Как исправить ошибки в налоговом учете

Порядок исправления ошибок в налоговом учете

Порядок исправления ошибок, выявленных в налоговом учете, зависит от того, где именно возникла ошибка.

В первичных документах ошибки исправляют непосредственно в них либо составляют отдельный исправительный документ.

Исправлять ошибки в налоговых регистрах можно корректурным способом, а также путем внесения дополнительных или сторнировочных записей.

Корректировка налоговой базы проводится за тот период, в котором возникли ошибки, а если момент возникновения ошибки уже не установить, то в периоде выявления ошибки. Если ошибки в учете привели к погрешностям в отчетности, сдается уточненка.

При ошибках в расчете налога может понадобиться доплатить налог и пени либо вернуть (зачесть) сумму положительного сальдо ЕНС.

Исправление ошибок в первичных документах

Ошибки в первичных учетных документах необходимо исправлять по правилам, которые определены законодательством о бухучете (п. 1 ст. 11 НК, ст. 1, 4, ч. 7 ст. 9 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).