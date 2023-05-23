Какие вакансии нужно предлагать дистанционному работнику при сокращении

На дистанционных сотрудников распространяется действие трудового законодательства и других нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения, с учетом особенностей, определенных главой 49.1 ТК.

Сокращение: важные правила

В своем письме представители Минтруда отмечают, что в главе 49.1 нет норм, которые бы определяли порядок увольнения удаленных работников при сокращении.

Из этого следует, что должен применяться общий порядок.

Сначала работодатель издает приказ о сокращении и письменно уведомляет работников об этом. Компания обязана сообщить работникам о предстоящих увольнениях за два месяца, а индивидуальный предприниматель — за 2 недели.