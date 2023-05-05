Как банки проверяют бизнес в 2023 году: образцы ответов на запросы

2_Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций

2_Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций 7 Кб , 2 загрузки

1_Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций

1_Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций 7 Кб , 1 загрузка

Получить запрос из банка компания или предприниматель может как на начальном этапе - при открытии расчетного счета, так и в процессе обслуживания - при проведении платежа контрагентам или даже в бюджет.

Цель банкиров: убедиться, что клиент ведет бизнес в рамках закона и не совершает операции в целях отмывания доходов. Проводить подозрительные операции они не могут в силу статьи 7 закона 115-ФЗ.

Кредитная организация вправе запрашивать различные пояснения, например:

о характере осуществляемой деятельности,

о цели финансово-хозяйственной деятельности юридического лица,

об источниках финансирования;

с описанием схемы ведения бизнеса или бизнес-процессов;

об экономическом смысле проводимой операции и т.д.

Обязанность давать пояснения нигде не предусмотрена. При том, что некоторые сведения могут даже составлять коммерческую тайну организации. Но если не удовлетворить запрос банка, он вправе отказать в проведении платежа или в открытии счета.

Разбираемся со всем по порядку.

В каких случаях банки проверяют и просят пояснения

Из закона 115-ФЗ следует несколько оснований, когда банки могут попросить дополнительные документы и письменные пояснения.

В момент, когда организация или ИП хотят заключить договор банковского обслуживания.

Компания совершает подозрительные операции , например, обналичивает крупную сумму денег сразу после их поступления на счет или выводит за рубеж. Или основание зачисления денег не соответствует списанию - продали оборудование, а потратили все на закупку кукурузы. Банк видит это как транзитную схему.

Клиент много и часто снимает наличные со счета.

Юрлицо регулярно переводит крупные суммы физлицу , и это не оплата труда по договору.

Клиент сотрудничает с контрагентом из «черного списка» Центробанка.

О «подозрительных» обстоятельствах банкиры обязаны сообщить в службу финмониторинга, если клиент не даст убедительных пояснений для своих действий. Также вправе заморозить сомнительные операции по счету.

Даже если вам кажется, что вы ведете обычную деятельность и проводите обычные платежи, в любой момент есть риск попасть под прицел банковских контролеров.

Что запрашивает банк

Когда банк сомневается в клиенте и в законности его деятельности, он посылает ему официальный запрос. В нем просит предоставить документы и письменные пояснения.

Что могут требовать банкиры:

бизнес-планы (например, когда организация зарегистрирована недавно), декларации за последние отчетные периоды;

договоры, счета-фактуры, спецификации по операциям, которые вызвали подозрения в рамках финансового мониторинга;

поручения об уплате налогов и взносов за последний отчетный период;

сведения о среднесписочной численности сотрудников предприятия;

договоры аренды или купли-продажи помещений: офиса, склада и т.д.;

документы об уплате платежей, направленных на поддержание хозяйственной деятельности: за воду, канцтовары, обслуживание техники, уборку помещения;

различного рода пояснения.

С документами понятно — их нужно собрать, сделать заверенные копии и направить в банк. А вот письма с пояснениями придется придумывать самим и составлять с нуля.

Скажем отдельно про несколько типовых случаев, а затем перейдем к их непосредственному оформлению.

Сведения о деятельности при заключении договора банковского обслуживания

Банк должен идентифицировать любого клиента, с кем собирается подписывать договор обслуживания и открывать расчетный счет. Для этого он просит документы и дополнительную информацию об организации.

В числе таких документов - пояснения с описанием финансово-хозяйственной деятельности клиента и ее целей (п. 2.6 Приложения 2 к Положению от 15.10.2015 № 499-П).

Обычно это письмо в свободной форме, но банк может рекомендовать и свой шаблон. Про это он сообщит в запросе.

О том, как составить произвольное пояснение о деятельности компании, расскажем дальше в статье и дадим образец.

Пояснения подозрительных операций по счету

Как мы уже упоминали выше, банк вправе отказаться проводить операцию, если она покажется ему подозрительной (п. 11 ст. 7 закона 115-ФЗ, Методические рекомендации, утв. Банком России 21.07.2017 № 18-МР).

Например, ваша заявленная основная деятельность - оптовая торговля, а на ваш счет вдруг упал платеж, в назначении которого указано «за выполнение строительных и ремонтных работ».

Или наоборот, ваша компания печет и продает хлеб, а вы отправили в банк запрос на перевод оплаты поставщику - рыбокомбинату. Такая нестыковка тоже заинтересует банкиров.

В подобных случаях клиентам банк приходится доказывать, что они ведут деятельность в разных сферах и все в рамках закона.

Тут снова поможет письмо о видах деятельности или же пояснения экономического смысла операций, причины и необходимость проведения расчетов и т.д.

Примеры таких пояснений дадим дальше в статье.

Чтобы ваш счет не заблокировали и вы не попали под подозрение банка, разберитесь с основными положениями закона 115-ФЗ. Посмотрите запись вебинара и послушайте разъяснения эксперта-юриста. Бесплатно для подписчиков Клерк.Премиум.

Описание схемы ведения бизнеса или одного бизнес-процесса

Бывают случаи, когда банк просит расписать от и до конкретные бизнес-процессы. Например, где и у кого бизнесмен закупает товар, как он его находит и отбирает среди других поставщиков, как организует логистику поставки и т.п.

Казалось бы, подобные сведения составляют коммерческую тайну, — мало кому понравится делиться такой информацией. Но банк выполняет свою обязанность по закону (п.14 ст. 7 закона 115-ФЗ).

Режим коммерческой тайны в данном случае не актуален. Если компания хочет продолжать сотрудничать с банком, ей придется выполнить его запрос.

Как описывать бизнес-процессы, покажем на примере дальше.

Как оформлять ответы на запросы банка

Вот общий порядок, которому рекомендуется следовать при составлении любого пояснительного письма.

Записку (письмо) лучше оформлять на фирменном бланке организации или ИП, если такой есть. Адресуйте ответ на имя руководителя подразделения банка: операционный или договорный отдел, отдел безопасности. В шапке поставьте ФИО сотрудника банка (исполнителя), который направил запрос, и исходящий номер такого требования. В тексте записки подробно отвечайте на вопросы банка, описывайте бизнес-процессы (если нужно) и приведите все необходимые сведения. Приложите копии подтверждающих документов и укажите их перечень в конце письма. Заверьте пояснения подписью руководителя и поставьте печать, если есть.

Нередко банки посылают запросы на электронную почту клиентов, прикладывают свой шаблон и обозначают, по какому адресу направить им пояснительную.

Что написать в пояснениях о деятельности организации: образец

Информационное письмо или справку о характере деятельности предприятия чаще составляют в свободной форме (образец найдете ниже).

Вот несколько ключевых тезисов, которые помогут максимально удовлетворить интерес банковских служащих.

В справке пишите точную информацию о предприятии: все реквизиты возьмите из официальных документов .

Если для каких-то сведений нет достоверных доказательств на руках, пользуйтесь другой доступной информацией о клиентах, выручке и т. д.

Уточните объем и состав информации у специалиста кредитного учреждения, если из запроса не ясно.

Максимально детально опишите, чем занимается компания, приведите коды ОКВЭД, сведения о контрагентах и т.п.

Информационное письмо в банк о деятельности организации: образец

Скачать шаблон письма о деятельности компании.

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Как составить пояснительную для банка, чтобы избежать блокировки операций по счету

Когда банку не нравится какая-то операция, запрос на перевод платежа, он просит предоставить пояснительное письмо, разъясняющее экономический смысл операций.

До тех пор, пока клиент не даст пояснения, движение денег по счету «морозят».

Приводим несколько вариантов того, как может выглядеть информационное письмо банку. Шаблонами поделились коллеги на форуме Клерка.

Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций(вариант 1)

В ответ на ваш запрос о предоставление пояснений экономического смысла операций, проводимых по расчетному счету ООО «Ромашка» (далее — Общество) сообщаем следующее. Общество осуществляет деятельность по окучиванию клумб, плетению венков и продажи готовых букетов. В целях осуществления вышеуказанной деятельности Общество приобретает ленточки и цветочки, мотыги и грабли Общество получает в аренду. Основными поставщиками Общества являются: ООО «Пион, ООО «Лента», ООО «Мотыги и грабли», ИП Земелькин. Расчеты производятся в рамках заключенных договоров на основании полученных счетов на оплату. Общество арендует складское и офисное помещение по адресу:.... согласно договора с ООО или ИП. На сегодняшний день в штате Общества 1 сотрудник. В связи с тем, что деятельность Общества сезонная, для выполнения конкретных объемов работ заключаются договоры ГПХ. Расчеты по факту выполненных работ производятся наличными денежными средствами из кассы Общества (платежные ведомости и РКО прилагаются). Налоги и взносы уплачены полностью и в срок. Отчетность представлена своевременно в полном объеме.

Скачать пример пояснений 1.

Образец пояснений в банк об экономическом смысле проводимых операций (вариант 2)

В ответ на ваш запрос о предоставление пояснений экономического смысла операций, проводимых по расчетному счету Индивидуального предпринимателя сообщаю следующее.

ИП ххх. переводит средства на счета физических лиц, являющиеся личными средствами индивидуального предпринимателя. Основными активами ИП ххх является дебиторская задолженность покупателей и автотранспортное средство — Hyundai porter II гос. номер ххх. ИП ххх использует свой расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК» по прямому назначению — для осуществления своей экономической деятельности, руководствуясь в своей работе ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016), Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и другими Законодательными актами. Экономическим смыслом операций, проводимых по счету, является взаиморасчеты с контрагентами, развитие и экономический рост, а также извлечение прибыли от хозяйственной деятельности. Операции, проводимые ИП хххне несут риска потери деловой репутации для Вашего банка, осуществляются исключительно в законных целях, и никаким образом не связаны с финансированием терроризма и прочей противозаконной деятельностью.



Приложения к письму: Договоры с покупателями, приложения к договорам, документы на транспортное средство, выписки банков, документы на наличные расходы.

Скачать пример пояснений 2.

Как описывать бизнес-процессы для банка: образец

Нередко банки просят от клиента описать подробно цепочку операций по конкретному виду деятельности.

Это может быть один конкретный бизнес-процесс, например связанный с производством, если у вас производственная компания, или схема бизнеса в целом, например, когда торговля.

Для описания каждого бизнес-процесса можно следовать следующему алгоритму (на примере торговли) — в письме объясните:

у кого закупили товар, по какой стоимости, и как нашли продавца;

как организовали доставку товара, каким транспортом перевозили, услугами какой транспортной компании пользовались и по какой цене;

где храните товар — с названием юрлица, у которого арендуется склад, адресом и ценой аренды;

как и где рекламируете товар для его продажи: объявления, сайты;

как с вами связываются покупатели — звонки, заявки онлайн, запросы КП по электронной почте;

из чего формируется цена продаваемого товара (скажем, цена покупки + транспортные расходы + хранение + наценка 20%);

за чей счет отгрузка товара — ваш или покупателя;

какими способами покупатели оплачивают товар — наличными, картой или безналичным переводом. Если платежи уходят в другой банк, укажите в какой;

сколько составила выручка по данному виду бизнеса за отчетный квартал или год и в каком размере вы перечислили налог с этого дохода.

Ниже даем образец пояснений на примере бизнес-модели торговли кукурузой.

Описание схемы ведения бизнеса для банка

Скачать образец описания бизнес-процесса.

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