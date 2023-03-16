Три способа уплатить взносы, ЛК восстановят в апреле, штрафов за уведомления не будет. Топ новостей про ЕНП за неделю

Путаница со взносами: что в итоге делать

Фиксированные взносы ИП – больной вопрос для всех, кто пытается их уплатить в этом году.

Бухгалтеры все активней и чаще открывают эту новость:

Напомним коротко, какие есть для этого три способа:

способ 1: уплатить взносы на КБК ЕНП и ждать, когда наступит срок их уплаты по НК РФ. Платежка будет со статусом 01;

способ 2: надо уплатить взносы на КБК ЕНП и подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов. При этом сальдо ЕНС всегда должно быть в плюсе на сумму этих взносов;

способ 3: уплатить взносы на КБК взносов платежкой, которая в 2023 году используется в качестве уведомления.

Полную инструкцию по всем видам уплаты читайте здесь.

Егоров пообещал восстановить личные кабинеты

Если очень коротко: глава ФНС сообщил о некой технической ошибке в коде, которая была обнаружена еще в январе при запуске ЕНС. Что делали после обнаружения «ошибки в коде» программисты, Егоров не пояснил, но дал надежду, что доступ к личному кабинету юрлица с нормальным отображением сальдо появится к апрелю.

К апрелю какого именно года, он не уточнил, но ждем и верим: неужели?

Налоговики обещают обращать внимание на все жалобы на ЕНП

Налоговики должны качественно и всестороннее рассматривать любые обращения по вопросам ЕНС и оперативно доводить до вышестоящего руководства информацию о проблемных вопросах, считает ФНС – и по этому случаю выпустила целое письмо с рассказом о том, как это делать.

Не так давно на «Клерке» уже писали, что жалобы будут рассматривать, даже если они неправильно оформлены.

Скоро все-таки начнутся штрафы

Ориентировочно в апреле уже пойдут первые взыскания по ЕНС. Об этом рассказала зам руководителя управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова. Сверки, мол, закончатся и как раз начнем.

Лучше закрыть проблемные вопросы по ЕНП прямо сейчас

...пока не стало поздно. Курс налоговиков – то штрафовать, то не штрафовать пока – меняется от дня ко дню, а попадете под раздачу вы, и никто не будет думать, что виновата сама налоговая.

На курсе повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки» вы узнаете все о том, как работать с новой системой уплаты налогов правильно, как теперь по ней заполнять платежки, вести учет и сдавать нужные документы.

Дадим пошаговый алгоритм, чтобы быстро разобраться какие сделать настройки в 1С и начать работать с ЕНП и ЕНС.

Это идеальный курс, чтобы быстро разобраться с главной бухгалтерской темой 2023.

Что еще получите от курса

Во-первых, научитесь:

переносить остатки по налогам и сборам на ЕНС;

формировать уведомление по ЕНП в 1С;

переносить задолженность по налогам и взносам на ЕНС в 1С;

оплачивать ЕНП;

формировать платежные поручения.

Во-вторых – получите удостоверение о повышении квалификации с внесением в ФИС ФРДО.