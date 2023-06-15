Все на низкий старт и ждем сальдо ЕНС! «Ночной бухгалтер» № 1457

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Сегодня в рассылке: Что проверяет Трудинспекция чаще всего. Как себя проверить.
Сальдо ЕНС быть!
В ближайшие несколько дней все налогоплательщики увидят заветные цифры на счете, заявил Даниил Егоров.
Все проблемы решены, осталось исправить визуализацию данных по начислениям (смакуем фразу, уже очень красиво звучит).
Контролю тоже быть, его не может не есть
От проверок налоговики не откажутся ни при каких обстоятельствах. Приводим «бессмертную» цитату главы ФНС:
— Мы никогда не уберем у себя функцию контроля. Ну пока я жив, это точно.
Однако, по данным ведомства, проверок стало смехотворно мало. Сейчас под выездные мероприятия попадает всего 0,01% МСП. Выездные проверки постепенно замещает предпроверочный анализ. Но и тут не все гладко. Главный налоговик признает, что инспекторы на местах запрашивают всё что можно и нельзя (просто чудо-чудное), и над этим нужно работать.
Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведет самый успешный блог компании на Клерке. Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов:
Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки.
Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь!
Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления бухгалтерией.
Реклама: ООО «Мое дело», ИНН 7701889831, erid: LjN8Jvw7d
А без ЭДО нам вообще никак
По мнению Даниила Егорова, ЭДО — это удобно и практично. Почти все страны, кто запускал ЭДО, делали это именно через налоговую. И вообще, нельзя пренебрегать технологиями, когда речь идет о выживании экономики.
Про непонятки с АУСН
Задумка с новым режимом должна была сработать так: бизнес будет обелять зарплаты, потому что когда налог взимается с конкретного финансового результата, а взносов нет, то нет и смысла скрывать трудовые ресурсы. Однако надежды ведомства не оправдались и предсказать, насколько успешно пройдет эксперимент, невозможно.
Опять про лимиты УСН
Замглавы Минфина анонсировал новые переходные периоды с УСН на ОСНО. Власти готовы пойти навстречу бизнесу, если у отрасли есть потенциал к обелению. Например: такой подход неплохо сработал с общепитом в прошлом году.
Конкретные сроки и отрасли, для которых может быть установлен переходный период, Алексей Сазанов пока не назвал.
Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма
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Полезности для бухгалтера
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Обязательная машиночитаемая доверенность: ответы на часто задаваемые вопросы.
Как оформить и выдать персонифицированные сведения уволенному сотруднику.
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