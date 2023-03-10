Кого нельзя уволить в 2023 году

Основания для увольнения в 2023 годуРасторгнуть трудовые отношения с сотрудником можно несколькими способами:
- по желанию работника;
- по соглашению сторон;
- по инициативе работодателя;
- в связи с истечением срока действия трудового договора;
- по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон.
Кого нельзя уволить на общих основанияхВ общем порядке нельзя расторгнуть трудовой договор с сотрудником без его согласия, если сотрудник:
- не достиг возраста 18 лет;
- находится в отпуске или на больничном;
- является членом или руководителем профсоюзной организации;
- является беременной женщиной;
- является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка в возрасте до 14 лет;
- является женщиной, воспитывающей ребенка в возрасте до трех лет;
- воспитывает ребенка-инвалида (до 18 лет) или малолетнего ребенка (до 14 лет), оставшегося без матери;
- является родителем (законным представителем) ребенка и единственным кормильцем, при условии, что ребенок не достиг совершеннолетия;
- является единственным кормильцем в семье с тремя и более детьми, если младший из детей не достиг возраста трех лет и второй родитель не работает.
Основания для увольнения сотрудников, находящихся в отпуске или на больничномУволить таких работников можно только при ликвидации организации или закрытии ИП. Все остальные основания для увольнения к ним неприменимы.
В том числе по сокращению численности или штата, грубому нарушению трудовых обязанностей и несоответствию занимаемой должности.
В этом случае, если вы все-таки уволите его, а он обратится в суд, то у вас есть шанс отстоять свою правоту. Суды часто встают на сторону работодателя в таких спорах, указывая на то, что сотрудник злоупотребил своим правом в данной ситуации (апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 25.05.2017 по делу № 33-3925/2017).
Также возможен вариант, когда суд встанет на сторону работника и обяжет работодателя перенести срок увольнения на первый день после больничного.
Основания для увольнения несовершеннолетнего сотрудникаУволить такого сотрудника можно, но сложно. Расторгнуть с ним трудовой договор можно практически по всем тем же основаниям, что и с совершеннолетним сотрудником.
С одним «но» – сделать это можно только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Связано это с тем, что таким сотрудникам вообще не устанавливается испытательный срок (часть 4 ст. 70 ТК).
Основания для увольнения беременной женщиныС беременными женщинами все еще сложнее. Уволить их по инициативе работодателя можно только при ликвидации организации или «закрытии» ИП. По всем другим основаниям закон запрещает расторжение трудовых отношений с беременной сотрудницей.
Но суд в некоторых случаях может встать на сторону работодателя, если на момент увольнения работодатель не знал о беременности сотрудницы. Но такие случаи единичны, в основном судебная практика стоит на стороне сотрудниц.
Расторжение трудового договора с беременной возможно также при истечении срока действия трудового договора. Но для этого требуется соблюдение следующих условий:
- Трудовой договор заключен на время отсутствия основного сотрудника.
- Беременной сотруднице предложены все возможные варианты альтернативной работы (в том числе и на нижестоящих должностях).
Основания для увольнения сотрудников с детьмиУволить сотрудников, которые имеют малолетних или несовершеннолетних детей-инвалидов, в том числе матерей одиночек и единственных кормильцев, можно по следующим основаниям:
- При ликвидации организации или закрытии ИП.
- При неоднократном неисполнении своих трудовых обязанностей при условии, что у такого сотрудника есть дисциплинарное взыскание.
- При совершении виновных действий сотрудником, который работает с ТМЦ при условии, что такие действия ведут к утрате доверия.
- При совершении сотрудником-воспитателем аморального поступка, после которого невозможно дальнейшее продолжение работы.
- Вследствие однократного грубого нарушения руководителем или его замом своих трудовых обязанностей.
- При предоставлении подложных документов при устройстве на работу.
- При использовании работником-педагогом методов воспитания (в том числе однократно), предполагающих насилие над личностью воспитанника или обучающегося (физического или психического).
- При однократном грубом нарушении трудовых обязанностей.
Особенности увольнения рядовых членов профсоюзаУвольнение членов профсоюза и их руководителей тоже производится при определенных условиях.
- сокращении численности или штата;
- несоответствии сотрудника занимаемой должности или выполняемой работы из-за недостаточной квалификации, при условии что это подтверждено аттестацией;
- неоднократном неисполнении работником своих трудовых обязанностей без уважительных на то причин, при условии наличия дисциплинарного взыскания.
Если в указанный срок такой документ предоставлен не будет или в мнение в нем будет не мотивированным, работодатель вправе уволить сотрудника без такого мнения.
Особенности увольнения руководителей профсоюзовУказанный выше порядок увольнения рядовых членов профсоюза применителен и к руководителям коллегиальных органов профсоюзов при условии, что:
- они не освобождены от основной работы;
- над ними нет вышестоящего выборного профсоюзного органа.
- мотивированное мнение профсоюз – при расторжении договора вследствие неоднократного нарушения трудовой дисциплины.
- согласие на увольнение – при увольнении по иным основаниям (при сокращении численности/штата или несоответствии должности).