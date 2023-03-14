Налог на проценты по вкладам: как считать, сколько и когда платить

Как считать, сколько и кто будет платить.
Размер налога и необлагаемая налогом суммаВ 2023 году ставка налога на проценты по вкладам составляет 13% и для резидентов (в России – более 183 дней в году) и для нерезидентов (в России – менее 183 дней в году). При этом государство установило сумму, которая не облагается подоходным налогом. То, что удалось заработать свыше, облагается налогом.
Необлагаемая налогом сумма считается по следующей формуле:
максимальная ключевая ставка Банка России за год × 1 млн рублей
А если вклад в иностранной валютеВ том случае, если вклад открыт в иностранной валюте, доход по нему будет пересчитан в рубли по курсу Банка России, который действовал на дату выплаты процентов.
Житель Омска Олег К. открыл годовой вклад в юанях под 2% годовых. Его размер – 10 000 юаней. Проценты в таком случае составят 200 юаней. Допустим, что к окончанию срока депозита курс юаня составит 10 рублей. Таким образом, доход будет равняться 2 000 рублям. Эта сумма слишком маленькая, чтобы облагаться налогом самостоятельно, но её добавят к доходам по другим депозитам.
Важно! Если человек стал обладателем банковского вклада по причине наследования, то налог с процентов по нему платить не придётся. Разъяснения об этом дал Минфин, ссылаясь на статьи Налогового кодекса.
Как рассчитать налог (на примере)Доходы по всем вкладам и накопительным счетам суммируются.
К примеру, у вкладчика открыт банковский вклад в рублях, по которому процентами он получит в 2023 году 50 000 рублей. Помимо вклада, у него есть накопительный счёт в банке с 40 000 рублей дохода. И ещё он получит те самые 2 000 в пересчёте на рубли по депозиту, открытому в юанях. В сумме это 92 000 рублей дохода. Максимальная ключевая ставка за год при этом (допустим, пока мы этого не знаем) 7,5%.
Используем следующую формулу:
(Доход по вкладам и счетам – необлагаемая налогом сумма) × 13% = налог на доход
Расчёты выглядят так:
(92 000 – 75 000) × 13% = 2 210 рублей – эта сумма и есть налог на доход, который нужно заплатить
Налоги за предыдущий год нужно будет заплатить до 1 декабря следующего. То есть за 2023 год – до 1 декабря 2024 года.