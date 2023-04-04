Как уволить сотрудника с испытательным сроком

Испытательный срок. Общие положения

Испытательный срок – период времени, в ходе которого работодатель оценивает деловые и профессиональные качества сотрудника, а последний – решает подходит ему эта работа или нет.

Порядок и условия назначения испытательного срока регулируются нормами ст. 70 ТК.

Ей установлен, в частности, перечень лиц, в отношении которых не может быть установлен испытательный срок.

Кому нельзя назначить испытательный срок

Перечень сотрудников, в отношении которых нельзя установить испытание при приеме на работу, устанавливается ТК, законами и коллективным договором.

К таким лицам относятся:

избранные по конкурсу на замещение определенной должности;

избранные на выборную должность на оплачиваемую работу;

приглашенные по переводу от другого работодателя по договоренности между работодателями;

проходящие альтернативную гражданскую службу;

успешно прошедшие ученичество с работодателем, с которым был заключен трудовой договор;

несовершеннолетние;

беременные женщины;

женщины, имеющие детей до полутора лет (лица, воспитывающие детей до 1,5 лет без матери);

бывшие студенты (лица впервые поступающие на работу по специальности, если с момента окончания обучения прошло меньше года).

Также испытательный срок не может быть установлен для срочного трудового договора, если срок его действия менее 2 месяцев.

Если указанным выше лицам установить испытательный срок, то это условие не будет иметь силы и увольнение по этому основанию будет являться незаконным.

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Продолжительность испытательного срока

Общая продолжительность испытательного срока зависит от срока действия трудового договора и должности работника, на которую он принимается.

Для удобства восприятия информации отразим эту информацию в виде таблицы.

Категория сотрудников Продолжительность испытательного срока Граждане, поступающие впервые на гражданскую службу, в том числе и на ту, назначение и освобождение от которой, производится по поручению Президента или Правительства Лицам, указанные в ч. 3 ст. 27 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, испытательный срок не устанавливается от месяца до года Граждане, которые раньше проходили госслужбу и теперь назначаются на должность гражданской службы.

Гражданские служащие, назначаемые на должность в порядке перевода из другого госоргана. Лицам, указанным в ч. 3 ст. 27 закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ, испытательный срок не устанавливается от 1 до 6 месяцев Руководители.

Главные бухгалтеры.

Руководители филиалов, представительств и иных ОП.

Заместители всех указанных выше лиц до 6 месяцев Работники, которые не подпадают под указанные выше и ниже условия до 3 месяцев Граждане, с которыми заключается срочный трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев до 2 недель

Особенности оформления испытательного срока

Лиц, которым закон или коллективный договор запрещает установление испытательного срока, нельзя уволить по причине его непрохождения.

Условие об испытательном сроке, лицам, которым нельзя его установить, не имеет силы.

Если в договоре не указано условие об испытании и между сторонами не было заключено дополнительное соглашение об этом, то работник считается принятым без него.

Испытательный срок можно продлить или сократить по соглашению сторон. Но продлить можно только в пределах максимального срока, установленного для данной категории работников.

Успешное прохождение испытательного срока отдельным документом не оформляется – работник просто продолжает работать в своей должности.

В испытательный срок не включаются периоды, когда работник болел или был в отпуске.

Как оформляется испытательный срок

Оформляют испытательный срок в несколько этапов:

Проверка оснований для установления испытания.

Работодатель должен проверить, не входит ли работник в категорию лиц, которым нельзя установить испытание при приеме на работу.

Выбор срока прохождения испытания.

После того как правомерность назначения испытания будет проверена, необходимо определиться с его сроком.

Отражение условия о прохождении испытательного срока в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему.

Требований к тому, как это условие должно быть отражено в договоре или соглашении, законодательство не устанавливает. Работодатель вправе определить это самостоятельно.

Ознакомление работника с документами, определяющими его должностные обязанности и порядок прохождения испытания.

Это обезопасит работодателя, если в дальнейшем увольнение из-за непрохождения испытательного срока, сотрудник обжалует в суде.

Обратите внимание, что бремя доказывания обоснованности увольнения лежит на работодателе.

Отражение срока испытания в приказе о приеме на работу

Сделать это нужно, если в трудовой договор было внесено условие о прохождении испытательного срока.

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Увольнение сотрудника на испытательном сроке

Уволить сотрудника на испытательном сроке можно по следующим основаниям:

Из-за неудовлетворительных результатов прохождения испытания.

Сделать это можно только во время испытательного срока. По окончании испытательного срока сделать это не получится. Отдельно порядок увольнения по этому основанию будет рассмотрен ниже.

По желанию работника.

Работник может написать заявление об увольнении в любое время: как во время прохождения испытательного срока, так и после его завершения.

Для увольнения во время испытания заявление он должен отдать работодателю минимум за 3 дня, а при увольнении после испытательного срока – за 2 недели.

Работник составляет заявление в простой письменной форме, подписывает и передает на согласование работодателю. Работодатель подписывает заявление, выносит приказ об увольнении и рассчитывает сотрудника.

Запись в трудовую книжку вносится на основании п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК.

По инициативе работодателя.

Сделать это можно, как во время прохождения испытания, так и после его окончания.

Если работодатель не уложился в сроки увольнения работника из-за неудовлетворительных результатов испытания, для увольнения нужны будут иные причины.

Уволить работника по инициативе работодателя можно по разным основаниям, приведенным в ст. 71 ТК. К ним, например, относится ликвидация работодателя или сокращение численности (штата), однократное грубое нарушение трудовых обязанностей и т. д.

Об увольнении по своей инициативе работодатель должен сообщить работнику заранее. Срок уведомления зависит от оснований расторжения трудового договора.

Например, при сокращении численности (штата) срок равен 2 месяцам, а при увольнении сезонного работника – 7 дням.

По соглашению сторон.

Увольнение по обоюдному согласию обеих сторон возможно в любой период времени: во время прохождения испытания или после его завершения.

Отдельно останавливаться на каждом из указанных выше оснований (кроме увольнения из-за неудовлетворительного прохождения испытания) не будем.

Увольнение из-за непрохождения испытательного срока

Возможно только во время прохождения испытания. Если испытательный срок был успешно завершен, то уволить сотрудника можно только по его желанию, инициативе работника или соглашению сторон.

Увольнение по причине непрохождения испытательного срока производится в следующем порядке:

Проверка порядка установления испытания.

Перед увольнением проверьте, было ли внесено условие об испытании в трудовой договор, был ли сотрудник ознакомлен с условиями прохождения испытания и со своими должностными обязанностями в целом.

Уведомление работника об увольнении.

Отразите в уведомление причины, по которым сотрудник признан не прошедшим испытание.

Важно описать их подробно и иметь документальное подтверждение этому.

Так как, если дело будет рассматриваться в суде, то изучению причин и их обоснованности будет уделено большое внимание.

Уведомить сотрудника нужно в письменной форме, не позднее, чем за 3 дня до окончания срока прохождения испытания. Отдельной формы уведомления законом не предусмотрено, работодатель вправе разработать ее сам.

Составление приказа об увольнении.

Подготовьте приказ о расторжении трудового договора по унифицированной форме Т-8 или разработайте его форму самостоятельно.

С этим приказом сотрудника нужно ознакомить под роспись, а если он отказывается от подписания, нужно сделать отметку об этом на приказе.

Внесение записи об увольнении в трудовую книжку и личную карточку.

Запись следует внести в бумажную трудовую книжку (если она ведется) или в сведения о трудовой деятельности.

Также потребуется составить записку-расчет для учета и расчета причитающейся работнику зарплаты. Ее можно подготовить по унифицированной форме Т-61.

Расчет с сотрудником.

Работнику нужно выплатить зарплату за отработанные дни и неиспользованный отпуск.

Выходное пособие при увольнении из-за непрохождения испытательного срока не выплачивается.

Документы выдаются сотруднику в общем порядке.