Обзор сервисов для работы с самозанятыми 2022-2023. Поиск, расчеты, документы, проверка статуса, сервисы и услуги для исполнителей

Самозанятые предоставляют все нужные документы, а значит можно учесть затраты в расходах и снизить налоги. Но чем больше становится таких исполнителей, тем сложнее бухгалтерам, ИП и руководителям работать с ними. Да и самим исполнителям хочется упростить процессы, связанные с технической стороной – передачей первички и чеков, получением оплаты, уплатой налога.

В нашем обзоре мы собрали сервисы, которые помогают бизнесу и самозанятым решать все задачи – поиск исполнителей, расчеты, обмен документами, проверка партнеров и т. д. Кроме того, многие из таких площадок работают с обычными физиками и ИП. Так что можно закрыть вопросы сотрудничества с любыми исполнителями.

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Адеск adesk.ru Главное о сервисе Адеск – сервис автоматизации управленческого учета для предпринимателей. Продукт помогает сократить время на ведение учета: благодаря интеграции с банками и картами физлиц платежные операции попадают в сервис автоматически. Сервис соберет операции разнесет их по статьям и составит понятные отчеты на основе ваших данных. Больше не нужно тратить время на таблицы в excel или детально разбираться в том, как считать рентабельность. Сервис облачный, поэтому доступ к данным есть везде, где есть интернет и с любого устройства. Для удобства работы с данным можно установить приложения на айфон или андроид или воспользоваться телеграмм ботом. Возможности для самозанятых Для самозанятых и фрилансеров предусмотрено неограниченное число интеграций со счетами, избавит от рутины по вводу банковских операций в таблицы. Удобные инструменты планирования помогут избежать кассовых разрывов. Кроме того, сервис сам составит отчет о движении денежных средств и поможет прогнозировать прибыль. Удобная база контрагентов, где ваши клиенты больше не потеряются, а статистика покажет самого прибыльного. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами Есть возможность прикреплять все необходимые документы напрямую к платежным операциям. Генерировать счета непосредственно из сервиса и запускать автоматизированный процесс согласования платежей. Тарифы Для самозанятых и фрилансеров в Adesk предусмотрен специальный тариф с самой демократической ценой – 833₽. Это тариф с максимально простым и понятным функционалом и возможностью помесячной оплаты.

БиржаАутсорсинга.рф Биржааутсорсинга.рф Главное о сервисе. Возможности для заказчиков Это решение для автоматизации взаимодействия Заказчиков с Исполнителями работ на всех его этапах: оформление, осуществление выплаты, удержание и уплата налогов, формирование закрывающих документов. Функционал сервиса предоставляет следующие возможности: позволяет работать с различными типами внештатных исполнителей: самозанятые, физические лица по ГПХ, нерезиденты (граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Украины, ЛНР, ДНР), ИП;

при работе с самозанятыми сервис автоматически проверит актуальность статуса самозанятого и его ежегодный лимит доходов, зарегистрирует доходы при выплате, удержит и оплатит НПД за самозанятого в ФНС, сформирует чеки;

осуществлять моментальные выплаты по реестрам выплат не ограниченному количеству Исполнителей по реквизитам счёта или номеру банковской карты. Сервис работает со всеми банками РФ;

электронный документооборот с Исполнителями. Сервис предоставляет возможность Заказчикам размещать заявки на различные виды работ. На размещённые заявки смогут откликнуться зарегистрированные на сервисе Исполнители. В числе постоянных клиентов сервиса компании из сфер аутсорсинга персонала, строительства, клининга, ритейла, логистики и грузоперевозок, интернет-торговли. Для Заказчика реализован web-интерфейс и адаптированная мобильная версия личного кабинета. Для Исполнителя доступно приложение на платформе Android и адаптированная мобильная версия личного кабинета. Возможности для самозанятых Самозанятому сервис предоставляет возможность найти новые заявки от проверенных Заказчиков, гарантированно получать вознаграждение за выполненные работы и автоматизировать взаимодействие с Заказчиками, а именно не надо самостоятельно регистрировать доход и формировать чеки, беспокоиться о своевременной оплате НПД, сервис все сделает автоматически. Поиск исполнителей Сервис не оказывает услуги по активному подбору Исполнителей. Работа с документами Используя функционал сервиса, Заказчик может заключать Договоры с Исполнителями, а при осуществлении выплаты сервис автоматически сформирует акты выполненных работ и чек. Договоры и акты выполненных работ подписываются неквалифицированной электронной подписью, что делает документы абсолютно легитимными для проверяющих органов. Также у Заказчика есть возможность загрузки своих шаблонов документов. Дополнительные услуги Пока не предусмотрено. Тарифы Комиссию оплачивает только Заказчик, для Исполнителей сервис бесплатен. Размер комиссии зависит от ежемесячного объёма выплат и составляет от 1% с каждой выплаты. Абонентская плата и дополнительные платежи отсутствуют.

Консоль.Про konsol.pro Главное о сервисе Платформа «Консоль» работает с компаниями и внештатными исполнителями: самозанятыми, ИП и физическими лицами. Юридических лиц ждет автоматизированный документооборот, простая процедура онбординга и защита от ошибок. Закрывающие документы в полном комплекте точно в срок, а исполнители прошли проверку. Платформа доступна на сайте и в приложениях для iOS и Android. Возможности для самозанятых Все документы подписываются в личном кабинете простой электронной подписью.

Безопасные выплаты через платформу без задержек.

Формирует чеки для ФНС напрямую и собирает в личном кабинете.

Исполнители могут найти нового заказчика из реестра зарегистрированных компаний. Возможности для заказчиков поиск среди проверенных исполнителей, с которыми уже проведен онбординг;

найдутся подходящие шаблоны документов и сценарии онбординга;

сервис следит за уплатой налогов самозанятого;

проверка и постоянный анализ рисков переквалификации отношений по каждому исполнителю отдельно и по всем вместе;

организует работу и документооборот не только с самозанятыми, но и ИП, физлицами без статуса и даже сотрудниками;

отсутствует бумажный документооборот, достаточно поставить простую электронную подпись в личном кабинете. Поиск исполнителей Команда Консоли поможет найти и подобрать исполнителей под любую задачу. Работа с документами Все документы находятся в личном кабинете сотрудника и компании. Акты можно отсортировать по статусу, подписать сразу несколько, экспортировать готовый или создать его с нуля, подгружать и подписывать пачками. Документы можно вести по проектно: готовить сценарий под проект, добавлять туда шаблон договора и акта и подключать к проекту исполнителей. Дополнительные услуги Сервис «Информатор» анализирует риски переквалификации отношений по каждому исполнителю отдельно, по всей компании, по выделенным сегментам и статусам. Предлагает рекомендации о том, как улучшить процессы, чтобы снизить риски. Для работы с иностранными исполнителями формирует уведомление в МВД, которое необходимо либо передать лично в отделение МВД, либо отправить через Госуслуги. Поддерживает интеграцию по API с любой системой. Тарифы Тариф зависит от условий исполнителей и от функционала, который использует компания. Условия гибкие и подстраиваются под компанию, поэтому стоимость рассчитывается индивидуально. Фишки и дополнительные возможности WhiteLabel – персонализация платформы под свой бренд. Анализ рисков – отдельную услугу предоставляют юристы платформы, которые проводят аудит взаимоотношений, анализируют процесс поиска и онбординга кандидата, проверяют документы и особенности отношений на наличие рисков, и по итогам представляют объемное заключение с рекомендациями по минимизации каждого выявленного риска и шаблонами документов.

Мои самозанятые mysmz.ru Главное о сервисе Для бизнеса сервис автоматизирует все процессы работы с внештатниками: поиск и проверка исполнителей;

размещение заказов на маркетплейсе;

автоматизация получения чеков от самозанятых и актов выполненных работ;

массовые выплаты. Делает сотрудничество еще более удобным и безопасным. Мобильного приложения для бизнеса нет, работа осуществляется в личном кабинете. Возможности для самозанятых Самозанятые регистрируются в приложении «Я – сам», чтобы найти новых заказчиков и начать выполнять заказы. Сервис позволяет безопасно подписывать документы в Телеграм, способен автоматически удерживать и перечислять налоги. Возможности для заказчиков Из личного кабинета сервиса компания может: подключить самозанятого исполнителя;

зарегистрировать физлиц в качестве самозанятых;

подписать с ними документы не только от имени директора, но и от других доверенных сотрудников;

платить самозанятым по номеру телефона, счета, карты (в т. ч. на эл. кошельки). Автоматически проверит статус каждого, не позволит сделать перевод в случае утери статуса. Если выплата прошла успешно, автоматически сгенерирует и сохранит чек. Возможность приобретения сервиса под ключ. Поиск исполнителей В этом направлении сервис предлагает: услуги аутстаффинга;

поиск исполнителей с рейтингом и отзывами;

возможность ставить задачи своим исполнителям. Работа с документами Подписание с исполнителями договоров, актов происходит через электронный документооборот. Автоматическое формирование акта и выплаты на основании выполненного задания.

Формирование табеля рабочего времени.

Загрузка шаблонов документов.

Массовая рассылка документов на подпись по шаблону Дополнительные услуги Возможность платить СМЗсмз на баланс внутри платформы (аналог Яндекс такси).

Возможность удалять неактивных самозанятых.

Возможность получения овердрафта.

Кэшбек на остаток.

Калькулятор компенсации налога самозанятым.

Функция безопасной сделки для защищенных расчетов между заказчиками и поставщиками услуг. Сервис холдирует сумму сделки, деньги исполнитель получает только после подтверждения выполнения услуги.

Есть страхование самозанятых. Тарифы По выплатам есть два вида тарифов: с открытием счета в сервисе – комиссия за проведение платежа – от 1,1% до 2,5% от объема выплат в месяц. К этому тарифу можно подключить пакет «ЭДО» на 3 месяца от 2000 руб.;

с выплатами через свой банк – комиссия своего банка. Вместе с тарифом подключают «ЭДО» и «Регистрацию чеков» от 59 руб. за чек. Сопровождение и поддержка на всем протяжении сотрудничества сразу включены в тариф: обучение клиента работе в сервисе на примере рабочих задач, помощь с переносом данных из другого сервиса, настройка сервиса под клиента. Фишки и дополнительные возможности Самозанятые могут получать дополнительный доход по партнерской программе сервиса и выплаты 24/7 онлайн на любые карты. Есть интеграция с 1С и другими облачными системами учета. Заказчик может перенаправить комиссию за выплаты на самозанятых. «Мои самозанятые» – единственный сервис на рынке с лицензиями на разработку и защиту данных (ФСТЭК), разработку и внедрение средств шифрования (ФСБ), является Оператором персональных данных, находится в реестре банковских платежных агрегаторов Центрального банка РФ.

Рокет Ворк b2b.rocketwork.ru Главное о сервисе Рокет Ворк – платформа для взаимодействия бизнеса и специалистов, которые работают на себя (самозанятых, ИП и физлиц по договорам ГПХ). На платформе стороны могут найти друг друга, заключить электронные договоры, рассчитаться и обменяться закрывающими документами. Для бизнеса платформа является веб-кабинетом, а специалисты могут скачать приложение. Возможности для самозанятых Для специалистов платформа предоставляет: функция безопасной сделки, благодаря которой компании не могут заключить договор с самозанятым, если на счете недостаточно средств для оплаты их услуг;

выпускает бесплатно электронные подписи для заключения юридически значимых онлайн–договоров;

автоматически декларирует доходы, формирует чеки и уплачивает налоги в ФНС в срок;

в приложении самозанятый может принимать оплату по QR-коду;

есть возможность получить кредит от банка-партнёра. Возможности для заказчиков Для бизнеса платформа берёт на себя все вопросы, связанные с дистанционным подписанием документов, автоматизацией выплат, сбор чеков и актов. Такой формат помогает сэкономить бизнесу деньги на отправлении бумажных документов, сократить время до выхода специалиста на смену, перевести всё взаимодействие в легальное поле, обезопасив себя от рисков, которые существуют, если всё делать вручную. Все документы находятся под рукой, а платежные назначения заполняются автоматически по юридически грамотным договорам. Это в том числе помогает избавить бизнес от вопросов со стороны ФНС и Роструда. Поиск исполнителей Задания публикуются бесплатно, их увидят все зарегистрированные исполнители в Рокет Ворк. Также есть платная опция «Поиск и подбор исполнителей» – воспользовавшись ей, можно заказать подбор специалистов определённой специализации в любом количестве. Работа с документами За самозанятых Рокет Ворк автоматически декларирует доход, уплачивает налоги в ФНС и передаёт чеки заказчику. Заказчик автоматически увидит сформированный чек в личном кабинете, ссылка для скачивания ведет на сайт ФНС. В системе сохраняются все действия с чеками, если самозанятый решит аннулировать чек, специалисты платформы предоставят копию чека. Документооборот на платформе бесплатен для юрлиц и входит в базовый тариф. Дополнительные услуги Внутренний сервис платформы позволяет автоматически онлайн уведомлять миграционную службу о работе с трудовыми мигрантами, даже не являющимися гражданами ЕАЭС. Для бизнеса предусмотрено кредитование под кассовый разрыв на выплаты своим исполнителям. Самозанятым пользователям платформы доступно страхование от потери трудоспособности по аналогии с больничным. Тарифы Для специалистов функционал приложения бесплатен. Для бизнеса доступен тариф 1% – действует до конца 2022 года. Стандартный тариф платформы составляет 2% от выплат в пользу исполнителей, но доступен бесплатный месяц после регистрации для тестирования функционала. Фишки и дополнительные возможности Предоставляет пользователям возможность рассчитываться друг с другом в формате 24/7, включая осуществление транзакций также в выходные и праздничные дни. Функция поиска позволяет искать не только специалиста определенного направления, но и к нужной дате.

Самозанятые.рф https://самозанятые.рф Главное о сервисе Площадка для поиска исполнителей и дополнительной работы. Предлагают полную автоматизацию работы компаний, а самозанятым дополнительные сервисы для расчетов с заказчиками. Возможности для самозанятых Использование платежного сервиса и электронного кошелька, к которому можно подключить интернет-эквайринг, оплатить налоги, сформировать отчетность, выставлять счета. Принимать оплату можно посредством перевода на карту, по ссылке или через QR-код для моментальной оплаты. Из «Сам.Кошелька» деньги можно выводить на любые карты и другие электронные кошельки, оплачивать ЖКХ, связь и другие услуги. Возможности для заказчиков Выполнять массовые выплаты самозанятым на карты любых банков или по реквизитам лицевого банковского счета.

Автоматический расчет и уплата налога за самозанятого.

Через электронный документооборот происходит обмен договорами и другими закрывающими документами, которые сервис составит автоматически.

Перед проведением платежа осуществляет проверку самозанятого статуса.

Отправит уведомление в МВД за иностранных исполнителей и напомнит о продлении миграционных документов.

Предлагает услуги биржи самозанятых.

Выполняет агентские функции, если самозанятые исполнители оказывают услуги вашим клиентам–физлицам. Реализована возможность интеграции с помощью API к любой системе и базе. Поиск исполнителей На бирже самозанятых можно найти зарегистрированного и ближайшего к вам исполнителя. Кандидата можно выбрать самостоятельно или дождаться откликов. Работа с документами Электронный документооборот от Самозанятые.рф интегрирован в сервис Сам.Бизнес: заключает договор и формирует сопроводительные документы;

проводит выплаты самозанятым и физическим лицам;

систематизирует и контролирует работу с исполнителями. В системе есть два варианта обмена электронными документами с самозанятыми: Прямой документооборот – компания формирует нужный документ и вручную отправляет его самозанятому. Автоматический документооборот – компания подписывает с самозанятым договор, а все сопутствующие документы генерируются автоматически с указанными данными. Дополнительные услуги Самозанятые могут получать оплату за свои товары и услуги на своем сайте с помощью специального плагина или по уникальной ссылке. Тарифы Все сервисы бесплатные и без абонентской платы. Взимают только комиссию за перевод от 1%. Небольшая комиссия за денежные транзакции в электронном кошельке у самозанятых.

Своя работа свояработа.рф Главное о сервисе Предназначен для исполнителей любых видов работ, имеющих статус самозанятых. С точки зрения заказчиков сервис в основном интересен игрокам рынка услуг по аутсорсингу персонала. Работает на всех браузерах в сети интернет. Представлен в форме сайта в десктопной и мобильной версии. Возможности для самозанятых Возможность выполнения заказов для крупных компаний. Самозанятые получают оперативную выплату вознаграждения. Возможность забыть о формировании чеков и уплате налогов. Возможности для заказчиков Получают общим пакетом отчетные документы по оплатам в адрес самозанятых, которые при необходимости можно предоставлять для подтверждения расходов в налоговую. Поиск исполнителей Через партнерские сервисы. Работа с документами Сервис предоставляет два вида отчетных документов: чеки и акты, в которых содержится реестр доходов по всем исполнителям за отчетный период (месяц). Акты в такой форме позволяют сверить наличие всех закрывающих расходы чеков. Для формирования чеков и актов Заказчик направляет заявку на оплату. На ее основании оператор формирует чеки, которые загружаются в соответствующие заказы в личных кабинетах заказчика и исполнителя. Заказчик может скачать чеки реестром за любой период. Настроен электронный обмен всеми документами. Дополнительные услуги Осуществляет передачу сведений по миграционному учету и о заключении договоров с иностранными гражданами, консультационная помощь в целях регистрации исполнителей в качестве самозанятого. Тарифы Рассчитываются индивидуально для каждого заказчика. Пересматриваются ежемесячно при изменении размера оборота за месяц. Максимальный (стартовый) размер тарифов – 6 % при выплате вознаграждений исполнителям в размере ниже 2 млн. рублей в месяц. Фишки и дополнительные возможности Сервис имеет интеграцию с 1С.

Сервис SOL от Бланк банк blanc.ru/sol Главное о сервисе Для клиентов банка Blanc функционирует встроенный сервис для работы с самозанятыми, который упрощает документооборот и выплаты в пользу исполнителей. Мобильное приложение для бизнеса на всех платформах. Возможности для самозанятых Постановка на учет в ФНС, получение выплаты на карту любого банка. Возможности для заказчиков Чеки формируются автоматически, а с каждого поступления откладывается сумма, которая пойдет на уплату налога в конце месяца. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами Автоматизированный документооборот через личный кабинет. Тарифы Чтобы воспользоваться сервисом нужно открыть счет в банке. Обслуживание от 0 рублей.

ЯЗАНЯТ www.yaznt.ru Главное о сервисе Объединяет бизнес и самозанятых. С помощью сервиса: находите исполнителей и задания, заключайте договоры, обменивайтесь чеками, актами, получайте выплаты, оплачивайте налоги в рамках одной платформы. Мобильное приложение отсутствует. Возможности для самозанятых Безопасная сделка после выполненного задания.

Подключение к системе добровольного пенсионного страхования.

Электронный документооборот и шаблоны договоров

Обучение профессиональным навыкам и востребованным специальностям.

Автоматическая уплата налога. Возможности для заказчиков Можно подключить своего исполнителя или выбрать из базы.

Выплаты можно производить массово или разово.

Оперативная проверка статуса самозанятого.

Сервис автоматически рассчитает, удержит и переведет налог за самозанятого.

Есть возможность интеграции с 1С и через API к любой системе заказчика.

Электронный документооборот. Поиск исполнителей Поиск самозанятых только в собственной базе исполнителей. Работа с документами В личном кабинете есть шаблоны договоров, спецификации, актов, счетов. На платформе ЯЗАНЯТ чеки формируются автоматически и сохраняются в личном кабинете Заказчика. Дополнительные услуги Проводятся образовательные мероприятия и вебинары. Тарифы Для исполнителей платформа полностью бесплатная. Бизнес–заказчики платят комиссию от 0,5% за выплаты.

Apibank apibank.club Главное о сервисе Готовое к интеграции приложение для работы с самозанятым населением. Подходит банкам и агрегаторам услуг. Платформа открытых API для создания цифровых экосистем и взаимодействия банков с финтех-компаниями. Apibank помогает бизнесу создавать цифровые экосистемы: работать с самозанятыми и запускать собственные платежные решения на базе банков – открывать кошельки, выпускать карты, создавать программы лояльности. Мобильное приложение для самозанятых. Возможности для самозанятых Самозанятый может через приложение зарегистрироваться в налоговой, оформить отдельную карту для получения оплаты от клиентов, сформировать чек, который автоматически передается в ФНС, уплачивать через банк налоги. Возможности для заказчиков Сервис позволяет автоматизировать работу всех участников, поддерживает интеграцию с налоговой, АБС, процессингом и ERP системой работодателя. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами Нет сведений. Дополнительные услуги Нет сведений. Тарифы Нет сведений. Фишки и дополнительные возможности Нет сведений.

ArsenalPay arsenalpay.ru Главное о сервисе Сервис предназначен для приема платежей в интернет и их автоматической фискализации при помощи встроенного сервиса облачной онлайн-кассы. Пользователю не нужно покупать или брать в аренду свою кассу. Прием платежей возможен через специальную форму на сайте, в Инстаграм и ВКонтакте. Личный кабинет работает на любых устройствах и разрешениях экранов (десктоп, планшеты и мобильные телефоны). Платежный виджет можно настраивать в фирменных цветах сайта и размещать напрямую на сайте без лишних редиректов. Возможности для самозанятых Самозанятым доступен полный функционал сервиса, включая все платежные функции, которые используют и крупные компании: платежи в интернет-магазине, выставление счёта, оплата в 1 клик, автоплатежи, холдирование и т. п. Онлайн-касса интегрирована в сервис для автоматической отправки чека покупателю и в ФНС через ОФД. Возможности для заказчиков Заказчики для самозанятых в данном случае – обычные люди. Сервис позволяет физлицам-покупателям оплачивать товары и услуги самозанятых самым удобным способом – картами Мир, Visa, Mastercard, и получать чеки в строгом соответствие с 54-ФЗ, что обеспечивает уверенность в качестве и законности услуг предоставляемых самозанятым. Это в свою очередь усиливает ценность предложения самозанятого увеличивая его выручку. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами В личном кабинете можно контролировать платежи и чеки, выставлять счета, делать возвраты, управлять автоплатежами, выгружать реестры в 1С. Дополнительные услуги В сервисе есть набор готовых модулей оплаты и онлайн–кассы для различных платформ. Модули позволяют любому человеку без специальных навыков настроить прием платежей и фискализацию без участия сторонних специалистов/исполнителей. Тарифы Абонентской платы нет, только 2,6% за успешный платёж + 0,2% (если нужна онлайн-касса). Фишки и дополнительные возможности Деньги перечисляются на карточный счёт самозанятого и расчетный счет организации каждый день. Вывод без ограничений – минимальных сумм нет, в любой банк России – не нужно открывать новый счёт.

EasyStaff easystaff.io/ru/ Главное о сервисе Платформа для работы с фрилансерами по всему миру. Выставление счетов, трудоустройство в ЕС, оплата и закрывающие документы в одном месте. Мобильное приложение отсутствует. Возможности для самозанятых Исполнители могут работать с заказчиками из-за рубежа. EasyStaff сформирует все документы без валютного контроля и волокиты. Сервис переводит деньги без задержек три раза в день. Вывод средств на карту, р/с, в криптовалюте. Возможности для заказчиков Сервис для компаний, чтобы платить удаленным сотрудникам и постоянным исполнителям по B2B-договору. Выполняют расчет зарплаты, применимых налогов, подачу отчетности, перечисление платежей в бюджет. Оформляют документы для получения карты резидента Евросоюза Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами Сервис является посредником между исполнителем и заказчиком. Для исполнителя он является работодателем, а для заказчика – исполнителем. Одно соглашение с easystaff.io заменит все фрилансерские соглашения. Предоставляет полный пакет закрывающих документов. Дополнительные услуги Трудоустройство в ЕС. Тарифы Стоимость сервиса для исполнителей услуг – 6-8% комиссия. С бизнеса берут фиксированную комиссию от 4%, без НДС и других скрытых платежей. Фишки и дополнительные возможности Партнерская программа для заказчиков, которые пригласят нового партнера.

Employ 24 employ24.ru Главное о сервисе Сервис для автоматизации работы с самозанятыми. Находите исполнителей и задания, заключайте договоры, обменивайтесь чеками, актами, получайте выплаты, оплачивайте налоги в рамках одной платформы. Платформа работает в web– версии, адаптивная верстка позволяет использование на любых устройствах с выходом в интернет. Возможности для самозанятых Самозанятый может выбирать задания и откликаться на подходящие предложения. Получает возможность бесплатно подписывать договоры и акты онлайн. После подписания документов через ЭЦП платформа автоматически сформирует чек и отправит его заказчику. Возможность выводить вознаграждение на любую банковскую карту. Оплата налога осуществляется платформой. Возможности для заказчиков можно использовать встроенный бесплатный ЭДО, который формирует документ по шаблонам или по форме заказчика;

находить исполнителей под разовые или проектные задачи и работы;

осуществлять массовые или разовые переводы исполнителям на любую банковскую карту;

можно интегрировать платформу в 1C или по API;

сервис поставит самозанятого на учет. Поиск исполнителей Имеется возможность найти исполнителя на разовую, проектную или постоянную сделку. Работа с документами Документооборот полностью электронный. Договоры, акты и чеки выгружаются автоматически в личный кабинет заказчика. Дополнительные услуги С помощью безопасной сделки сумма резервируется до тех пор пока задание не выполнится. Автоматически формируются уведомления для ФМС. Тарифы Для исполнителей платформа бесплатная. Комиссия за выплаты исполнителям от 0,5% до 3%, стоимость зависит от оборота. ЭДО бесплатный. Фишки и дополнительные возможности Сильная партнёрская программа позволяет получать до 1% ежемесячно с оборота привлечённой компании. Собственная биржа с исполнителями, которые уже получили статус самозанятого и готовы приступить к работе.

Jump.Finance jump.finance Главное о сервисе Автоматизирует расчеты с любыми исполнителями, встроено управление актами, чеками, отчетами. Возможности для самозанятых Самозанятые лица смогут самостоятельно настроить частоту выплат: ежедневно, еженедельно, по запросу. Исполнители видят свой баланс в приложении в режиме реального времени и сами переводят деньги на карту за 2 минуты. Автоматическая декларация доходов, быстрое получение и отправка чеков в ФНС, проверка статуса и уплаты налогов самозанятых лиц. Возможности для заказчиков Автоматическая проверка платежных документов, благонадежности плательщиков и заказчиков, перевод в считанные минуты в любое время суток. Удобная интеграция с бизнес–решениями через безопасный интерфейс API. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами Сервис Jump.Finance ЭДО тесно связан с выпуском и хранением ЭЦП на смартфоне пользователя. Автоматизированную систему легко интегрировать с внешними сервисами и приложениями через Open API. Все закрывающие документы сформируются и подпишутся автоматически. Дополнительные услуги – Тарифы Подключение бесплатно, комиссию только за переводы, оплачивать ее может как заказчик, так и исполнители (по договоренности между собой). Фишки и дополнительные возможности Партнерская программа для исполнителей.

MadeTask madetask.com Главное о сервисе Сервис предназначен для организации работы и выплат внештатным исполнителям для бизнеса, позволяет работать даже с физлицами и получать для бизнеса закрывающие документы. Сейчас работает пока только WEB + возможна интеграция по API в бизнес–процессы компании и работа без WEB интерфейса. Возможности для самозанятых Помогает принимать оплату на большинство карт и в большинстве стран мира. Также удобный Task менеджер помогает организовать и структурировать задачи от заказчика. Возможности для заказчиков Можно пополнять баланс в одной валюте и оплачивать работу исполнителей в другой без необходимости открывать валютный счет. Можно привлекать исполнителей из любых стран, работать с исполнителями в релокации, ставить им задачи и выплачивать деньги в большинство стран мира. Позволяет экономить на операционной нагрузке (один договор с MadeTask вместо десятков договоров с фрилансерами) и экономить на налоговой нагрузке относительно схемы с ГПХ до 25%. Глубоко погружаемся в бизнес заказчика, дорабатываем под заказчиков «на лету» сервис по необходимости. Поиск исполнителей Сервис в процессе разработки. Работа с документами Для пополнения счета в системе формируется счет/инвойс, который создается в личном кабинете. Сформированный счет будет отправлен на почту, указанную в профиле.Также в системе формируются закрывающие документы. По умолчанию они формируются первого числа каждого месяца за предыдущий месяц. Если компании необходимо получение закрывающего документа по каждой выполненной задаче, она может включить его формирование по каждой задаче. Дополнительные услуги Передача интеллектуальных авторских прав на работу от исполнителя заказчику. Тарифы От 4 до 9% в зависимости от суммы ежемесячных выплат, чем больше, тем ниже ставка. Выплата первых 100 000 рублей осуществляется без комиссии. Фишки и дополнительные возможности Есть возможность производить выплаты исполнителям в большинство стран мира в местной валюте или даже в криптовалюте TON.

MassPay masspay.pro Главное о сервисе Сервис массовых выплат исполнителям. Переводы физлицам со счета компании по единому договору. Возможности для самозанятых Получают выплаты на любые карты и электронные кошельки. Возможности для заказчиков Перевод средств расчетного счета разовый и массовый на банковские карты VISA, MasterCard; платежные системы: Paypal; электронные кошельки: Webmoney, QIWI, Yandex Money, Bitcoin и т. д. Весь необходимый комплект закрывающих документов. Masspay.pro позволяет разработчикам интегрировать свои системы по API для взаимодействия с сервисом в автоматическом режиме. Поиск исполнителей – Работа с документами – Дополнительные услуги – Тарифы Нет комиссии за пополнение, комиссии за вывод, комиссии за конвертацию. Берут фиксированный процент комиссии за операцию – от 5,5% Фишки и дополнительные возможности Выплаты производятся через высокопроизводительный шлюз, интегрированный с крупными банками в России и странах СНГ. Скорость обработки 500 платежей в секунду.

PayAnyWay self.payanyway.ru Главное о сервисе Сервис для самозанятых, позволяющий автоматизировать приём платежей, регистрацию дохода в ФНС и отправку чеков покупателям. Форму оплаты можно добавить на сайт, в социальную сеть или отправлять счет на оплату покупателю. Личный кабинет самозанятого доступен на компьютере и смартфоне. Возможности для самозанятых приём платежей от покупателей на сайте, в соцсетях и мессенджерах;

отправка чеков без онлайн–кассы;

автоматическая регистрация дохода в ФНС

самозанятый может выбрать регистрировать чеки в ФНС автоматически или вручную;

отмена чека;

возврат денег покупателю;

полная информация по всем операциям, в том числе и незавершённым, что при желании позволит увеличить прибыль. Поиск исполнителей Отсутствует. Работа с документами После оплаты сервис PayAnyWay самостоятельно регистрирует доход в ФНС и отправляет чек покупателю. Самозанятому остается только оплатить налог после его начисления. При необходимости в личном кабинете можно создать чек вручную, отправить его покупателю, отменить чек и сделать возврат денег за заказ. Дополнительные услуги Сервис является партнёром ФНС и интегрирован с приложением для самозанятых «Мой налог». В личном кабинете PayAnyWay самозанятый может настроить, как будет отправляться информация в «Мой налог»: в автоматическом или ручном режиме. Тарифы Самозанятый платит только за вывод денег себе на карту – 4%. За подключение сервиса, обслуживание, приём и возврат платежей комиссии нет. Фишки и дополнительные возможности Самозанятый сам решает, когда и сколько будет выводить.

Qugo b2b.qugo.ru Главное о сервисе Qugo – это цифровая платформа для работы с физлицами без специального налогового статуса по договорам ГПХ, самозанятыми и ИП. Сервис берет рутину бизнеса на себя. Для исполнителей в Qugo есть приложение, которое работает на Android, а к концу 2022 года сможет и на iOs, также работает web-версия. Заказчики работают через web-версию. Возможности для самозанятых Через мобильное приложение удобный поиск заказов. Платформа гарантирует надежность сделки и моментальное получение вознаграждения за выполненные работы. От имени самозанятых сервис Qugo формирует чек, плюс к этому самозанятый может делегировать Qugo право на уплату налога, и сервис автоматически удержит и оплатит налог. Возможности для заказчиков Компаниям, которые работают с большим числом внештатных исполнителей, Qugo помогает автоматизировать выплаты и документооборот без рисков переквалификации и блокировки расчетного счета. Заказчики получают подписанные договоры и пакеты закрывающих документов, в который входит приложение на каждое задание и акт выполненных работ или оказанных услуг. Работает встроенное централизованное получение чеков и моментальные выплаты исполнителям буквально в несколько кликов. Поиск исполнителей Сервис устроен по модели маркетплейса: заказчик размещает задание, а исполнители в свою очередь могут его найти и откликнуться. Услуга подбора была ранее, но в данный момент не работает. Работа с документами Заказчик при необходимости загружает свои шаблоны документов или пользуется рекомендованными Qugo. Далее, когда заказчик инициирует выплату, данные документы предлагаются к подписанию исполнителям. С 16 ноября 2022 года в Qugo стартует сервис ЭДО, который позволит подписывать документы без привязки к выплатам в любой момент времени с любым исполнителем или группой исполнителей. На правах официального партнёра ФНС все чеки в Qugo формируются автоматически на основании интеграции с сервисами ФНС. Дополнительные услуги Qugo предлагает страхование по больничным листам, подготовку и формирование уведомлений в МВД по иностранным гражданам для их заказчиков. Тарифы Для исполнителей платформа бесплатна. Для заказчиков действует тарифная сетка – это процент с объёма транзакций, проходящих через Qugo (чем больше объём, тем ниже процент комиссии). Обычно это диапазон от 1% до 3%. Фишки и дополнительные возможности Онбординг исполнителей, в том числе на киргизском языке. Комплекс мероприятий, направленных на эффективное включение вновь принятого сотрудника в социальную и рабочую среду компании. Бесплатный консалтинг по любым вопросам от заказчиков и исполнителей, связанных с правами, обязанностями и работой в сервисе «Мой налог». Заказчики получают персонального менеджера.

ТОМЕ tome.ru Главное о сервисе Сервис предназначен для заказчиков, которые хотят рассчитываться по сделкам с самозанятыми. Работа самозанятых, фискализация дохода и непосредственно выплата дохода на карту или расчётный счет – все это можно автоматизировать через личный кабинет или через API. Есть как мобильная версия личного кабинета, так и версия для ПК. Возможности для самозанятых Возможность заключать сделки с заказчиками и получать оплату. Возможности для заказчиков Автоматизация всех процессов как фискализации, так и взаимодействия с исполнителем. Работа с документами Дополнительные услуги Работает платный видеочат для самозанятых, который позволит организовать платные консультации по разным вопросам. Тарифы 2%, но не менее 28 рублей за любой перевод на карту самозанятого. Фишки и дополнительные возможности Очень гибкое API.