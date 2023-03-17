Налоговых проверок будет все больше и больше. Ждите в гости силовиков. Интервью «Клерка» с адвокатом Вячеславом Василевским

Давайте начнем с самой горячей и болезненной для всех темы – ЕНП и ЕНС. Работа новой системы сейчас – это провал или череда неприятных совпадений?

– Очевидно, что идея ЕНП провалилась. Мне лично непонятно, почему нельзя было все запустить в тестовом режиме. Изначально сказать – «господа, давайте мы попробуем собрать отзывы». Возможно, кроме этого, стоило бы собрать мнения бизнеса: провести какие-то совместные встречи, узнать, как они это видят. Не сделали. Что сейчас? Все бухгалтеры, с которыми я общаюсь, находятся в легком шоке. Они не знают, как с этой системой работать, сама налоговая ничего пояснить не может.

ФНС России сейчас массово по всей стране открывает мобильные офисы для помощи в вопросах ЕНС и ЕНП. Я на сайте ФНС видел, один такой мобильный офис даже в московской больнице открыли. Я эти мобильные офисы называю «пункты обогрева» от ФНС. Вы же понимаете, что не открывают такие офисы, если система отлажена и работает четко?

В территориальных налоговых развесили развесили QR-коды со ссылками на сайт ФНС, и всем говорят – читайте здесь. Знаю еще, что у налоговиков проходили тесты по системе ЕНП и системе этой, а среди вопросов – чисто техническая составляющая. Сотрудники камеральных отделов задаются логичным недоумением: зачем мне это нужно? Зачем нужна техническая внутренность, когда надо знать логику системы, законные ее основания? Да и сам этот технический момент внедрения сработал очень и очень плохо.

Одна из самых больших неприятностей этой системы – это то, что огромному числу людей прилетели долги неизвестного происхождения. Кому-то пару тысяч, кому-то двадцать копеек, кому-то еще больше или меньше.

Тут самый интересный нюанс в том, что мало кто из налогоплательщиков готов реально разбираться, откуда у него там, скажем, рублей 200 долга висит. Или даже те же пару тысяч. Лучше заплачу – и отстанут. А теперь посмотрим на то, сколько таких людей. И получится, что там копеечка, там тысяча, там еще сколько-то, и вот в бюджет уже собрана огромная сумма, которая быть собрана не должна была.

Кстати, о реальных суммах долгов. Многие сейчас пытаются их выяснить с помощью чата ФНС в Телеграм – заходят, пишут ИНН, а налоговая выдает информацию о задолженностях. Насколько это вообще корректно, правильно, безопасно?

– Я согласен, что это не очень корректно, но к сожалению, сейчас это единственный способ получить информацию о своих долгах. То есть люди, которые собирают информацию для своих очень разных целей, конечно, могут сидеть в этих чатах, собирать там данные и использовать их так, как им это интересно. Итогом может быть даже банальный холодный обзвон. Взяли, посмотрели там ИНН. Ребята, у вас долги? А вот мы вам можем помочь.

Мошенники будут плодиться. Я на самом деле видел эту всю историю, у меня волосы дыбом стали. Понятно, что это не тайна, но сторонние люди не имеют доступа к долгам компании. Но вот к сожалению, сейчас это единственный способ получить сведения от налоговой быстро. Потому что даже со сверками большая проблема. Люди вынуждены так делать – писать в такие чаты. Другой разговор, что может, лучше это все же в индивидуальном порядке делать, без публичности.

Видимо, следующий шаг – запрашивать по ИНН компании, когда по ней будет налоговая проверка...

– Да, да...

И как следствие вопросов с долгами и вообще странностей работы новой системы: работает ли сейчас блокировка счетов по инициативе налоговой? Стоит ли ее бояться?

– Если вопросы связаны с несданной отчетностью, то это все сейчас работает без проблем. Если вопрос с неуплатами с ЕНС – мой прогноз, что они продлят еще этот мораторий на штрафы и блокировку. Потому что налоговики до сих пор в этом вопросе не разобрались. К лету я думаю, они все приведут в порядок, но не раньше. А все что касаемо проверок и обеспечительных мер – блокировка работает, никто не прекращал.

Какими будут налоговые проверки в этом году? Станет ли их больше, меньше? Чего от них ждать?

– Начну с рассказа о декабрьских еще событиях прошлого года. Могу четко сказать, что происходило в УФНС Москвы – думаю, аналогичные ситуации были во всех регионах. Во-первых, налоговиков очень взгрели за то, что они в конце позапрошлого года упустили 2018 год из проверок. То есть дали возможность налогоплательщикам ускользнуть что ли...

Во-вторых, негласный мораторий в течение 2022 года был на проверки (негласный, конечно, только для бизнеса): проверки практически не назначались. Соответственно, пошла большая волна этих проверок под самый конец года. Проверки получили, например, даже компании с вероятными доначислениями 5-7 миллионов рублей. Не самая большая сумма для Москвы, к примеру.

Ввиду того, что дыра в бюджете фантастическая, я думаю, будет проверок в этом году очень много, большинство из них будет с привлечением правоохранителей, потому что в прошлом году произошли изменения по выездным проверкам – и соответственно, без полиции больше налоговая дела возбуждать не может. В этом году оперативники массово понесут свои оперативные материалы в налоговую инспекцию. Таких проверок будет больше, чем за все предыдущие периоды. Уровень взаимодействия налоговиков и силовиков растет с каждым днем.

Помню, что в начале прошлого года количество проверок анонсировали значительно меньшее, дескать, работать будет предпроверочный анализ. А сейчас как?

– Действительно, в прошлом году сказали так: давайте мы не будем дергать бизнес, санкции сейчас и всем сложно очень. Но также в прошлом году вице-премьер Белоусов сказал, что 2023 год будет очень тяжелым в плане наполнения бюджета. Просто мы санкции начнем чувствовать только сейчас. Деньги в бюджет нужны, а с кого их брать? Только с бизнеса.

Сейчас как раз заговорили о неком новом добровольном сборе с бизнеса...

– Я думаю, даже будут смотреть (это будет касаться крупных компаний), кто в этом поучаствовал, а кто нет. Это сейчас очень актуальная история будет.

Давайте немного расскажем бизнесу, как вооружиться защитой при таком неоптимистичном прогнозе.

– Могу сказать точно: если беда в виде выездной налоговой проверки пришла на порог вашего офиса, нужно первым делом привлекать – юристов и адвокатов. Без всяких шуток и саморекламы: уровень профессиональной подготовки тех, кто проводит налоговые проверки, с каждым годом падает, специалисты из ФНС уходят, но профессионалы там всё еще есть, и надеяться на простое русское «авось», не стоит. Очень дорого это выходит по итогу. А юристы с адвокатами могут вам помочь сократить ваши финансовые потери и защитить ваши права.

Второе: надо понимать, что тенденции меняются и нужно массово отходить от такой истории, как бумажный НДС.

Я просто вижу, что налоговая инспекция активно над этим работает, а бизнес продолжает активно пользоваться этой услугой. У меня вызывает легкий шок, что многие Телеграм-каналы, которые говорят о том, что это плохо, все равно каждый квартал возвращаются к рекламе бумажного НДС. Некоторые админы этих каналов в личном общении мне честно говорят – это деньги. Но ведь это беда на самом деле. Более того, не стоит забывать, что государство сейчас рассматривает законопроект об уголовной ответственности за бумажный НДС. Он, конечно, больше касается площадок, то есть организаторов этого самого бмажного НДС, но через них правоохранители быстро выйдут и на потребителей этого сомнительного продукта, на предпринимателей.

Дальше: важно понимать, что практически во всех налоговых проверках будут проводиться выемки и осмотры. Почему? Потому что правоохранителям важно доказать умысел в совершении преступления, который им нужен, чтобы собирать уже доказательную базу. И вот при этих осмотрах и выемках все это находится.

Если у вас началась выездная налоговая проверка, вам нужно понять, что у вас в офисе творится, что хранится на компьютере у главного бухгалтера, стоит ли это убрать. Если у вас на комппьютерах найдут «горячие» документы, то построить вам потом юридическую позицию, что, мол, слушайте, я не знал, что это техническая компания, будет крайне сложно.

Что еще можно посоветовать при проверках?

Контролируйте уволенных ранее сотрудников, работавших в проверяемом налоговом периоде, чтобы вовремя можно было оказать им квалифицированную юридическую помощь, когда их будут вызывать в налоговую с целью получить компрометирующие показания в отношении вас. Это должно отрабатываться. Налоговая вполне может ими заинтересоваться. Если воспользуетесь этими простыми советами, это уже 50% успеха.