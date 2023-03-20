Бухгалтерская панорама: самые абсурдные статьи, новости и комментарии недели

Что еще за панорама

Каждый, кто хоть раз слышал про ИА «Панорама», отлично знает про этот сатирический сайт. «Панорама» публикует ненастоящие новости-фельетоны – абсурдные заголовки и тексты, на которые без смеха смотреть не получится. Вроде таких:

«Панораму» запустили в 2017 году, и за это время, давайте честно – реальные новости стали уже мало чем отличаться от панорамных.

Так что ловите подборку вполне реальных бухгалтерских новостей последних дней, читая которые так и хочется надеяться «а может, это все-таки Панорама?».

Даешь борьбу с трудовыми схемами

Минтруд придумал, как бороться с подменой трудовых отношений договорами ГПХ. Он решил прописать в ТК критерии трудовых отношений. В числе таких критериев опишут:

работу во вредных и опасных условиях труда (по результатам СОУТ);

работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда (инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте, получение наряда-допуска);

работы, которые требуют аккредитации, аттестации, сертификации, освидетельствования, специального допуска;

работы, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день – и т.д.

Вопросов к Минтруду довольно много и у работодателей, и у юристов, и у чиновников. У нас только один: так а как это все с трудовыми схемами-то поможет бороться?

Виновник найден

Обнаружен виновник всех проблем, обрушившихся на российский бизнес с приходом ЕНП. Вот как его описал глава ФНС Даниил Егоров:

«У нас произошли технические неполадки в коде, из-за чего мы были вынуждены закрыть доступ к разделу личных кабинетов налогоплательщика, где отражаются данные о расчетах с бюджетом, для того, чтобы соответственно не вызывать дальнейшую активность „кривыми“ данными, которые там были».

Неполадки в коде, Карл!

О сроках исправления работы нерадивых программистов – то есть о сроках нормализации работы Егоров выразил надежду на начало апреля. В это время налоговики планируют начать открывать личные кабинеты налогоплательщиков.

Раскрывайте корзины пошире

Глава Минфина, в очередной раз рассказывая о новом единовременном сборе с бизнеса под названием windfall tax, выдал такое:

«Поэтому на это жалеть денег... не надо. Надо, мне кажется, с удовольствием принять это решение и двигаться вперед».

Деньги, по словам Антона Силуанова, пойдут «на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на строительство и более качественное образование, на здравоохранение, на заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернутся в бизнес».

В общем, если вы вдруг запереживали – не переживайте, будьте щедрыми.

Долой НДФЛ...

Ну не отовсюду, конечно, а из состава ЕНП. Власти снова вернулись к идее убрать из новой системы уплаты налогов НДФЛ. Если коротко – то чтобы не обижать региональные бюджеты.

Предвкушаем следующую сцену Марлезонского балета, как говорится...

Удивительно, чего это они

Почти 40% принявших участие в опросе россиян признались, что нормально не высыпаются. Исследование ради исследования: ну что в нем удивительного? Вот если б выяснилось, что вся страна спокойно спит и не мучается от бессонницы – другое дело. Напишите нам, когда выйдет такое исследование.

Очевидные советы, которые не очевидные

И наконец, интервью недели: «Клерк» поговорил с известным налоговым адвокатом Вячеславом Василевским о том, как будут выглядеть налоговые проверки в 2023 году. Наш эксперт подробно рассказал, как это будет, а в ответ нам стали писать читатели: ну мы это и сами, дескать, знали, ну что он глупости очевидные говорит?

Ответим на такие комментарии так: бумажный НДС, например, юристы не советуют бизнесу использовать уже несколько лет подряд. И что происходит на просторах интернета? Правильно, а воз и ныне там, продавцов такого «товара» по-прежнему пруд пруди, да и покупателей у них хоть отбавляй.

Лучше в сто первый раз проговорить очевидное: авось, хоть одним прислушавшимся станет больше. Даешь больше интервью на «Клерке»!