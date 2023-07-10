Сдавать или не сдавать перссведения за июнь, уведомление по НДФЛ пока только одно, вернуть переплату по УСН получится только через год. 😫«Ночной бухгалтер» № 1474

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Гадания на ромашке
Именно так выглядит тренд июля 2023 года для бухгалтеров — споры о том, сдавать или нет персонифицированные сведения по работникам за июнь. Ведь по НК такая обязанность у налогоплательщиков есть, да вот только сведения из ПСФЛ дублируются в отчете РСВ. Налоговики дали разъяснения и разрешили не сдавать сведения, но кодекс никто не менял.
В комментах ситуация выглядит примерно так:
А результаты опроса показывают, что большинство бухгалтеров сдавать сведения все таки будут.
Ждем-с
Пока изменения в НК не внесли, сдаем по-прежнему одно уведомление по НДФЛ. Проект только-только прошел первое чтение и пока бухгалтер может расслабиться, да и вообще, сдача второго уведомления по задумке должна быть добровольной.
Правда, ко второму чтению ситуация может поменяться. Будем держать вас в курсе.
Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00
С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чем отличается новый стандарт от ныне действующего ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»? Стоит ли на него переходить заранее — с отчетности за 2023 год? Об этом узнаете на вебинаре.
Программа
Создание и приобретение НМА
Модернизация и доработка НМА
Расходы на НИОКР
Расходы на создание сайта
Учет программного обеспечения (ПО)
Упрощенные способы ведения учета НМА
Переход на ФСБУ 14/2022
Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)
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Обещанного три года ждут
А возврата переплаты по УСН — год. К такому выводу пришли на форуме «Клерка».
Дело в том, что если вы заплатили аванс по налогу за первый квартал, а по итогам полугодия новый аванс получился меньше, то указать налог к уменьшению в уведомлении вы не сможете, его не нужно указывать вообще.
Всю картину по УСН целиком инспекция увидит в следующем году, когда вы сдадите декларацию. Вот тогда и переплату вернете.
Сейчас готовятся поправки в НК, которые должны более четко описать эту процедуру. А вот поправок, чтобы налог можно было вернуть до подачи декларации, законодатели не предложили.
Иностранцам станет проще открывать счета в РФ
Закон сегодня подписал президент. Открыть счет в российском банке иностранец сможет дистанционно.
Как усилить свое влияние в компании?
Такие должности, как генеральный или финансовый директор безусловно говорят об успехе человека. Но можно упрочнить свое влияние в компании и найти новые зоны роста.
Хотите научиться бороться с манипуляциями в диалоге, держать стресс под контролем, скорректировать внешние проявление ваших эмоций и начать получать удовольствие от общения с собеседниками на любом уровне власти?
Тогда вам обязательно посетить мастер-класс, который пройдет 19 июля. Не забудьте предварительно записаться.
Осторожно, я псих!
Минздрав хочет, чтобы работодатель в обязательном порядке отправлял на психиатрическое освидетельствование работника или соискателя, при выявлении у них признаков психических расстройств.
Интересно, как работодатель будет их выявлять?
Что творится в мире
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Спасибо, что дочитали выпуск до конца!
Ваша а пятница когда? редакция