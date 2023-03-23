Скандал с Wildberries: сотрудники ПВЗ подают заявления в Генпрокуратуру

Как устроены ПВЗ на Wildberries

Пункты выдачи заказов для любого маркетплейса – это сеть конечных точек, через которые товары попадают к покупателям. По сути, это едва ли не главный оффлайн-инструмент, без которого работа интернет-магазина невозможна.

Конкретно у Wildberries выбрать можно любой из двух вариантов – как франшизу, так и собственный ПВЗ маркетплейса.

Если выберете первый, то чтобы открыть ПВЗ, предпринимателю надо арендовать помещение, подходящее под требования WB. Дальше – составить заявку по инструкции от маркетплейса и ждать ее одобрения.

Механизм и в этом, и во втором варианте очень похож: пункт выдачи сложно вывести в плюс, это зависит от большого количества факторов. Например, процент от продаж очень зависит от зон нахождения ПВЗ – зеленых (востребованных) и красных (маловостребованных).

Мало того, вы никогда не знаете, сколько конкурирующих ПВЗ откроется в соседних домах – и сколько клиентов они на себя перетянут.

Сотрудники в ПВЗ набираются по обычной схеме, ничего экстраординарного в ней нет. А вот дальше начинается то, что довело этих сотрудников, как говорится, «до ручки».

Чем недовольны сотрудники

Если погрузиться в чаты в Телеграм, где общаются между собой сотрудники WB, то можно заметить, что чаще всего там повторяются одни и те же жалобы – на переработки из-за приемки товара, на бесконечные штрафы за подмену и брак, которые вычитают напрямую из зарплат.

Отдельная история – непонятное трудоустройство с договорами ГПХ, по которым работают часть сотрудников ПВЗ. Мелких и крупных нарушений закона, по утверждениям сотрудников, тонны. Вот примеры:

«У нас с 16 числа пришло оповещение, что у нас до 40% будет удерживаться за все эти долги навешанные из зарплаты. Люди отдают смены, чтобы не выходить за копейки».

Или вот:

«Время приемки товара всего 1,5 часа, независимо от объема. Это может быть 10 коробок, а может быть и 4 раза больше 40 коробок, время приемки одинаково, при этом заранее не знаешь количество товаров и не можем постоянно держать второго сотрудника, так как компания Вайлдберриз не дает обещанных объемов работ и стабильности, как указано у них на промо странице».

Работают в некоторых ПВЗ менеджеры с 6.30 утра до 10 вечера: время нужно на приемку товара и на уборку после рабочего дня. За каждое опоздание с приемкой – штраф, за временное закрытие в течение рабочего дня – штраф.

Штраф даже за отсутствие фирменного пакета, даже если в ПВЗ их попросту неоткуда взять, ибо всё раскупили. Штрафы, штрафы, штрафы...

Чаша терпения переполнилась сначала у собственников партнерских ПВЗ, а потом и у самих сотрудников ПВЗ WB. Они поднялись на забастовку, а в ответ на забастовку компания инициировала массовые увольнения ее участников.

Что происходит сейчас

Пока маркетплейс пытается решить проблему со штрафами в отношении ПВЗ под надзором властей, сотрудники организовали массовую подачу заявлений на кабальные условия труда в Генпрокуратуру. Подавать заявления начали в понедельник, 20 марта. Правда, сколько всего их уже подано – неизвестно.

Вот как выглядит образец жалобы, который распространяется в Телеграме:

Роструд к ситуации пока не подключился: по словам чиновников, многие бунтующие работают по договорам ГПХ, а это не трудовые отношения. Почему чиновники не рассматривают вариант подмены трудовых отношений договорами ГПХ, непонятно.

Тем более, что именно на этом настаивают сотрудники WB в своих жалобах по договорам ГПХ:

На то, чтобы все-таки подать такое заявление, решаются, конечно, не все возмущенные: многие пытаются бороться за свои права самостоятельно. Кто-то оспаривает незаконность своего увольнения, кто-то решает, что делать с договором ГПХ, кто-то решается включиться в процесс более активно и помогать другим.

Вот отрывок из текста объявления о создании профсоюза:

«Причиной создания организации стала необходимость объединения работников в самостоятельную единицу, подготовленную и знающую, что и как делать, чтобы наиболее эффективно противостоять давлению со стороны работодателя.

Деятельность участников Профсоюза представляет собой альтернативу стихийным действиям, которые обречены на провал. Хаотичная забастовка не способна надежно и надолго защитить интересы простых работников. Поэтому необходим организованный коллектив, который борется за права сотрудников с помощью совместных и слаженных действий».

Официальных комментариев по поводу создания профсоюза от самого маркетплейса пока нет. Будем продолжать наблюдать за событиями.