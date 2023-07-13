ФНС не принимает перссведения за июнь, бухгалтеры вынуждены следить за личными налогами ИП, все еще не понятно как вернуть переплату по УСН. ⛔«Ночной бухгалтер» № 1477

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Ты отказала мне два раза! Бухгалтеры сомневались, а сдавать ли персонифицированные сведения за июнь. Некоторые даже считали, что ФНС не будет их принимать. Но отказы от налоговиков пошли по другой причине: ИНН сотрудников. ИНН либо отсутствует и тогда ФНС требует его заполнить, либо есть, но почему-то его отмечают неверным. В результате перссведения бухгалтеры сдают два раза.

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За спасибо Предполагается, что бухгалтер должен отслеживать уплату налогов и взносов у ИП только в рамках его предпринимательской деятельности. На деле сейчас на ЕНС собираются все обязательства, например, со счета спишут как налог по упрощенке, так и НДФЛ при продаже авто. В итоге бухгалтер может вовремя составить платежку на уплату налога и перевести нужную сумму, а ФНС спишет другой налог «обнулив» ЕНС. В срок уплаты первого налога сальдо на счете окажется недостаточным для погашения текущей обязанности и возникнет недоимка. А следом за ней подтянутся пени и штрафы. Бухгалтеры очень бурно отреагировали на то, что им придется считаться еще и с личными налогами ИП, причем за такую работу им вряд ли заплатят, а работать за «спасибо» никто не хочет.

Решили проблему, но не ту Недавно мы рассказывали, что возникла проблема с авансовыми платежами по УСН. Если в первом квартале вы заплатили 10 000 рублей налога, а за полугодие вышел налог в 3 000, то разницу в 7 тысяч отразить в уведомлении или по-другому сообщить ФНС о том, что теперь она вам должна, а не вы ей, никак не получится. Налоговики сжалились над бизнесом и разрешили сдавать уведомления с отрицательными суммами по налогу на упрощенке. Но проблему с возвратом переплаты это не решило. Возможно стоит ждать очередного разъяснения ведомства или чисто практически проверять — что произойдет с сальдо на ЕНС после подачи такого уведомления.

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На Чукотке лучшие зарплаты Теперь мы знаем, где искать работу — рейтинг, составленный ЦБ и Росстатом показал, что самая высокая средняя зарплата на Чукотке — 154 900 рублей. Далее в порядке убывания средней зарплаты идут: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Правда, бухгалтеры в комментариях сомневаются, что стоит оценивать только уровень зарплаты в каждом из регионов. Нужно еще и потребительскую корзину учесть, вдруг там цены втрое выше, чем в Москве?

Если забыли про МРОТ На форуме бухгалтер спрашивает: В этом случае по закону нужно доплатить работникам за все полгода, а еще добавить компенсацию за задержку зарплаты. Этот вариант в дальнейшем может спасти от претензий Трудинспекции (хотя все равно есть шанс получить штраф).