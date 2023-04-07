Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов

Продолжаем поддерживать нащих коллег и сегодня специально для них собрали полезную подборку самых нужных материалов. В обзоре статьи, новости, разборы, видео и консультации, а также немного интересной статистики.

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Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов
Иллюстрация: freepik/freepik

Вебинары и мини-курсы

180 пользователей посмотрели вебинар «Бухгалтерский учет и налогообложение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей».

Провела встречу Надежда Камышева самый известный эксперт «Клерка», вы, скорее всего, знаете ее под именем Над.К на сайте и форуме.

Надя не только ведет вебинары, консультирует наших читателей, но и отвечает на вопросы в телеграм-группе Бухгалтер ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская область.

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На вебинаре нашего спикера просто засыпали вопросами! Мы также собрали их из группы и 17 апреля пройдет новый вебинар, на котором Над.К ответит на топ вопросов по учету в новых регионах.

Для кадровиков и бухгалтеров, ведущих кадровый учет мы провели еще один вебинар «Все про трудовое законодательство и кадровый учет на территории Донецкой, Луганской НР, Запорожской и Херсонской областей». На него записалось 237 пользователей.

На этой неделе мы открыли для просмотра один из наших мини-курсов:

Консультации и разборы

Задавать вопросы бухгалтеры из новых регионов могут не только в телеграм-канале, но на форуме – в специальном разделе. Там уже есть больше 40 тем с готовыми ответами. Не нашли того, что нужно? Задайте вопрос сами. Просто нажмите «Создать тему» в правом верхнем углу страницы, напишите тему вопроса, опишите проблему и опубликуйте. Не забывайте следить за ответами.

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Очень много запросов в чате и на форуме связано с рассчетом НДС, поэтому мы выпустили разбор «Как бизнесу из новых регионов составлять счета-фактуры и заполнять книгу продаж».

Все мини-курсы, вебинары, разборы, а также безлимитные консультации наших экспертов доступны всем бухгалтерам в подписке Клерк.Премиум.

Новости, которые нельзя пропустить

В блогах компаний вышла отличная обзорная статья про особенности учета в новых регионах – рекомендуем прочитать.

Спасибо, что дочитали до конца. Котика вам и хороших выходных!

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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов

Продолжаем поддерживать нащих коллег и сегодня специально для них собрали полезную подборку самых нужных материалов. В обзоре статьи, новости, разборы, видео и консультации, а также немного интересной статистики.

Подборка самых важных новостей, статей и вебинаров для бухгалтера и кадровика из новых регионов

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