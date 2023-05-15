Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ЕНС в личных кабинетах заработал... для физлиц, ИП мимо, а самозанятые запутались в сальдо

Повезло физлицам, теперь они могут увидеть сальдо на ЕНС. Правда, для многих остаток стал большим сюрпризом. При этом физлица, зарегистрированные в качестве ИП, говорят, что у них ЕНС так и не заработал, а у самозанятых идет путаница с платежами.

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«Ночной бухгалтер». ЕНС в личных кабинетах заработал... для физлиц, ИП мимо, а самозанятые запутались в сальдо
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Скажи мне, кто ты?

Пока раздел ЕНС не готов делиться сведениями со всеми подряд. Физлицам он показывает остаток по счету, а вот предпринимателям информацию «зажал». Кроме того, самозанятые пока не поняли, как именно работает новый раздел.

Например, одна из читательниц, заглянув на ЕНС, обнаружила долг по налогу на профессиональных доход (самозанятость). Только вот в разделе самозанятого в личном кабинете никакого долга нет. И даже в ЛК физлица отражена платежка с НПД. Видимо, пока не наступит срок уплаты по «самозанятому» налогу, он так и будет висеть как сумма к уплате.

Пока увиденное бухгалтеров не впечатлило:

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СФР дает данные для больничных с ошибкой

Если точнее, то без данных за 4 квартал 2022 года.

С отменой справки 182н для бухгалтеров единственным официальным источником сведений стал Соцфонд. Он должен передавать информацию для расчета пособия. Отчетность за последний квартал прошедшего года давно сдана, но в бухгалтерию поступают неполные данные.

Операторы ТКС, через которых происходит документооборот, предупреждают, что сведения за 4 квартал СФР пока не предоставляет.

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Как бороться с кризисом в бизнесе?

Совет № 1: не паниковать. Как бы банально не звучало, но даже если вам кажется, что все пропало и вы вот-вот станете банкротом, ситуацию можно изменить.

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«Ночной бухгалтер». ЕНС в личных кабинетах заработал... для физлиц, ИП мимо, а самозанятые запутались в сальдо

Повезло физлицам, теперь они могут увидеть сальдо на ЕНС. Правда, для многих остаток стал большим сюрпризом. При этом физлица, зарегистрированные в качестве ИП, говорят, что у них ЕНС так и не заработал, а у самозанятых идет путаница с платежами.

«Ночной бухгалтер». ЕНС в личных кабинетах заработал... для физлиц, ИП мимо, а самозанятые запутались в сальдо

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