посмотрите наш прекрасный выпуск БухТуба с обаятельным Артемием Васенко и убегайте отмечать :)

Ваша утопает в тюльпанах редакция

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Налог на имущество организаций

В уведомлении на транспортный налог надо указать разницу между налогом и авансами

Закон о ЕНП вступил в силу с 1 января 2023 года и не распространяется на порядок уплаты налогов, действовавший ранее. Поэтому по имущественным налогам за 2022 год есть нюансы в плане уведомлений.

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НДФЛ

Надбавка вахтовикам не облагается НДФЛ и взносами. Но ее обоснованный размер надо прописать в колдоговоре

По норме статьи 302 ТК РФ вахтовикам за каждый календарный день в период вахты и за дни в пути от пункта сбора до места работы и обратно выплачивают взамен суточных надбавку за вахтовый метод работы.

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