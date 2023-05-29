«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров бесит, что по ЭДО документы приходят не в том формате

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Не приемлемо!

В КУБе бухгалтеры обсуждают проблему с электронными документами. Контрагенты не хотят заморачиваться и вместо выгрузки в систему ЭДО файлов xml, отправляют обычный pdf. И это происходит не с какими-то актами сверки, а с документами, электронный формат которых строго утвержден.

В самом любимом подписчиками телеграм-канале «Клерка» идет горячее обсуждение: что делать с нерадивыми партнерами и почему неформатный документ — это плохо.

Пояснения от редакции: проблемы могут возникнуть скорее у покупателя, ведь именно он будет заявлять вычет по НДС. Но и продавец не застрахован от встречной проверки, ВНП или других напастей. Его оштрафую за отсутствие первички, нарушение порядка ведения бухучета.

Самозанятых проверяют в каждой четвертой компании

Вы можете быть в зоне риска. Ошибки в договорах, зарплата два раза в месяц, инвентарь и рабочее место — на все это смотрят налоговики.

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Нужно больше золота уведомлений!

Минфин хочет получать в каждом месяце не одно, а два уведомления по НДФЛ. Первое до 12 числа — по удержанному налогу в период с 23 по 9 число текущего месяца, а второе до 25 числа — с 23 по 22 число текущего месяца (общее, включая сумму «аванса»).

Реакция бизнеса вполне предсказуемая:

И, правда, сколько можно перекраивать НК и менять на ходу правила по ЕНС?

В закладки бухгалтеру и не только

Заберите эти три полезных статьи в закладки, уверены, они вам пригодятся.

Когда документы налогового учета хранят дольше пяти лет — например, если вы списали безнадежный долг, то документы по нему надо хранить пять лет, отсчитывая не от даты создания документа, а от периода, когда долг был признан безнадежным.

Вносите личные деньги на расчётный счёт бизнеса? Каковы последствия — автор рассматривает знаковые судебные дела, где предприниматели сталкивались с обвинениями в незадекларированном доходе и крупными доначислениями.

Как не разориться из-за «лежачего полицейского»? И сохранить свою машину, а также позвоночник — ликбез от нового блогера проекта «Трибуна» на «Клерке». Если вы проводите в автомобиле немало времени — подпишитесь на блог автора, узнаете много полезного ;)

Проверки дробления в моде

ФНС следит за модой в своем стиле — они активно проверяют тех, кто ведет бизнес в сети, в частности популярных блогеров.

На примере громких дел последних месяцев юрист Джавид Эйюбов и налоговый консультант Ольга Рудько расскажут о проблемах и тенденциях в дроблении.

Пообщаться с экспертами лично можно на встрече 31 мая. Мероприятие бесплатное!

Новости дня про ЕНС

Налоговики никак не угомоняться. На этот раз «баг» ЕНС связан с налогами к уменьшению.

Например, если по итогам года налог по УСН получился к уменьшению, или ИП на общей системе насчитал в прошлом году за полугодие НДФЛ к начислению, а по итогам 9 месяцев убыток. Система почему-то считает. что налог нужно не уменьшить, а прибавить и накручивает бизнесменам несуществующие долги.

А еще наши читатели отметили, что в разделе ЕНС в личном кабинете постоянно идут какие-то операции со сторно в части взносов.

Коллеги подсказывают, что это не ошибка — сначала взносы начисляют по уведомлениям, а потом корректируют после сдачи РСВ. За квартал по взносам будет 7 записей: 5 начислений (2 по уведомлению и 3 по РСВ) и 2 сторно (замена данных из уведомлений данными из РСВ).

Спасибо, что дочитали выпуск до конца!

Ваша заедает валерьянку афобазолом редакция