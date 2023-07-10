Обзоры для бухгалтера

Сдавать или не сдавать перссведения за июнь, уведомление по НДФЛ пока только одно, вернуть переплату по УСН получится только через год. 😫«Ночной бухгалтер» № 1474

Началась новая отчетная кампания, бухгалтеры спорят до хрипоты, что делать с ПСФЛ за июнь — сдавать по НК или не сдавать по разъяснениям ФНС. Законопроект про два уведомления по НДФЛ пока не принят — выдыхаем и сдаем одно уведомление. Если аванс за первый квартал по УСН оказался больше аванса за полугодие переплату вы сможете вернуть только через год.

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Сдавать или не сдавать перссведения за июнь, уведомление по НДФЛ пока только одно, вернуть переплату по УСН получится только через год. 😫«Ночной бухгалтер» № 1474
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

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Гадания на ромашке

Именно так выглядит тренд июля 2023 года для бухгалтеров — споры о том, сдавать или нет персонифицированные сведения по работникам за июнь. Ведь по НК такая обязанность у налогоплательщиков есть, да вот только сведения из ПСФЛ дублируются в отчете РСВ. Налоговики дали разъяснения и разрешили не сдавать сведения, но кодекс никто не менял.

В комментах ситуация выглядит примерно так:

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А результаты опроса показывают, что большинство бухгалтеров сдавать сведения все таки будут.

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Ждем-с

Пока изменения в НК не внесли, сдаем по-прежнему одно уведомление по НДФЛ. Проект только-только прошел первое чтение и пока бухгалтер может расслабиться, да и вообще, сдача второго уведомления по задумке должна быть добровольной.

Правда, ко второму чтению ситуация может поменяться. Будем держать вас в курсе.

Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

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Обещанного три года ждут

А возврата переплаты по УСН — год. К такому выводу пришли на форуме «Клерка».

Дело в том, что если вы заплатили аванс по налогу за первый квартал, а по итогам полугодия новый аванс получился меньше, то указать налог к уменьшению в уведомлении вы не сможете, его не нужно указывать вообще.

Всю картину по УСН целиком инспекция увидит в следующем году, когда вы сдадите декларацию. Вот тогда и переплату вернете.

Сейчас готовятся поправки в НК, которые должны более четко описать эту процедуру. А вот поправок, чтобы налог можно было вернуть до подачи декларации, законодатели не предложили.

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