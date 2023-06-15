Все на низкий старт и ждем сальдо ЕНС! «Ночной бухгалтер» № 1457

Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведет самый успешный блог компании на Клерке. Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов:

Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки.

Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!

Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления бухгалтерией.

Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jvw7d