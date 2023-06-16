Что может произойти, если наследник не оформит наследство у нотариуса: разберем три варианта

Опираясь на судебную практику, разберем три возможных варианта исхода событий.

Наследство можно будет получить, но только через суд

Если наследник не обращался к нотариусу в обозначенный законом срок, или этот срок не удалось восстановить, ему остается лишь один вариант признать свое право на наследство — установить в судебном порядке фактическое принятие наследства.

Принять наследство можно путем совершения действий, которые свидетельствуют о намерении наследника реализовать свое право на имущество наследодателя.

Сюда можно отнести оплату расходов на содержание наследственного имущества, вступление во владение им, погашение долгов наследодателя (ч. 2 ст. 1153 ГК). На первый взгляд, такой способ принятия наследства может показаться намного выгоднее, нежели оплачивать услуги нотариуса.

Но на деле это совсем не дешево: помимо того, что нужно будет обращаться в суд (с оплатой госпошлины, размер которой, как и у нотариуса, рассчитывается от стоимости имущества, а также услуг юриста, если обойтись без них не удастся), придется еще привести доказательства фактического принятия наследства.

Исход дела будет зависеть от того, насколько убедительные доказательства истец сможет представить суду. Например, в одном случае наследникам удалось подтвердить, что их мать 17 лет назад приняла фактически наследство своей матери (бабушки истцов) в виде доли в квартире.

Департамент городского имущества Москвы уже претендовал на эту долю, т. к. формально она являлась выморочным имуществом.

Наследникам помогли квитанции об оплате коммунальных услуг и показания соседей, которые подтвердили что мать после смерти бабушки проживала в той же самой квартире (Мосгорсуд, дело № 33-51061/2022).

Даже суд не поможет получить наследство

Если доказать фактическое принятие наследства не удастся, суд откажет в иске — и тогда с наследством придется попрощаться навсегда, а понесенные расходы при этом истцу никто не возместит.

Например, внук спустя 20 лет после смерти бабушки узнал, что у нее был земельный участок в собственности (раньше родственники считали, что земля не была приватизирована).

Поскольку отец мужчины к тому времени тоже скончался, он попытался через суд установить факт принятия бабушкиного наследства — и участка, в том числе, в качестве наследника по праву представления.

В числе доказательств он представил квитанции об оплате услуг по погребению бабушки и оплате членских взносов за участок, которые он начал отчислять после того, как узнал о собственности.

Но суд отказал ему в иске, т. к. принять наследство можно только в установленный законом срок (6 месяцев после смерти наследодателя).

А истец не подтвердил, что в этот период он вступил в права владения имуществом бабушки: взносы он оплатил намного позже, а оплата погребения не дает основания признать факт принятия наследства (Третий КСОЮ, дело № 8Г-25360/2022).

Можно лишиться ценного имущества, получив взамен лишь компенсацию

Если наследник слишком поздно заявит о своих правах на имущество наследодателя, другие наследники могут его уже продать к тому моменту. А суды сейчас защищают добросовестных приобретателей.

Так, например, мужчине отказали в иске о признании договора купли-продажи квартиры недействительным, поскольку о своих наследственных правах он заявил уже после того, как квартира была продана другим наследником, а никаких препятствий заявить об этом своевременно у него не имелось.

В таком случае опоздавший наследник может рассчитывать лишь на денежную компенсацию своей доли, которую должен выплатить ему наследник, продавший недвижимость (п. 42 ПП ВС от 29 мая 2012 г. № 9, Определение Восьмого КСОЮ по делу №8Г-25668/2022).