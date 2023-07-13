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ФНС не принимает перссведения за июнь, бухгалтеры вынуждены следить за личными налогами ИП, все еще не понятно как вернуть переплату по УСН. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1477

Налоговая отказывает в приеме ПСФЛ за июнь, ссылаясь на ошибки в ИНН. Из-за смешения на ЕНС личных и предпринимательских налогов бухгалтерам приходится разбираться во всех обязательствах ИП. ФНС разрешила сдавать уведомления по налогу на УСН с отрицательными суммами, это должно решить проблему с «плавающими» авансами, но так и не ясно как вернуть переплату.

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ФНС не принимает перссведения за июнь, бухгалтеры вынуждены следить за личными налогами ИП, все еще не понятно как вернуть переплату по УСН. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1477
Иллюстрация: Вера Ревина /Клерк.ру

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Ты отказала мне два раза!

Бухгалтеры сомневались, а сдавать ли персонифицированные сведения за июнь. Некоторые даже считали, что ФНС не будет их принимать. Но отказы от налоговиков пошли по другой причине: ИНН сотрудников.

ИНН либо отсутствует и тогда ФНС требует его заполнить, либо есть, но почему-то его отмечают неверным. В результате перссведения бухгалтеры сдают два раза.

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За спасибо

Предполагается, что бухгалтер должен отслеживать уплату налогов и взносов у ИП только в рамках его предпринимательской деятельности. На деле сейчас на ЕНС собираются все обязательства, например, со счета спишут как налог по упрощенке, так и НДФЛ при продаже авто.

В итоге бухгалтер может вовремя составить платежку на уплату налога и перевести нужную сумму, а ФНС спишет другой налог «обнулив» ЕНС. В срок уплаты первого налога сальдо на счете окажется недостаточным для погашения текущей обязанности и возникнет недоимка. А следом за ней подтянутся пени и штрафы.

Бухгалтеры очень бурно отреагировали на то, что им придется считаться еще и с личными налогами ИП, причем за такую работу им вряд ли заплатят, а работать за «спасибо» никто не хочет.

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Решили проблему, но не ту

Недавно мы рассказывали, что возникла проблема с авансовыми платежами по УСН. Если в первом квартале вы заплатили 10 000 рублей налога, а за полугодие вышел налог в 3 000, то разницу в 7 тысяч отразить в уведомлении или по-другому сообщить ФНС о том, что теперь она вам должна, а не вы ей, никак не получится.

Налоговики сжалились над бизнесом и разрешили сдавать уведомления с отрицательными суммами по налогу на упрощенке. Но проблему с возвратом переплаты это не решило.

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Возможно стоит ждать очередного разъяснения ведомства или чисто практически проверять — что произойдет с сальдо на ЕНС после подачи такого уведомления.

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На Чукотке лучшие зарплаты

Теперь мы знаем, где искать работу — рейтинг, составленный ЦБ и Росстатом показал, что самая высокая средняя зарплата на Чукотке — 154 900 рублей.

Далее в порядке убывания средней зарплаты идут: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ.

Правда, бухгалтеры в комментариях сомневаются, что стоит оценивать только уровень зарплаты в каждом из регионов. Нужно еще и потребительскую корзину учесть, вдруг там цены втрое выше, чем в Москве?

Если забыли про МРОТ

На форуме бухгалтер спрашивает:

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В этом случае по закону нужно доплатить работникам за все полгода, а еще добавить компенсацию за задержку зарплаты. Этот вариант в дальнейшем может спасти от претензий Трудинспекции (хотя все равно есть шанс получить штраф).

Нужно ли бухгалтеру разбираться в договорах?

Обычно бухгалтер не участвует в процессе заключения договора — ему приносят готовый документ. Но уметь «читать» договор между строк и находить в нем незаметные детали — полезный навык.

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