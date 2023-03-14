Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить

Как считать, сколько и кто будет платить.

Размер налога и необлагаемая налогом сумма

В 2023 году ставка налога на проценты по вкладами для резидентов (в России – более 183 дней в году) и для нерезидентов (в России – менее 183 дней в году). При этом государство установило сумму, которая не облагается подоходным налогом. То, что удалось заработать свыше, облагается налогом.

Необлагаемая налогом сумма считается по следующей формуле:

максимальная ключевая ставка Банка России за год × 1 млн рублей

Предположим, что ключевая ставка в 2023 году не изменится и максимальный её размер составит 7,5%. В таком случае налогом не будет облагаться 75 000 рублей (7,5% × 1 000 000). Если же ключевая ставка, к примеру, вырастет до 10%, то тогда необлагаемая сумма будет равна 100 000 рублей (10% × 1 000 000).

При этом максимальное значение ключевой ставки будет определяться. К примеру, если Банк России 7 июля 2023 года поднимет ключевую ставку до 9%, а 28 июля 2022 года опустит её до 7,5% и это значение сохранится на 1 августа 2023 года, то в расчёт возьмут ставку в 7,5% вне зависимости от того, что были изменения внутри календарного месяца.

А если вклад в иностранной валюте

В том случае, если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.

Пример Житель Омска Олег К. открыл годовой вклад в юанях под 2% годовых. Его размер – 10 000 юаней. Проценты в таком случае составят 200 юаней. Допустим, что к окончанию срока депозита курс юаня составит 10 рублей. Таким образом, доход будет равняться 2 000 рублям. Эта сумма слишком маленькая, чтобы облагаться налогом самостоятельно, но её добавят к доходам по другим депозитам.

При этом, если курс иностранной валюты за время действия депозита вырос, налог с валютной разницы платить не придётся. В Минфине пояснили , что сумма вклада является не доходом, а имуществом и соответственно не подлежит налогообложению.

Важно! Если человек стал обладателем банковского вклада по причине наследования, то налог с процентов по нему платить не придётся. Разъяснения об этом дал Минфин, ссылаясь на статьи Налогового кодекса.

Как рассчитать налог (на примере)

Доходы по всем вкладам и накопительным счетам суммируются.

К примеру, у вкладчика открыт банковский вклад в рублях, по которому процентами он получит в 2023 году 50 000 рублей. Помимо вклада, у него есть накопительный счёт в банке с 40 000 рублей дохода. И ещё он получит те самые 2 000 в пересчёте на рубли по депозиту, открытому в юанях. В сумме это 92 000 рублей дохода. Максимальная ключевая ставка за год при этом (допустим, пока мы этого не знаем) 7,5%.

Используем следующую формулу:

(Доход по вкладам и счетам – необлагаемая налогом сумма) × 13% = налог на доход

Расчёты выглядят так:

(92 000 – 75 000) × 13% = 2 210 рублей – эта сумма и есть налог на доход, который нужно заплатить

Важно! Доходы по вкладам с процентной ставкой 1% годовых и менее налогом не облагаются. Также не нужно платить налог с доходов по счетам эскроу (используется для безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости).

Декларировать доходы по вкладам или каким-либо образом их оформлять не требуется. Налоговый орган сам рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит в случае необходимости уведомление на оплату налога. Если, то информация об этом появится в личном кабинете налогоплательщика

Налоги за предыдущий год нужно будет заплатить до 1 декабря следующего. То есть за 2023 год – до 1 декабря 2024 года.