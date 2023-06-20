Обзоры для бухгалтера

Налоговики не дают уменьшать платеж по патенту на взносы за сотрудников. «Ночной бухгалтер» № 1460

ЕНС — это ежедневный налоговый сюрприз. Предприниматели, которые раньше спокойно работали и почти не заморачивались налоговым учетом, сегодня сражаются за свое право на уменьшение налогов. ФНС не видит взносы, уплаченные за сотрудников, на ЕНС (логично — платежи уходят в бюджет быстро) и отказываются уменьшать на них патент (а вот тут логики нет).

Версия для печати
Налоговики не дают уменьшать платеж по патенту на взносы за сотрудников. «Ночной бухгалтер» № 1460
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Эксклюзив подписчикам «Ночного бухгалтера»!

Подписывайтесь на почтовую рассылку «НБ» и бесплатно забирайте гайды, образцы документов, инструкции и чек-листы.

Сегодня наши подписчики получат не только чек-лист по материальной ответственности работников, но и секретный промокод со скидкой 20% на Клерк.Премиум.

Подпишитесь на рассылку сейчас: просто укажите свою почту ниже и нажмите «Подписаться».

«Сил уже нет…»

Так выразила свое отношение к бесконечным разборкам с ИФНС одна из наших читательниц. И мы с ней согласны. Каждый день бухгалтеры жалуются на несостыковки в данных ЕНС. Да и личные кабинеты еще далеко не у всех стали их показывать.

Но есть ситуации поражающие воображение. Предприниматель исправно платил взносы за сотрудников, подошел срок для оплаты патента и ИП решил уменьшить сумму платежа на взносы. Подал заявление. Однако, налоговики отказали в уменьшении, мотивируя отказ отсутствием положительного сальдо на ЕНС в сумме тех самых взносов.

Наверное представители ФНС просто забыли, что взносы, уплачиваемые за работников — это не фиксированные взносы, они не залеживаются на ЕНС до конца года, а уходят в бюджет ежемесячно.

image.png

Жизнь, дай нам знак…

И она дала. Самозанятые теперь могут зарегистрировать свой товарный знак и защищать свои труды. 

Для юрлиц это тоже важно - держите бесплатную инструкцию по тому, как правильно и без штрафов работать с самозанятыми.

Забрать инструкцию

Премию не трогать!

Если работнику сделан выговор, это не может быть основанием для лишения его премиальных. Так сказал Конституционный суд. Решение было принято по делу сотрудницы, которую год лишали доплат из-за имеющегося дисциплинарного взыскания. Теперь работодатели должны учитывать решение КС при составлении своих локальных актов и выплатах сотрудникам.

Рекламируй правильно

Если не маркировать рекламу и не передавать сведения в Роскомнадзор можно получить солидный штраф. В отдельных случаях он может достигать 700 тысяч рублей.

Штрафы грозят не только компаниям, но и физлицам, а также сотрудникам компаний, допустившим нарушения.

Ликвидируй просто

Закрыть бизнес станет проще — с 1 июля можно закрыть компанию, относящуюся к малому бизнесу, без лишних заморочек. Сейчас как раз готовят новую форму о ликвидации в упрощенном порядке (Р19001).

Плюсы — не нужно будет тянуть с ликвидацией много месяцев, подавать промежуточные ликвидационные балансы, да и вообще большую часть работы ФНС возьмет на себя.

Минус — ликвидацию ФНС фактически берет на себя. Ну, вы поняли. Хорошо, если не будет как с ЕНС — оно должно работать, но что-то как-то не очень.

О(б)суждалки

Бухгалтеры обсуждают почем нынче билеты в Сочи, да и вообще какие цены на перелеты по стране. Москвичи снова всех обскакали — им летать дешевле.

Полезности для бухгалтера со своим бизнесом

Аутсорсинг — это нервы бухгалтера помноженные на два. Во-первых, это же свой бизнес, требующий внимания, ежовых рукавиц и холодной головы. Во-вторых, общение с клиентами в духе «детка, оптимизируй мой НДС». Забирайте полезные статьи, которые помогут работать чуть проще.

Спасибо, что дочитали выпуск до конца


Ваша любим, целуем крепко редакция

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Судебная практика по налоговым спорам

Как оспорить претензии ФНС по работе с самозанятыми и избежать доначислений НДФЛ

В этом виде рассмотрим успешное дело, в котором компания выиграла спор с налоговой инспекцией по взаимоотношениям с самозанятыми. И по начислению страховых взносов.

Поиск работы бухгалтеров

🔥Топ лучших вакансий дня для бухгалтера

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Общество

Как зарегистрировать бизнес в Венгрии. Налоговая система и основная специфика

Венгрия, расположенная в центре Европы, стала привлекательным местом для предпринимателей, желающих зарегистрировать свой бизнес. Благоприятная налоговая система, доступная инфраструктура и стремление правительства привлечь иностранные инвестиции делают эту страну привлекательным местом для начинающих и опытных предпринимателей.

Как зарегистрировать бизнес в Венгрии. Налоговая система и основная специфика

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

Что произошло в июне в бухгалтерской сфере. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 21/2023

Ознакомьтесь прямо сейчас со всеми изменениями, которые произошли в бухгалтерской сфере в июне. Наши специалисты подготовили для вас подробные разборы, вебинары, мини-курсы и консультации по ЕНП, налогам, самозанятым и ФСБУ.

Что произошло в июне в бухгалтерской сфере. Ваш персональный журнал подписчика. Клерк.Премиум № 21/2023
Читать еще