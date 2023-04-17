Почему банк ограничивает дистанционное обслуживание. Как не допускать блокировок по 115-ФЗ

Что такое 115-ФЗ

Закон 115-ФЗ обязывает банки и другие финансовые организации выявлять и пресекать подозрительные операции клиентов.

Банк России в 2022 году запустил платформу «Знай своего клиента» – сервис с помощью которого банки получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.

Банк России распределил клиентов на три группы, в соответствии с присвоенным им риск-уровнем:

зеленый цвет – низкий уровень риска;

желтый – средний уровень риска;

красный – высокий уровень риска.

Причины, по которым ИП может получить блокировку от банка по 115-ФЗ

Просто так банк не ограничивает доступ в интернет-банк клиента. Приостановка происходит, если у банка возникают вопросы к операциям по счету.

Вот наиболее распространенные причины блокировок:

1. Частое снятие наличных

Разрешенный лимит расчетов наличными с контрагентами – 100 тыс. рублей по одному договору. Для больших сумм – только безнал. Поэтому оснований для регулярного снятия наличных у бизнеса быть не должно.

Банки понимают, что у клиента могут возникать экстренные расходы и потребность в наличных, например, для возмещения расходов работнику, оплатившему канцтовары для офиса из своего кармана. Но если такое случается часто, предприниматель рискует попасть под подозрения.

2. Сделки с неблагонадежными контрагентами

Сотрудничество с неблагонадежными партнерами — риск испортить свою репутацию и попасть под подозрение банка. Проверяйте контрагентов по открытым источникам и на риски по 115-ФЗ.

3. Транзитные потоки и фиктивные сделки

Когда нет договорных отношений или отсутствует хозяйственно-экономический смысл. Речь о ситуациях, когда:

На счет ИП поступают деньги, и вскоре он перечисляет их другому физлицу или снимает.

После длительного отсутствия движений по счету начинают поступать крупные суммы.

На счета свежеиспеченного предпринимателя поступают крупные суммы предоплаты за какие-либо услуги или товары, что идет вразрез с небольшой продолжительностью деятельности ИП. Как правило, клиенты не готовы согласиться на предоплату в адрес ИП без наработанной положительной репутации и постоянных клиентов.

Часто такие транзакции проводят за вознаграждение ИП-посредники, поэтому подобные операции банки просят подтвердить документами.

Подозрения в фиктивности сделок у службы финмониторинга возникнут, если остатки по счету несопоставимо малы по сравнению с оборотами – еще один признак ИП-обнальщика.

4. Нетипичный характер сделки

А также приобретение товаров, работ или услуг, если они не связаны с присвоенными кодами ОКВЭД.

Например, парикмахерская закупает табачные изделия в больших объемах на постоянной основе. Чтобы операции были понятны и прозрачны, корректно указывайте назначение платежа и проводите операции согласно выбранным кодам ОКВЭД.

5. ИП не платит налоги

Обслуживающий банк насторожится, если увидит, что в числе операций по счету нет перечислений в бюджет. Возможно, клиент платит налоги и взносы со счета в другом банке или наличными по квитанции. Поэтому при запросе от банка, объясните ситуацию и предоставьте подтверждающие документы.

Почему у ИП могут ограничить работу интернет-банка не только по счету предпринимателя, но и по личной карте физического лица

ФНС не может заблокировать личный счет ИП в соответствии с решением Верховного суда от 2020 года. ВС решил, что счета, не связанные с предпринимательской деятельностью, для взыскания налоговых долгов блокировать нельзя.

В то же время ограничения по 115-ФЗ банк устанавливает, если видит сомнительные операции. К наличию долгов и налоговой они отношения не имеют.

При этом через личные счета ИП может выводить наличные средства и участвовать в незаконных схемах.

Например, предприниматель выводит все средства, зачисленные на счет от контрагентов, сразу после поступления. При этом со счета не оплачиваются налоги, аренда, материалы или услуги, которые предполагаются при его виде деятельности.

Банк сочтет такие операции сомнительными и приостановит движение средств не только по счету ИП, но и по его личным картам.

Когда такое происходит, как юридическим, так и физическим лицам банк в праве направить запрос на подтверждение характера проведенных операций.

Чтобы избежать блокировки не используйте личные счета и карты для операций, связанных с предпринимательской деятельностью.

Не стоит соглашаться на просьбы использовать вашу личную карту для транзитных переводов или снятия и внесения крупных сумм.

Что происходит, когда у банка появляются вопросы по операциям клиента

В случае возникновения вопросов к операциям клиента банк направляет запрос в интернет-банке о представлении документов и пояснений.

Отметим, что запрос документов не равен блокировке.

Какие документы запрашивает банк

Перечень запрашиваемых документов может быть весьма объемным и различаться в зависимости от причины блокировки.

К примеру, банк вправе потребовать следующие документы:

документы по сделке (договор, счета, накладные, акты и т. д.);

подтверждение материально технической базы (штатная численность, оборудование, транспортные средства, производственные помещения и т. д.);

пояснения по особенностям ведения бизнеса, информационное письмо с указанием причин резкого роста оборотов, отсутствия уплаты налогов, низкой налоговой нагрузки и т. п.

Почему важно представить запрашиваемые документы

Представить документы по запросу банка – обязанность клиента в соответствии с п. 14 ст. 7 115-ФЗ.

После их представления банк подскажет, какие операции стоит исключить из деятельности бизнеса, чтобы снизить риски по 115-ФЗ.

Реально работающий бизнес, который имеет возможность объяснить экономический смысл проведения той или иной операции, в конечном итоге выстраивает прозрачные и доверительные отношения с банком.

Срок представления документов

Срок представления документов указан в запросе от банка.

В Сбере срок представления подтверждающих документов составляет до 7 рабочих дней. Лучше быстрее представить документы, чтобы как можно раньше закрыть все вопросы от банка.

Последствия

Если представленные документы прояснят для банка экономический смысл сделки, работа продолжится в прежнем режиме.

А вот если ИП не представит документы вовремя, или их содержимое лишь подтвердит подозрения, банк может ограничить проведение операций через интернет-банк.

То есть ИП не сможет перечислить деньги в интернет-банке или мобильном банковском приложении, ему будут доступны только платежи через оформленные на бумаге платежные поручения с приложением подтверждающих документов.

Это означает, что предпринимателю для проведения операций придется каждый раз ехать в отделение банка с пакетом документов лично.

В Сбере через интернет-банк СберБизнес при ограничениях по счету можно оплачивать платежи в бюджет.

Как узнавать о рисках блокировки заранее и предупреждать их

Клиентам Сбера доступные специальные сервисы, ориентируясь на которые предприниматель может контролировать свои риски по 115-ФЗ и своевременно принимать меры по улучшению ситуации.

Через бесплатный светофор «Риска блокировки», банк оценивает подверженность клиента риску на основании внутренней методики с учетом оценок и рекомендацийй ЦБ в комплексе с налоговой нагрузкой, объемами переводов и снятия наличных.

Светофор находится в профиле клиента в интернет-банке «СберБизнес».

Если светофор укажет на ухудшение оценки клиента с позиций 115-ФЗ, ИП может обратиться на бесплатную линию поддержки по номерам: 0321 доб. 6 или 88005555777 доб. 6 и получить персональные рекомендации.

Консультанты ответят на все вопросы о рисках для бизнеса по115-ФЗ, о том, как их не допустить и что делать, если пришел запрос документов.

Что такое поддержка по финмониторингу от банка и как она помогает бизнесу

СберБизнес оказывает предпринимателям разностороннюю комплаенс-поддержку, которая помогает бизнесу.

Некоторые сервисы СберБизнеса доступны и окажутся полезными всем предпринимателям, независимо от того, в каком банке они обслуживаются, и наличия счета в Сбере. Среди них:

Информационной раздел на сайте СберБизнес, который содержит статьи на темы, связанные со 115-ФЗ, в том числе и с отраслевой спецификой. Читатели узнают, как отличать сомнительные сделки, как не допустить блокировку, и что делать если риск попасть под ограничения растет. Материалы раздела содержат практические советы и описания реальных кейсов. Персональные рекомендации, которые предприниматель будет получать от банка в личном кабинете интернет-банка СберБизнес, если по его операциям растут риски и бизнес ничего не предпринимает. Онлайн-курс «Риски для бизнеса по 115-ФЗ» – максимум информации о рисках по 115-ФЗ и антиотмывочном законодательстве в форме обучающего онлайн-курса, состоящего из семи тематических блоков. Обучение завершается итоговым тестированием, по результатам которого прошедший получит сертификат.

Инструменты, которые предлагает Сбер, доступны и не требуют постоянного контроля – система сама сообщит о наличии рисков и предложит варианты решения проблемы. Либо клиент сможет обратиться в службу поддержки для более подробной консультации.

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