«Ночной бухгалтер». ФНС напомнила, как обращаться с переплатой на ЕНС (спойлер: ощущение, что должен ты, а не тебе)

По сусекам

Как в сказе про Колобка действует теперь ФНС. Если у вас «зарезервированы» средства из образовавшейся на ЕНС переплаты для уплаты любого налога или взноса, то будьте добры следить за сальдо. Иначе ваши «сусеки» налоговики выскребут.

В чем дело? Если до наступления срока уплаты по избранному вами налогу, на ЕНС образуется отрицательное сальдо, значит заначку пустят на погашение текущей задолженности. При этом выйдет, что другой то налог погашен полностью не будет. И здравствуй недоимка.

На практике это значит, что вам надо надо постоянно следить за состоянием сальдо. Причем не того, что красиво светится у вас в 1С, а того, что в личном кабинете и пока напоминает Чупакабру (видели немногие, да и им веры нет).

А вы знали, что покупать онлайн-кассу надо не всегда?

Сейчас бизнес в большинстве своем не может по закону работать без онлайн-кассы, если конечно все его расчеты не ведутся с другими компаниями через расчетный счет или вы не ИП с патентом из узкого списка. Но таких очень мало.

Однако, не всегда нужно тратить кучу денег на покупку кассы и ее обслуживание, даже выпиской чеков можно не заморачиваться. Например, курьеры, интернет-магазины, ЖКХ и еще некоторые сферы могут позволить себе облачные кассы.

Хотите знать в чем секрет? Запишитесь на бесплатный вебинарОблачные кассы для онлайн-торговли и приема оплат через Интернет. Расскажем, как правильно выбрать кассу, настроить отправку чеков, как использовать облачные кассы для разных видов бизнеса (от такси до соцсетей).

Электронным повесткам быть

Постановление в разработке, но нет сомнений, что будет новая система вручения повесток. А еще появится реестр, где все они будут находиться.

Причем радикальный способ (полностью удалить личный кабинет на Госуслугах) не сработает. Ведь достаточно, чтобы повестка просто находилась в реестре.

«Почта России» просит денег у маркетплейсов

И не то чтобы даже просит, скорее требует возместить ей убытки. Ведь в том, что почта стала уходить в минус, виноваты представители электронной коммерции со своими пунктами выдачи и прочими изысками.

Хочет 0,5% от оборота (ага, от оборота, а не от прибыли). Бизнес не на шутку возмутился. А кому хочется покрывать чужие убытки?

Наши читатели решили напомнить «Почте России» о возможных причинах того, что предприятие, мягко говоря, недолюбливают клиенты:

Бухгалтерский и налоговый учёт дивидендов

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 17 мая в 11:00

Традиционно во втором квартале в России наступает дивидендный сезон. Бухгалтеру важно правильно отразить в учете как выплаченные, так и полученные дивиденды, и не ошибиться при их налогообложении. На вебинаре расскажем о порядке учета и налогообложения дивидендов с обеих сторон: эмитента и акционера.

Программа

1. Бухгалтерский учёт дивидендов:

Что такое дивиденды и как они выплачиваются

Учёт дивидендов выплаченных

Учёт дивидендов полученных

2. Налоговый учёт дивидендов:

Учёт и налогообложение дивидендов выплаченных на ОСНО

Учёт и налогообложение дивидендов, полученных от российских и иностранных организаций, на ОСНО

Получение и выплата дивидендов на УСН

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Рубрика: ликбез по 1С

А вы знали, что в 1С можно настроить платежный календарь? Это полезный инструмент управленческого учета, который помогает следить за сроками поступлений денег и оплатами по удобному графику. Заодно в нем легко обнаружить кассовые разрывы — периоды, когда вам может не хватить средств для погашения обязательств.

Сделали для вас инструкцию — как настроить такой календарь в 1С.

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Как уволить сотрудника с испытательным сроком — если вы понимаете, что сотрудник не справляется с обязанности, а то и вовсе в них некомпетентен, но ждете окончания испытательного срока, вы сильно рискуете. Есть несколько вариантов уволить сотрудника — какие, рассказали в статье.

Как правильно в 1С посмотреть дебиторскую задолженность — а чего там смотреть-то, скажет опытный бухгалтер, открыл оборотку и вот она — дебиторка. Вообще то, увидеть задолженность в различном разрезе можно не только с помощью ОСВ. Так что загляните в статью, возможно узнаете что-то новое.

Консультация дня

Как отразить в 1С Бухгалтерии аренду у арендодателя. Этот вопрос задал пользователь нашего форума.

Проблема в том, что для учета финансовой аренды обычная 1С Бухгалтерия не приспособлена и операции придется сделать руками. Наш эксперт рассказала, какие проводки необходимо делать для каждой операции — пользуйтесь.

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша по ощущениям понедельник редакция