«Ночной бухгалтер». С кодами периодов в ЕНП такая путаница, что даже ФНС растерялась

Я тебе не верю!

Предприниматель недоумевает – он все заполнил верно, чего от него хотят? Может чтобы он сообщил о своем доходе только в октябре или налоговики не верят в полученный им доход в 5 млн?

Проблема в том, что код, который он указал – 34/1, это одновременно и код первого квартала и октября. Причем, такая история не только с этим кодом, но и с другими.

Но у бизнеса приключения с уведомлениями только начались. За первый квартал должны заплатить авансы по НДФЛ и уведомить об этом ФНС: арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты, патентные поверенные, оценщики. Все они не смогут подать уведомления через личный кабинет на сайте ФНС, ведь у них нет статуса ИП и соответственно ЛК только как у физлиц.

Налоговики и тут не найдут между собой согласия – на местах говорят ничего не сдавать и просто платить авансы, а в чате отвечают – подавайте уведомления другими способами.

Кто из ИП не будет платить налоги в 2023 году

Налоговые каникулы продлили до начала 2024 года. При каких условиях индивидуальные предприниматели на УСН и ПСН смогут не платить налоги, разобрали в этой статье.

Но не обошлось и без нюансов. Страховые взносы придется платить в любом случае. О том, как использовать льготу и в каких регионах можно это сделать, читайте в материале.

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Экспортерам – новый сервис

ФНС запустила сервис, который позволит сформировать электронный реестр с данными из декларации на товары, перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В общем подтвердить право на ставку 0% по НДС станет проще.

Но так как речь о ФНС – это не точно. Если уже воспользовались сервисом– расскажите о впечатления в комментариях к новости ;)

Налоговики могут нарушать сроки и им ничего не будет

Такой вывод сделал Минфин в своем письме. Это касается соблюдение налоговиками сроков проведения проверок или направления требований.

Даже если ФНС допущено нарушение – это ни что не повлияет. Например, отменить решение по проверке только на основании нарушенного срока не получится.

И все же со вседозволенностью можно бороться вместе с экспертами.

20 апреля в 11:00 по мск на БЕСПЛАТНОМ вебинаре вы узнаете как не совершить ошибку при ответ на требование, на чью сторону встают суды и что будет, если не предоставлять документы.

Капитан Очевидность

Минфин решил объяснить недалеким налогоплательщикам, что на самом деле по НДФЛ почти ничего не изменилось, ну разве что сроки удержания (при каждой выплате, а не в конце месяца).

Хотя большинству не нравится вовсе не это, а совершенно неудобные периоды для расчета и уплаты налога, которые еще нужно правильно отобразить в отчетности.

Бухгалтеры уже «хейтят» новый 6-НДФЛ. Расчет не поддается заполнению с первой попытки, некоторые тратят на него целый рабочий день.

Спасибо, что дочитали до конца!

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