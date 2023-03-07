«Ночной бухгалтер». Налоговики рассказали бухгалтерам, как заполнять отчет, который они уже сдали. С 8 марта, любимые!

Внезапные новости от ФНС

Директора без зарплаты не надо включать в персонифицированный отчет, заявила ФНС. Вы знали? Руководители относятся к неработающим лицам, а значит, и отчет по ним не нужен.

Бухгалтеры в восторге:

«27 февраля вся страна сдала первый такой отчёт. Бухгалтеры и предприниматели меж собой делились догадками, как и на кого сдавать эти сведения?! И вот спустя 4 дня ФНС разродилось разъяснениями? ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Сколько ещё ФНС будет тормозить и пребывать в роли „догоняющего“? Тормозов ни в одном обществе не жалуют...»

Банковские новости

Если вы по-прежнему ищете способ оформить карту Visa и Masterсard в зарубежных банках, то вот вам сюрприз: сделать это можно в онлайн-банках Турции.

А платежная система МИР запустит переводы между корпоративными счетами и картами. С 25 апреля.

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Новости маркетплейсов

Для тех, кто с ними работает:

Для тех, кто там покупает:

Подборка от главреда

На досуге почитайте полезные инструкции по ЭДО (да да, мы знаем, что у вас закатились глаза, но без электронных документов – никуда).

А здесь – короткий пост о том, как порадовать саму себя к празднику. Мы подготовили для вас лучшее!

Дамы, с праздником!

И больше никаких новостей до 9 марта. Посмотрите наш прекрасный выпуск БухТуба с обаятельным Артемием Васенко и убегайте отмечать :)

Ваша утопает в тюльпанах редакция