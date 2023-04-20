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«Ночной бухгалтер». С кодами периодов в ЕНП такая путаница, что даже ФНС растерялась

Предприниматель на общей системе заработал больше пяти миллионов за 1 квартал и подал уведомление с кодами НДФЛ на 13% и 15%. Налоговики ответили ему требованием исправить отчет, по их мнению ИП указал код не первого квартала, а октября. Путаница возникла из-за того, что коды этих периодов абсолютно одинаковые.

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«Ночной бухгалтер». С кодами периодов в ЕНП такая путаница, что даже ФНС растерялась
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Я тебе не верю!

Предприниматель недоумевает – он все заполнил верно, чего от него хотят? Может чтобы он сообщил о своем доходе только в октябре или налоговики не верят в полученный им доход в 5 млн?

Проблема в том, что код, который он указал – 34/1, это одновременно и код первого квартала и октября. Причем, такая история не только с этим кодом, но и с другими.

Но у бизнеса приключения с уведомлениями только начались. За первый квартал должны заплатить авансы по НДФЛ и уведомить об этом ФНС: арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты, патентные поверенные, оценщики. Все они не смогут подать уведомления через личный кабинет на сайте ФНС, ведь у них нет статуса ИП и соответственно ЛК только как у физлиц.

Налоговики и тут не найдут между собой согласия – на местах говорят ничего не сдавать и просто платить авансы, а в чате отвечают – подавайте уведомления другими способами.

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Кто из ИП не будет платить налоги в 2023 году

Налоговые каникулы продлили до начала 2024 года. При каких условиях индивидуальные предприниматели на УСН и ПСН смогут не платить налоги, разобрали в этой статье.

Но не обошлось и без нюансов. Страховые взносы придется платить в любом случае. О том, как использовать льготу и в каких регионах можно это сделать, читайте в материале.

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Экспортерам – новый сервис

ФНС запустила сервис, который позволит сформировать электронный реестр с данными из декларации на товары, перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. В общем подтвердить право на ставку 0% по НДС станет проще.

Но так как речь о ФНС – это не точно. Если уже воспользовались сервисом– расскажите о впечатления в комментариях к новости ;)

Налоговики могут нарушать сроки и им ничего не будет

Такой вывод сделал Минфин в своем письме. Это касается соблюдение налоговиками сроков проведения проверок или направления требований.

Даже если ФНС допущено нарушение – это ни что не повлияет. Например, отменить решение по проверке только на основании нарушенного срока не получится.

И все же со вседозволенностью можно бороться вместе с экспертами.

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Капитан Очевидность

Минфин решил объяснить недалеким налогоплательщикам, что на самом деле по НДФЛ почти ничего не изменилось, ну разве что сроки удержания (при каждой выплате, а не в конце месяца).

Хотя большинству не нравится вовсе не это, а совершенно неудобные периоды для расчета и уплаты налога, которые еще нужно правильно отобразить в отчетности.

Бухгалтеры уже «хейтят» новый 6-НДФЛ. Расчет не поддается заполнению с первой попытки, некоторые тратят на него целый рабочий день.

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Спасибо, что дочитали до конца!

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