«Ночной бухгалтер». Когда это закончится?! Хотят поменять дату для уплаты налогов и отчетов и отменить уведомления

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Не опять, а снова

Похоже изменениям, связанным с ЕНС, не будет конца. И хотя идея сенатора вроде бы благая — снять с бизнеса нагрузку и устранить «кассовые разрывы» в бюджете, но вот отказ от уведомлений может стать гибельным для бизнеса.

Бухгалтеры своих эмоций не скрывают и сильно сомневаются в том, что расчеты налоговиков по авансам будут близки к реальности. Кроме того, вообще не понятно — на основании чего эти расчеты будут вестись.

Вот бы в отпуск, а не это всё

Лето, казалось бы, самое привлекательное время для отпуска. Однако 37,7% россиян не всегда отдыхают летом. Причем почти 32% из них отказываются от отпуска вовсе, а 5,8% предпочитают другое время года.

Мы затеяли опрос — пойдете ли вы этим летом в отпуск? Проголосовать можно тут.

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О(б)суждалки

Полюбившийся многим блог «Бухгалтерия ада слушает» сегодня выпустил пост с историей бухгалтера, которые забыл добавить одного сотрудника в отчет.

СЗВ-М уже нет, но сути это не меняет — за одно нарушение, штраф за которое составляет 500 рублей (ладно, + 300 рублей с директора по административке), компания получила целую кипу бумаг.

Акт, уведомление, решение, протокол… Сколько государство потратило времени и денег на их оформление можно только предположить. А как же цифровизация, электронные документы, экономия бюджета?

Пятница на «Клерке»

В пятницу не хочется читать ничего про учет и налоги. Идем вам на встречу. Вот подборка, которая отвлечет от обычной повестки дня и скрасит очередные новости про ЕНП ;)

Самые забавные и нелепые новости в мире на этой неделе. Пятничный демотиватор — чемпионат, где нужно выманивать дождевых червей, угон инвалидного кресла и беременность-сюрприз.

Как избавиться от конфликтов на работе — бесят коллеги? Надоел начальник? Ссоритесь с соседом по парте столу из-за степлера? Пора покопаться в себе и окружающих и понять — можно ли жить дружно?

Как бухгалтеру найти работу, где он будет как рыба в воде: проверьте свой гороскоп! — не воспринимайте этот гороскоп серьезно, астролог прямо говорит, что это способ отвлечься и узнать о себе что-то новое.

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