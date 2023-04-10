Когда работнику нужно продлить отпуск и как это сделать

Можно ли продлить отпуск

Продлить отпуск можно, но не всегда. Законодательство предусматривает несколько видов отпусков:

Ежегодный основной. Дополнительный. Без сохранения заработной платы. Учебный. По беременности и родам. По уходу за ребенком.

Отпуск без сохранения зарплаты продлить нельзя вне зависимости от обстоятельств. Это касается и учебного отпуска, в том числе на период нетрудоспособности.

Более того, если болезнь совпала с периодом учебного отпуска, пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается.

Ежегодный основной, дополнительный, отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком в определенных случаях можно продлить.

Случаи продления отпуска

Рассмотрим все виды отпусков и случаи их возможного продления.

Ежегодный оплачиваемый отпуск.

Его можно продлить, если работник во время отдыха оформил больничный в связи с собственным заболеванием либо исполнял государственные обязанности, для которых предусмотрено освобождение от работы.

К гособязанностям относятся: участие в суде в качестве свидетеля или присяжного, участие в военных сборах, работа на избирательном участке, вызов на допрос в органы дознания, следствия, прокуратуру в качестве свидетеля, потерпевшего или понятого.

Законом или локальными актами организации могут быть установлены иные случаи продления. Например, в своем ЛНА компания может установить пролонгацию ежегодного отпуска при его пересечении с учебным.

Если во время оплачиваемого отпуска работник оформляет больничный по уходу за больным членом семьи, например, за ребенком, работодатель не обязан продлевать такому сотруднику отпуск.

Более того, пособие в связи с болезнью ребенка во время отпуска работника не выплачивается.

В то же время работодателю предоставлено право продления ежегодного отпуска в данном случае. Для этого такое условие необходимо прописать в локальном нормативном акте компании.

Если сотруднику оформлен больничный по карантину, продление отпуска не производится. Такую позицию высказывал Минтруд в своем письме от 09.04.2020 № 14-2/В-393.

Министерство указало, что обязанность работодателя продлить ежегодный отпуск на число совпавших с ним календарных дней болезни возникает, только если работник получил листок нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы.

Отпуск подлежит продлению в случае, если на его период выпали нерабочие праздничные дни.

В соответствии с частью 1 статьи 120 ТК праздники не включают в число дней отпуска. Однако в этой ситуации есть нюанс: отпуск подлежит продлению, если он предоставляется на определенное количество дней, например, на 10 календарных дней с 5 июня.

Если же отпуск согласован на определенный период, например, с 5 по 18 июня, то продлевать его не нужно. В этой ситуации продолжительность отпуска составит не 14, а 13 календарных дней, так как 12 июня подлежит исключению из дней отпуска.

Если в период отпуска работник женился, у него родился ребенок или умер близкий родственник, то он может обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 5 календарных дней. В этом случае основной отпуск также может быть продлен.

Дополнительный отпуск . Он может быть пролонгирован по всем перечисленным основаниям продления основного ежегодного отпуска (пункт 17 правил об очередных и дополнительных отпусках).

Отпуск по беременности и родам. По общему правилу срок декрета составляет 140 календарных дней. Однако процесс рождения ребенка непредсказуем. При осложненных родах медицинская организация формирует дополнительный больничный лист на 16 календарных дней. В этом случае отпуск по БиР продлевается на этот срок. Для этого необходимо получить заявление от сотрудницы.

Может возникнуть ситуация, когда в родах установлен диагноз многоплодной беременности. В таком случае составляется дополнительный листок нетрудоспособности на 54 календарных дня. Соответственно, декретный отпуск продлевается на этот срок.

Отпуск по уходу за ребенком. Если работник изначально взял отпуск до 1,5 лет, он имеет право его продлить до исполнения ребенку 3 лет.

Обязательным условием такого продления является наличие письменного заявления работника. Без него работодатель не имеет законных оснований для пролонгации сотруднику отпуска по уходу за ребенком до 3 лет.

Далее в статье мы будем рассматривать порядок продления сотрудникам ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Как продлить отпуск

Рассмотрим два основных случая продления отпуска: совпадение с больничным листом и по причине исполнения государственных обязанностей.

Если работник ушел на больничный в связи со своей болезнью, основанием для пролонгации отпуска будет являться листок нетрудоспособности.

Продлить отдых нужно на количество календарных дней болезни. На нерабочие праздничные дни, приходящиеся на этот период, продлевать отпуск не нужно.

Они не подлежат включению в дни отпуска. Для продления необходимо получить от сотрудника заявление и оформить приказ. Эти документы необязательны по закону, но на практике часто оформляются.

Если организация использует унифицированную форму № Т-7 графика отпусков, то информацию о продлении отпуска можно внести в графу 10 «Примечание».

В ней следует указать, на сколько дней продлен отпуск, и основание такого продления (приказ, больничный лист). В самостоятельно разработанную форму графика отпусков при наличии соответствующих граф также необходимо внести информацию о пролонгации.

При исполнении государственных обязанностей основанием для продления отпуска будет соответствующий подтверждающий документ.

Например, при участии работника в качестве присяжного заседателя таким документом будет справка из суда.

Пример продления ежегодного отпуска из-за болезни

Сотрудник ушел в отпуск с 01 по 15 июня на 14 дней. Во время отдыха он простудился и оформил больничный листок.

Период болезни – с 7 по 13 июня (7 дней). Так как один день нетрудоспособности приходится на нерабочий праздничный день (12 июня), продлить отпуск нужно не на 7, а на 6 календарных дней. Сотрудник должен будет выйти на работу 22 июня.

Обратите внимание, что если работодатель откажет сотруднику в продлении отпуска, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП .

За первичное нарушение должностным лицам могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Такой же штраф грозит ИП.

С организации могут взыскать до 50 тыс. рублей.

Если правонарушение совершено повторно, штрафы для должностных лиц или ИП составляют до 20 тыс. рублей, для организации – до 70 тыс. рублей.

При отказе в продлении отпуска работник также может заявить требование о компенсации морального вреда на основании ст. 237 ТК.

Приказ о продлении отпуска

Приказ о продлении ежегодного отпуска составляется в произвольной форме. В нем нужно указать следующую информацию:

Ф.И.О., должность, структурное подразделение (при наличии ) работника;

причину, по которой продлевается отпуск и основание для приказа (например, реквизиты листка нетрудоспособности и заявления работника);

период ежегодного отпуска;

количество дней, на которые продлевается отпуск.

С приказом необходимо ознакомить сотрудника под подпись в день его выхода на работу либо раньше, если имеется такая возможность.

Образец приказа о продлении отпуска в связи с болезнью.

Образец заявления на продление отпуска

Заявление о продлении ежегодного отпуска, в том числе из-за болезни сотрудника, можно оформить в произвольной форме.

В нем необходимо указать Ф.И.О., должность работника, причину продления (например, болезнь), период данных обстоятельств.

Ниже представлен образец заявления.