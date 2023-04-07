Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов

Вебинары и мини-курсы

Провела встречу Надежда Камышева – самый известный эксперт «Клерка», вы, скорее всего, знаете ее под именем Над.К на сайте и форуме.

Надя не только ведет вебинары, консультирует наших читателей, но и отвечает на вопросы в телеграм-группе Бухгалтер ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская область.

На вебинаре нашего спикера просто засыпали вопросами! Мы также собрали их из группы ипройдет новый вебинар , на котором Над.К ответит на топ вопросов по учету в новых регионах.

Для кадровиков и бухгалтеров, ведущих кадровый учет мы провели еще один вебинар «Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей». На него записалось 237 пользователей.

На этой неделе мы открыли для просмотра один из наших мини-курсов:

Консультации и разборы

Задавать вопросы бухгалтеры из новых регионов могут не только в телеграм-канале, но на форуме – в специальном разделе . Там уже есть больше 40 тем с готовыми ответами. Не нашли того, что нужно? Задайте вопрос сами. Просто нажмите «Создать тему» в правом верхнем углу страницы, напишите тему вопроса, опишите проблему и опубликуйте. Не забывайте следить за ответами.

Очень много запросов в чате и на форуме связано с рассчетом НДС, поэтому мы выпустили разбор «Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж».

Все мини-курсы, вебинары, разборы, а также безлимитные консультации наших экспертов доступны всем бухгалтерам в подписке Клерк.Премиум

Новости, которые нельзя пропустить

В блогах компаний вышла отличная обзорная статья про особенности учета в новых регионах – рекомендуем прочитать.

Спасибо, что дочитали до конца. Котика вам и хороших выходных!