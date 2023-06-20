Налоговики не дают уменьшать платеж по патенту на взносы за сотрудников. «Ночной бухгалтер» № 1460

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«Сил уже нет…» Так выразила свое отношение к бесконечным разборкам с ИФНС одна из наших читательниц. И мы с ней согласны. Каждый день бухгалтеры жалуются на несостыковки в данных ЕНС. Да и личные кабинеты еще далеко не у всех стали их показывать. Но есть ситуации поражающие воображение. Предприниматель исправно платил взносы за сотрудников, подошел срок для оплаты патента и ИП решил уменьшить сумму платежа на взносы. Подал заявление. Однако, налоговики отказали в уменьшении, мотивируя отказ отсутствием положительного сальдо на ЕНС в сумме тех самых взносов. Наверное представители ФНС просто забыли, что взносы, уплачиваемые за работников — это не фиксированные взносы, они не залеживаются на ЕНС до конца года, а уходят в бюджет ежемесячно.

Жизнь, дай нам знак… И она дала. Самозанятые теперь могут зарегистрировать свой товарный знак и защищать свои труды. Для юрлиц это тоже важно - держите бесплатную инструкцию по тому, как правильно и без штрафов работать с самозанятыми. Забрать инструкцию

Премию не трогать! Если работнику сделан выговор, это не может быть основанием для лишения его премиальных. Так сказал Конституционный суд. Решение было принято по делу сотрудницы, которую год лишали доплат из-за имеющегося дисциплинарного взыскания. Теперь работодатели должны учитывать решение КС при составлении своих локальных актов и выплатах сотрудникам.

Рекламируй правильно Если не маркировать рекламу и не передавать сведения в Роскомнадзор можно получить солидный штраф. В отдельных случаях он может достигать 700 тысяч рублей. Штрафы грозят не только компаниям, но и физлицам, а также сотрудникам компаний, допустившим нарушения.

Ликвидируй просто Закрыть бизнес станет проще — с 1 июля можно закрыть компанию, относящуюся к малому бизнесу, без лишних заморочек. Сейчас как раз готовят новую форму о ликвидации в упрощенном порядке (Р19001). Плюсы — не нужно будет тянуть с ликвидацией много месяцев, подавать промежуточные ликвидационные балансы, да и вообще большую часть работы ФНС возьмет на себя. Минус — ликвидацию ФНС фактически берет на себя. Ну, вы поняли. Хорошо, если не будет как с ЕНС — оно должно работать, но что-то как-то не очень.