«Ночной бухгалтер». ЕНС в личных кабинетах заработал... для физлиц, ИП мимо, а самозанятые запутались в сальдо

Скажи мне, кто ты?

Пока раздел ЕНС не готов делиться сведениями со всеми подряд. Физлицам он показывает остаток по счету, а вот предпринимателям информацию «зажал». Кроме того, самозанятые пока не поняли, как именно работает новый раздел.

Например, одна из читательниц, заглянув на ЕНС, обнаружила долг по налогу на профессиональных доход (самозанятость). Только вот в разделе самозанятого в личном кабинете никакого долга нет. И даже в ЛК физлица отражена платежка с НПД. Видимо, пока не наступит срок уплаты по «самозанятому» налогу, он так и будет висеть как сумма к уплате.

Пока увиденное бухгалтеров не впечатлило:

Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведет самый успешный блог компании на «Клерке». Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов:

Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки.

Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!

Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления бухгалтерией.

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СФР дает данные для больничных с ошибкой

Если точнее, то без данных за 4 квартал 2022 года.

С отменой справки 182н для бухгалтеров единственным официальным источником сведений стал Соцфонд. Он должен передавать информацию для расчета пособия. Отчетность за последний квартал прошедшего года давно сдана, но в бухгалтерию поступают неполные данные.

Операторы ТКС, через которых происходит документооборот, предупреждают, что сведения за 4 квартал СФР пока не предоставляет.

Как бороться с кризисом в бизнесе?

Совет № 1: не паниковать. Как бы банально не звучало, но даже если вам кажется, что все пропало и вы вот-вот станете банкротом, ситуацию можно изменить.

Любой кризис может стать ступенькой в развитии и шагом к росту компании. Главное, правильно оценить риски и задействовать антикризисный менеджмент. Вместе с экспертом на бесплатном вебинаре вы разберетесь в причинах кризиса и инструментах, которые помогут его преодолеть.

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Полезности дня для бухгалтера

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График отпусков 2023: изменения в течение года, утверждение, образцы — настало время менять график отпусков. Наверное нет ни одной компании, где сотрудники ходили бы в отпуск точно по расписанию, а разбираться с последствиями переносов приходится кадровикам и бухгалтерам.

Патентная система налогообложения для ИП в 2023 году: условия, льготы, калькулятор для расчета, образцы — задумались о патенте? Сначала прочитайте, что такое ПСН и в чем ее плюсы и минусы. Заодно получите несколько полезных советов по экономии на патенте.

Как работать с больничными листами в 2023 году: изменения, примеры — настоящий бухгалтер никогда не болеет, он просто иногда работает из дома. В отличие от других сотрудников.

Дискуссия дня

Искусственный интеллект расписал до 2100 года (!) свое развитие и будущее человечества. Спойлер: перспективы немножко пугают. Верить ИИ или нет — спорят наши подписчики в комментариях.

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