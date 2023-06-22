Бухгалтеры устали терять платежи и налоги на ЕНС и жалуются в телеграме. «Ночной бухгалтер» № 1462

Памятка по ЕНС только для подписчиков «Ночного бухгалтера»! Подписывайтесь на почтовую рассылку «НБ» и бесплатно забирайте гайды, образцы документов, инструкции, чек-листы, эксклюзивные промокоды и скидки. Секретный промокод со скидкой 20% на Клерк.Премиум скучает по вам в рассылке. Завтра также сможете скачать памятку: как списать с ЕНС долг, по которому истек срок взыскания. Как получать рассылку? Укажите свою почту ниже и нажмите «Подписаться».

Сальдо скачет ИП не смог найти в личном кабинете данные о платеже в 1% взносов за 2022 год, а срок уплаты уже 3 июля. Налоговики в своем чате предлагают в такой ситуации записаться на личный прием и во всем разобраться. Организация получила минусовое сальдо на ЕНС, хотя взносы в 2022 году, которые могла заплатить с отсрочкой, уплатила как обычно. Если бы все пошло как надо, эти взносы (находящиеся в резерве) по наступлению срока уплаты спокойно списались бы, но «все смешалось в доме Облонских». Налоговики из зарезервированных взносов списали НДФЛ, платеж по которому сами же неверно отразили в программе. В телеграм-канале «КУБ» наши подписчики с надеждой спрашивают — у кого заработал нормально раздел с ЕНС, потому что у самого автора вопроса «всё пляшет непонятно как». Коллеги говорят с открытием ЕНС проще не будет.

Моё дело: лучшие телеграм-каналы для бухгалтеров Интернет-бухгалтерия «Моё дело» уже три года ведёт самый успешный блог компании на «Клерке». Тексты компании помогли сотням тысяч бухгалтеров. Представляем подборку её телеграм-каналов: Моё дело — официальный канал интернет-бухгалтерии. Помогает бизнесу выжить в неравной борьбе с контролирующими органами. Практикующие бухгалтеры и юристы понятным русским языком рассказывают испытанные в боях с налоговой и другими проверяющими лайфхаки. Переводчик с бухгалтерского — канал директора по знаниям интернет-бухгалтерии Алексея Иванова. Для бухгалтеров, которые хотят поднять свою ценность в глазах работодателя и объяснить ему почему прибыль есть, а денег нет так, чтобы он понял. Обычно бухгалтерия — это скучно, но только не здесь! Считай, управляй — канал соосновательницы аутсорсинговой компании для среднего и крупного бизнеса «Моё дело Корпорация» Анастасии Щербининой. Истории из опыта и советы по повышению эффективности управления бухгалтерией. Реклама: ООО «Моё дело», ИНН 7701889831, erid:LjN8JuKSF

Нейросеть советует как оптимизировать НДС Мы попросили ChatGPT поболтать с нами об оптимизации. Результаты довольно забавные)) Например, ИИ предлагает бросить это дело и вообще перейти на УСН или вместо покупки собственного транспорта нанимать перевозчиков, работающих с НДС. Бухгалтеры в комментариях пишут, что НДС — уже совершенство и никакой оптимизации с ним не добиться.

Серая зарплата есть? А если найду? ФНС предлагает сообщать о фактах выплаты серых зарплат. Серая (если кто не знал) — это когда часть заработка платят официально, обычно это МРОТ, а остальную часть «в конверте». Налоговики рассказали о том, почему серая зарплата — это плохо. Например, не получишь полный расчет при увольнении или пенсия будет ниже. Однако, в комментариях прозвучал интересный вопрос — как попасть на те предприятия, где зарплата белая? Вымирающий вид работодателей?

Что мешает малому бизнесу развиваться в РФ? На эту тему порассуждала Мария Михайлова, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству. Доля малого бизнеса в России в несколько раз меньше по сравнению с такими странами как Китай или США. Возможно российскому бизнесу стоит больше внимания уделять анализу финансов и финансовых потоков компании. Хотите привести свой бизнес в порядок, но не знаете с чего начать? Приходите на мастер-класс Финансовый учет в компании: практикум, как держать финпотоки под контролем. Встречаемся онлайн 13 июля в 11.00 мск. Записаться на мастер-класс

Что там с маркировкой? В 2023 году обновится список товаров, подлежащих маркировке. Беспокоиться стоит производителям и импортерам БАДов, продавцам некоторых медизделий и безалкогольных напитков и не только им. Подробнее об изменениях читайте в статье.

Будьте осторожны с расходами на УСН Перечень расходов на упрощенке строго ограничен. Выходить за рамки перечня нельзя. Есть и очень противоречивые расходы, например, по командировкам ИП. О сложных ситуациях с расходами рассказывает блогер Трибуны Светлана Беляева. В случае с командировками она говорит об отдельных решениях судов в пользу предпринимателей, но Минфин и ФНС такую позицию не поддерживают. Автор обещает продолжить цикл постов о расходах на УСН. Если вы хотите стать профи по упрощенке советуем пройти курс для главного бухгалтера на УСН. В нем не только все об учете, налогообложении, доходах и расходах, но и кадровый учет, зарплата, практика защиты при проверках и многое другое. Посмотреть подробную программу обучения и пройти бесплатный пробный урок можно здесь. Украсите свое резюме дипломом о прохождении курса профессиональной переподготовки и приобретете знания по самой востребованной системе налогообложения.