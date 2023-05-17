«Ночной бухгалтер». НДФЛ обособят на ЕНС. Его будут резервировать вперед других налогов

Хотят как лучше

Теперь после того, как будет подано уведомление, с начисленным в нем НДФЛ, налог будут на следующий день отправлять в резерв. Ждать 28 числа, чтобы отнести обязательство на нужный счет, не будут.

Идея простая — так НДФЛ обособят от других обязательств, а налогоплательщик не сможет использовать эти средства для погашения иных долгов. У наших читателей возникли сомнения. Например, один из читателей предполагает, что теперь НДФЛ нельзя будет уточнить подачей нового уведомления, ведь деньги сразу будут «списаны» с ЕНС.

Собственная кофейня — это реально Даже несмотря на риски, люди открывают бизнес и продираются через все сложности. Вы тоже можете открыться и завоевать свое место в нише — например, кафе. Как просчитать расходы, выбрать направление, построить бизнес-план и нанять сотрудников — расскажем на бесплатном вебинаре 26 мая (пятница) в 11:00 по МСК.

Не начислили зарплату? Заплатите и ее, и компенсацию

Пока существует компенсация только за задержку зарплаты, но это скоро изменится. Нужно будет платить и за задержку зарплаты, которую должны были начислить, но почему-то не сделали этого.

Речь прежде всего про трудовые споры, например, если сотрудник через суд добился начисления премии или каких-то надбавок. Кстати, Генпрокуратура считает, что у работодателей-неплательщиков следует не только деньги на выплаты забирать, но и имущество. По аналогии с процедурой банкротства, когда имущество распродают с торгов для погашения кредиторки.

Что изменилось в зарплатном учете

Теперь НДФЛ исчисляется с аванса, появилась ЕФС-1, новые тарифы для расчета взносов. А еще в 1С нужно успеть разобраться.

Мы выпустили бесплатную электронную книгу по всем изменениям в зарплатном учете. Читайте и работайте без ошибок.

Отказаться от страховки можно будет в течение месяца

Известно, что страховку стараются буквально впихнуть при оформлении кредита и не только. Поэтому ЦБ поговорил с участниками рынка и решил, что так называемый «период охлаждения» — т.е. время, когда клиент может передумать и от страховки отказаться — будет составлять 30 дней, а не 14, как сейчас.

Наши читатели называют один важный момент при отказе от страхования — банк может поднять ставку по кредиту, поэтому нужно очень внимательно вчитаться в условия договора. Возможно отказ от страхования будет невыгоден заемщику.

В закладки всем и каждому

Сегодня подобрали статьи, которые пригодятся любому человеку — будь вы бухгалтер или представитель любой другой профессии.

Защищайтесь! Как правильно написать объяснительную — их не любят писать, но они могут пригодиться при судебном споре с работодателем .

Социальный контракт: суть, условия, как получить деньги — государство готово поддержать граждан в сложных жизненных ситуациях и помочь им пособиями, субсидиями, переобучением и другими мероприятиями, в т.ч. помочь с развитием собственного подсобного хозяйства или бизнеса .

Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером — какие подводные камни и вопросы с подвохом ждут вас на собеседовании, как реагировать на вопросы рекрутера, о чем следует промолчать, а о чем, наоборот, рассказать обязательно — прочитаете в статье.

«Вау!»-пост дня

Эксперт, владелец собственной аутсорсинговой компании, делится в видео-ролике историей о том, как директор заплатил два миллиона компании, потому что своевременно не получил возмещение НДС из бюджета.

Бухгалтер просит помощи

В нашей группе «Красный уголок бухгалтера» в телеграм бухгалтер просит помочь разобраться в ситуации с дивидендами.

Мнения разные, но вдруг у вас есть решение проблемы или вы тоже столкнулись с таким требованием — помогите коллеге.

Спасибо, что дочитали до конца!

Ваша как белки в колесе редакция