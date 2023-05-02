В нашей статье речь пойдет об альтернативном способе поиска кадров, а именно создание таких кадров работодателем.

Для этого наниматель заключает ученический договор с работником или соискателем для приобретения ими необходимой квалификации в новой сфере и последующей отработки в установленные сроки.

Что такое ученический договор

Вопросы заключения, расторжения, содержания ученического договора регулирует глава 32 ТК. Такой договор называют дополнительным к трудовому.

Это значит, что его могут заключить работодатели только с теми лицами, которые уже трудоустроены у него.

Однако ученический договор может быть заключен и с ищущими работу, которых также трудоустраивают с условием прохождения учебы (ст. 198 ТК).

Именно заключение таких договоров предоставляет работодателю возможность подготовить для последующей работы в своей организации сотрудников необходимого направления с нужной квалификацией.

Что содержит ученический договор

Типовая форма ученического договора в законодательстве отсутствует. Однако законодателем определено содержание такого договора (ст. 199 ТК).

В ученическом договоре следует указать:

наименование сторон: название организации, Ф.И.О. руководителя и документ, на основании которого он действует от имени организации (устав, положение, доверенность); Ф.И.О. обучаемого (работника или соискателя);

приобретаемую учеником квалификацию;

обязанность работодателя обеспечить работника возможностью пройти обучение в соответствии с договором;

обязанность работника пройти определенное обучение и проработать по трудовому договору у работодателя в течение срока, установленного в договоре.

При этом законодателем не указан предельный срок отработки после обучения. Он определяется по соглашению сторон (письмо Госинспекции труда в городе Москве от 18.10.2018 № 2-867-18-ПО/1176/1).

Рекомендуем работодателю отразить в договоре и иные обязанности обучаемого (добросовестно посещать занятия, предоставить документ, свидетельствующий о прохождении учебы и т.д).

срок договора (учебы). При этом следует отметить дату, с который ученик приступает к учебе и срок ее окончания;

размер оплаты (например, размер стипендии).

По соглашению сторон в договор можно включать и иные условия.

Например, возможно указать условие о переводе сотрудника на другую должность в случае успешного завершения обучения.

Также как в интересах работодателя и ученика-работника будет определить в договоре стоимость обучения и порядок ее выплаты (она может оплачиваться как 100% за счет работодателя, так и частично за счет средств работника).

Это поможет в дальнейшем при решении споров о возмещении расходов в случае их возникновения между работодателями и работниками-учениками.

Срок ученического договора

Срок, на который заключается договор, будет зависеть от длительности получаемого профобразования, прохождения курсов или тому подобного.

ТК установлено правило, в соответствии с которым период учебы и, следовательно, срок договора продлеваются на время болезни обучаемого, прохождения им военных сборов.

Перечень указанных случаев открыт, законодатель дает ссылку и на другие случаи, определенные иными федзаконами и НПА.

Например, закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ среди подобных случаев называет предоставление академического отпуска (п. 12 ч. 1 ст. 340).

Если требуется продлить срок действия ученического договора, то сделать это возможно посредством заключения допсоглашений к нему.

В них необходимо указать причину, в соответствии с которой продлевается срок действия договора, а также указать новый срок.

Заключение ученического договора: обязательные условия

Ученический договор заключается в письменной форме в двух экземплярах.

ТК не установлена обязанность работодателя издавать приказ о направлении на обучение после заключения ученического договора.

Однако мы рекомендуем издавать такой приказ для правильности учета времени ученичества и начисления стипендий.

В таком приказе потребуется указать Ф.И.О. лиц, заключивших договор, его срок, условия оплаты, режим последующего труда и отдыха работника, а также другие необходимые условия.

Также обязательным условием при заключении договора будет являться сохранение работодателем гарантий для работника, предусмотренных ТК.

К таким гарантиям относятся:

предоставление в период обучения гарантий, связанных с режимом рабочего времени и времени отдыха (работник либо может полностью освобождаться от работы, либо продолжать работу при условии неполного рабочего времени, совмещая ее с учебой. К сверхурочным работам в этот период привлекать работника запрещено);

предоставление в период обучения гарантий, связанных с охраной труда (например, на территории работодателя проводятся практические занятия, в таком случае ученику потребуется провести инструктаж по охране труда);

выплаты в период обучения (стипендии, зарплаты при совмещении с работой);

сохранение места работы и среднего заработка на период обучения;

гарантии, связанные с командировками в период обучения (во время действия ученического договора работодатель не вправе направлять работника в командировки, не связанные с ученичеством);

предоставление учебных отпусков;

предоставление в период обучения гарантий, предусмотренных локальными нормативными актами работодателя;

Работник имеет право на предоставление всех предусмотренных законодательством гарантий, даже если они не будут прописаны в ученическом договоре.

Расторжение ученического договора

Статья 208 ТК указывает, что главным основанием для прекращения ученического договора является окончание учебы. Однако это происходит при положительном исходе событий.

Бывают случаи, когда ученик – работник по определенным обстоятельствам не может завершить обучение. Для подобных случаев законодатель установил условия расторжения в договоре.

Об этом также сообщает Роструд в своем письме от 18.10.2013 № 852-6-1.

При досрочном прекращении ученического договора работодателю следует издать соответствующий приказ об этом с указанием ссылки на пункт договора, в котором предусмотрено соответствующее основание.

Причины досрочного прекращения ученического договора могут быть различные — как по инициативе работодателя, так и работника.

Например, ликвидация организации, принятие на работу нового сотрудника с соответствующей квалификацией, увольнение по инициативе работника, перевод к другому работодателю и иные.

Если договор прекращается по инициативе работодателя, при этом виновные действия ученика отсутствуют, расходы на обучение не подлежат взысканию с работника.

Также работник-ученик не всегда должен возмещать денежные средства за учебу в случае, если договор расторгается по его инициативе. Это происходит при наличии уважительных причин.

При этом законодателем не определен перечень таких причин. Поэтому работодатель определяет, является ли причина уважительной, в каждом конкретном случае с учетом имеющихся обстоятельств.

В ученическом договоре не надо указывать дискриминационные основания для досрочного прекращения, например, вступление в брак, рождение детей, переезд в другой населенный пункт, получение судимости.

Минтруд также разъяснил, что переезд в другой регион России по семейным обстоятельствам нельзя считать основанием для расторжения ученического договора, при котором работник освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по нему (письмо от 18.11.2020 № 14-2/ООГ-17069).

Ответственность за нарушение ученического договора

В случае досрочного расторжения ученического договора по инициативе работника при отсутствии на то уважительных причин, работодатель имеет право на возмещение понесенных расходов. ,

Для этого надо прописать в договоре все необходимые основания, условия, порядок расторжения и возмещения расходов. Это поможет урегулировать возникающие вопросы еще в досудебном порядке.

Например, работник не отработал установленный в договоре срок после прохождения обучения по причине того, что нашел новое место работы с более привлекательными для него условиями труда. Такая причина не является уважительной.

Поэтому работодатель имеет право на возмещение понесенных на обучение работника расходов. К таким затратам будут относиться и стоимость обучения, и выплачиваемая работнику-ученику стипендия обучения, а также иные понесенные расходы (например, оплата проезда до места учебы или проживания вблизи с местом обучения).

Практика показывает, что возмещение расходов работником-учеником в досудебном порядке происходит в редких случаях. Поэтому при наличии правильно составленного договора и иных подтверждающих документов (чеки, платежи) работодатель будет иметь все шансы взыскать суммы через суд.

Обращаем внимание работодателей, что включать требования о необходимости уплаты штрафов, пени и неустоек в случае досрочного прекращения ученического договора по вине работника – это нерабочая схема.

Взыскать такие штрафные санкции не получится даже в судебном порядке. Условие ученического договора о подобных санкциях будет ничтожным, поскольку снижает уровень гарантий, установленных ТК, тем самым нарушая права работника.

Указанный вывод подтверждается судебной практикой, с которой можете ознакомиться в следующем разделе нашей статьи.

Судебная практика по ученическим договорам

Судебная практика по спорам, связанным с расторжением ученических договоров и взысканием средств с работников-учеников достаточно обширна. Приведём некоторые выводы, подтверждающиеся судебной практикой.

1.Повышение квалификации не может быть предметом ученического договора.

В таком случае потраченные работодателем денежные средства нельзя взыскать с работника-ученика. Повышение квалификации работника по правилам ТК оплачивается за счет работодателя.

Апелляционные определения:

Ставропольского краевого суда от 07.02.2017 по делу № 33-1049/2017;

Санкт-Петербургского городского суда от 21.11.2017 № 33-24531/2017 по делу № 2-2837/2017;

Нижегородского областного суда от 13.02.2018 по делу № 33-1503/2018;

Верховного суда Республики Башкортостан от 22.05.2017 по делу № 33-10703/2017.

2. Между работодателем и работником по вопросам дополнительного обучения могут заключаться не только ученические договоры, но и иные договоры об обучении (определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 17.04.2017 № 16-КГ17-3).

3. Не допускается включение в ученический договор условий, ухудшающих положение работника.

Апелляционные определения:

Новгородского областного суда от 10.05.2018 по делу № 33-1084/2018;

Московского городского суда от 30.11.2018 по делу № 33-52558/2018, определение ВС от 28.09.2012 № 56-КГ12-7.

4. Нельзя взыскивать штрафы за несоблюдение работником условий ученического договора (определение 6-го КСОЮ от 16.09.2021 № 88-20017/2021).

5. Платежи, выплачиваемые по ученическому договору, заключенному с ищущим работу или с работником организации, не признаются объектом обложения страховыми взносами. Страховые взносы выплачивают только с трудовых договоров (постановление Президиума ВАС от 03.12.2013 № 10905/13).

Образец ученического договора

Напомним, что форма типового ученического договора в законодательстве отсутствует. Виды ученических договоров — это обязательства, заключаемые с работниками организаций и с соискателями.

Приведен пример заполнения договора, заключаемый с работником организации.