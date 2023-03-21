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Может ли компания быть без главбуха или нанять его удаленно

Роль главного бухгалтера в компании сложно переоценить, и без него сложно представить любую организацию. Однако закон не требует обязательного наличия такой должности.

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Может ли компания быть без главбуха или нанять его удаленно
Иллюстрация: RODNAE Productions/pexels

В компании вообще может не быть главного бухгалтера, это допускает ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Разберем, насколько это удобно и как быть, если не брать в штат главбуха?

Действительно, закон не обязывает иметь в штате главного бухгалтера, но бухгалтерскую отчетность вести необходимо.

Эту обязанность можно возложить на другое должностное лицо – директора, директора по финансам. Или – заключить договор об оказании бухгалтерских услуг. Исключения установлены для отдельных видов организаций, например банков.

Специальных требований к образованию и квалификации сотрудника, который будет вести учет, законодательство не предусматривает. Так что формально передать обязанности можно любому, кто готов справиться с задачей. Более того, бухгалтер может работать у вас и дистанционно.

В то же время, если организация не относится к категории малого или среднего предприятия, нельзя принять ведение бухучета на себя.

Так или иначе, для ответственного сотрудника необходимо уточнить должностную инструкцию. За дополнительные функции может быть увеличен оклад, хотя такая мера не является обязательной.

Увеличение зарплаты происходит исключительно по согласованию между сотрудником и работодателем. Кстати, после издания приказа не забудьте выдать и доверенность на право подписи бухгалтерских документов.

Отметим, что возможно спор с контрагентами, государственными органами, банками и другими организациями – о том, что некоторые документы вправе подписывать только главный бухгалтер.

В таком случае вы можете сослаться на указанную выше норму закона № 402-ФЗ, плюс предоставить доверенность на право подписи документов.

Если у вас должность главного бухгалтера предусмотрена в штатном расписании, возможно оформить совмещение или внутреннее совместительство. В таких случаях потребуется доплата.

Напомню, что совмещение – это дополнительная работа в установленное рабочее время с доплатой к зарплате, а совместительство – работа за рамками нормы рабочего времени, с отдельным трудовым договором.

Еще один важный момент – удаленная работа бухгалтера из-за рубежа.

ТК не содержит прямого запрета на такую работу, но возможны финансовые и налоговые риски. Учитывая это, можно рассмотреть заключение договора ГПХ на бухгалтерские услуги. Это минимизирует риски, в т.ч. касающиеся оплаты за работу.

Сейчас пока самый удобный способ оплаты , на наш взгляд, это перевод с российского счета на зарубежный. В таком случае средства переводятся на российский счет, а работник уже сам перечисляет деньги в валюте на свой иностранный счет.

При этом российский работодатель не освобождается от обязанностей как налогового агента и должен взимать НДФЛ: если человек трудится из-за рубежа, придется отслеживать его статус резидента: от этого зависит размер налога – 13% ил 30%.

При этом надо учитывать, что Минфин уже разработал законопроект, согласно которому получение зарплаты при работе за рубежом на российскую компанию – будет относиться к доходам от источников в России.

А это повлечет обязанность удерживать налог даже после потери сотрудником статуса резидента. Проект на стадии повторного обсуждения, но нельзя исключать, что в нынешних реалиях его могут быстро принять.

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