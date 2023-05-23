Сокращение штата

Какие вакансии нужно предлагать дистанционному работнику при сокращении

Минтруд в письме ответил на вопрос, должен ли работодатель при сокращении штата предложить дистанционщику вакансии, свободные в другой местности.

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Какие вакансии нужно предлагать дистанционному работнику при сокращении
Иллюстрация: freepik/freepik

На дистанционных сотрудников распространяется действие трудового законодательства и других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, с учетом особенностей, определенных главой 49.1 ТК.

Сокращение: важные правила

В своем письме представители Минтруда отмечают, что в главе 49.1 нет норм, которые бы определяли порядок увольнения удаленных работников при сокращении.

Из этого следует, что должен применяться общий порядок.

Сначала работодатель издает приказ о сокращении и письменно уведомляет работников об этом. Компания обязана сообщить работникам о предстоящих увольнениях за два месяца, а индивидуальный предприниматель — за 2 недели.

При этом нужно учитывать, что есть лица, имеющие преимущественное право на оставление на работе. Так, при равной производительности труда и квалификации предпочтение отдается следующим категориям работников:

  • семейным, у которых есть двое или более иждивенцев;

  • лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

  • работникам, получившим в период работы у этого работодателя трудовое увечье или профзаболевание;

  • инвалидам боевых действий по защите Отечества;

  • работникам, совмещающим повышение квалификации по направлению работодателя с учебой;

  • родителю несовершеннолетнего ребенка, если второй мобилизован, заключил контракт или является добровольцем.

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Затем работодателю нужно сообщить о готовящихся сокращениях в службу занятости и профсоюз.

Сокращаемым работникам предлагают другую имеющуюся работу. Если она не подходит, оформляется приказ об увольнении.

В трудовые книжки работников вносятся соответствующие записи. Им также выдается пакет документов и выплачивается выходное пособие.

Документ: письмо Минтруда от 12.04.2023 № 14-6/ООГ-2696.

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