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«Ночной бухгалтер». НДФЛ обособят на ЕНС. Его будут резервировать вперед других налогов

«По многочисленным просьбам» НДФЛ решили, наконец, обособить на ЕНС. Способ, правда, сомнительный, потому что несет очередное неудобство для налогоплательщиков.

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«Ночной бухгалтер». НДФЛ обособят на ЕНС. Его будут резервировать вперед других налогов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Хотят как лучше

Теперь после того, как будет подано уведомление, с начисленным в нем НДФЛ, налог будут на следующий день отправлять в резерв. Ждать 28 числа, чтобы отнести обязательство на нужный счет, не будут.

Идея простая — так НДФЛ обособят от других обязательств, а налогоплательщик не сможет использовать эти средства для погашения иных долгов. У наших читателей возникли сомнения. Например, один из читателей предполагает, что теперь НДФЛ нельзя будет уточнить подачей нового уведомления, ведь деньги сразу будут «списаны» с ЕНС.

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