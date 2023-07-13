Можно ли устанавливать зарплату в иностранной валюте

Трудовое законодательство предусматривает выплату заработной платы в денежной форме именно в рублях. Об этом говорится в ст. 131 ТК. При этом в ТК нет запрета на установление в договоре зарплаты в иностранной валюте и ее выплату в рублях.

Минтруд РФ и ГИТ неоднократно выражали свою позицию по этому вопросу.

Их мнение — непрогнозируемые колебания курсов валюты приведут к понижению зарплаты (в случае падения курса), и тогда это ухудшит благосостояние работников и их права по сравнению с нормами закона и установленными в документах компании.

Даже если работник согласится указать зарплату в валюте и поставит свою подпись под таким условием в трудовом договоре.

Специалисты Минтруда полагают, что установление в договоре зарплаты в условных единицах, зависящей от курса иностранной валюты, который устанавливает Банк России, противоречит ТК.

В то же время надо помнить, что подобные разъяснения не установлены в нормативных актах, не считаются обязательными, а являются именно рекомендациями.

Прежде всего, буквальное толкование ст. 131 и 136 ТК позволяет сделать вывод, что закон не запрещает работодателю устанавливать размер зарплаты в валюте, а выплату производить в рублях по курсу того дня, который указан в договоре. Как пример, курс — установленный на последний рабочий день месяца.

Кроме того, как уже сказано, письма из ведомств не считаются обязательным нормативным документом, а носят разъясняющий характер.

Однако надо учитывать, что в случае проведения проверки контролирующие органы будут руководствоваться этими разъяснениями и станут ссылаться именно на них, например, так как несоблюдение рекомендаций привело к ухудшению благосостояния работников.

При этом судебных прецедентов по данному вопросу на сегодня нет.

А из письма Роструда от 20.11.2015 №2631-6-1 можно сделать вывод, что при указании зарплаты в валюте или условных единицах работодателя можно привлечь к ответственности по ч.1 ст. 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства. В соответствии с этой статьей, должностное лицо могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, а компанию — до 50 тыс. рублей.

Так или иначе, по нашей оценке, компания может установить зарплату сотрудников в валюте и платить ее в рублях, если вы обеспечите условия, которые исключают уменьшение зарплаты при колебаниях курса рубля.

Для этого можно предусмотреть несколько пунктов:

Первое — установить в договорах фиксированных или усредненный курс валюты, по которому вы будете платить зарплату и регулярно пересматривать ее с учетом экономической ситуации.

Второе — указать в договорах и положении об оплате труда порядок возмещения разницы, при колебании курса валют.

Наконец, вести учет колебания курса валют (ежемесячно или по кварталам) и с учетом этого возмещать сотрудникам разницу в размере зарплат.

Другими словами, работодатель сам решает, устанавливать ли зарплату в валюте для определенных категорий сотрудников, опираясь на возможные риски. Да, на сегодня они не представляют большой опасности, но выгодно ли это самой компании.

В условиях волатильности придется не только вводить дополнительные правила, следить за рынком, регулярно обновлять документы. И вся эта нагрузка ляжет на плечи HR.

Более того, с учетом курсов валют — риск не в том, чтобы не доплатить сотруднику, а в том, что компанию могут ждать дополнительные немалые расходы. А если неправильно их отразить в документах, то еще и возможный штраф за нарушение ТК.