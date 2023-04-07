Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов

Вебинары и мини-курсы180 пользователей посмотрели вебинар «Бухгалтерский учет и налогообложение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».
Провела встречу Надежда Камышева – самый известный эксперт «Клерка», вы, скорее всего, знаете ее под именем Над.К на сайте и форуме.
Надя не только ведет вебинары, консультирует наших читателей, но и отвечает на вопросы в телеграм-группе Бухгалтер ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская область.новый вебинар, на котором Над.К ответит на топ вопросов по учету в новых регионах.
Для кадровиков и бухгалтеров, ведущих кадровый учет мы провели еще один вебинар «Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей». На него записалось 237 пользователей.
На этой неделе мы открыли для просмотра один из наших мини-курсов:
Консультации и разборыЗадавать вопросы бухгалтеры из новых регионов могут не только в телеграм-канале, но на форуме – в специальном разделе. Там уже есть больше 40 тем с готовыми ответами. Не нашли того, что нужно? Задайте вопрос сами. Просто нажмите «Создать тему» в правом верхнем углу страницы, напишите тему вопроса, опишите проблему и опубликуйте. Не забывайте следить за ответами.
Очень много запросов в чате и на форуме связано с рассчетом НДС, поэтому мы выпустили разбор «Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж».
Новости, которые нельзя пропустить
- Вместе с декларацией 3-НДФЛ физлица из новых регионов должны сдать заявление о резидентстве
- Бизнес из новых регионов может сдавать декларацию по НДС как электронно, так и на бумаге
- Новые регионы будут получать бюджетную поддержку по упрощенной схеме
- ФНС: в новых регионах в 2023 году нет имущественных налогов и уведомления по ним не нужны
- Сотрудники из новых регионов в 2023 году априори считаются налоговыми резидентами для НДФЛ
- ФЛП-работодателям из ДНР надо зарегистрироваться ИП, чтобы иметь возможность сдавать отчеты
Спасибо, что дочитали до конца. Котика вам и хороших выходных!